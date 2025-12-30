https://sarabic.ae/20251230/الكرملين-حول-محاولة-كييف-مهاجمة-مقر-بوتين-عسكريونا-يعرفون-كيف-سيكون-الرد-1108723797.html

الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الرد

الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الرد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس يعرفون كيف ومتى، وبأي وسيلة يردون على محاولات كييف لمهاجمة مقر إقامة...

وصرح بيسكوف للصحفيين: "أما بالنسبة للعواقب العسكرية، فإن عسكريينا يعرفون كيف وبماذا ومتى سيكون الرد ".وأكد بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن محاولة نظام كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفغورود، عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، وهي ليست موجهة ضد الرئيس الروسي فقط. وحول محاولة نظام كييف والغرب إنكار الهجوم، قال بيسكوف: "أنا أعلم، بطبيعة الحال، أننا نرى أن زيلينسكي نفسه يحاول إنكار ذلك، وأن العديد من وسائل الإعلام الغربية، التي تتواطأ مع نظام كييف، بدأت في ترويج قصة مفادها أن هذا لم يحدث على ما يبدو".وشدد بيسكوف على أن "روسيا لن تنسحب من عملية التفاوض، وستواصل روسيا بطبيعة الحال عملية التفاوض والحوار"، خاصة مع الجانب الأمريكي.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.خبراء: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يؤكد أسباب عدم ثقة روسيا بنظام كييف

