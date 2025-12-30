https://sarabic.ae/20251230/الرئيس-الصربي-يحذر-من-تداعيات-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-1108734831.html

الرئيس الصربي يحذر من تداعيات الهجوم على مقر إقامة بوتين

الرئيس الصربي يحذر من تداعيات الهجوم على مقر إقامة بوتين

أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن استهداف قادة الدول لا يمكن أن يكون حلا للأزمات، معربا عن قلقه من تداعيات الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي...

وقال فوتشيتش في خطابه السنوي: "حددت روسيا أهدافا لضربات انتقامية، بالإضافة إلى الإطار الزمني لتنفيذها".وتابع: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على السلام والاستقرار. لا أعتقد أن الحل يكمن في الاستهداف المتعمد لقادة الدول، إن صحّ ذلك، خاصة في ظل نقص المعلومات الاستخباراتية".وفي السياق ذاته، استعاد الرئيس الصربي تجربة بلاده عام 1999، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل، سلوبودان ميلوشيفيتش، كان هدفًا للهجمات آنذاك، مضيفا: "كان هناك من اعتقد أنه يملك الحق في مهاجمة أي شخص. هذه ليست قصة جديدة، بل هي القصة القديمة نفسها".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين

