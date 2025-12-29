https://sarabic.ae/20251229/لافروف-أوكرانيا-شنت-هجوما-إرهابيا-بطائرات-مسيرة-على-مقر-إقامة-بوتين-في-مقاطعة-نوفغورود--عاجل-1108695390.html
لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تنوي الانسحاب من عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، قائلا: "في الوقت نفسه، لا نعتزم الانسحاب من عملية التفاوض مع الولايات المتحدة".وأضاف: "نود أن نشير إلى أن هذا الهجوم وقع خلال مفاوضات مكثفة بين روسيا والولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية، وقال بوتين، خلال اجتماع لبحث الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "أيها الرفاق المحترمون! تنفذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة".
لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرة
29.12.2025
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وتابع: "تم تدمير جميع الطائرات من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن حطام الطائرات المسيرة".
وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".
وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تنوي الانسحاب من عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، قائلا: "في الوقت نفسه، لا نعتزم الانسحاب من عملية التفاوض مع الولايات المتحدة".
وتابع: "في الوقت نفسه، ونظرا للتدهور التام الذي يشهده نظام كييف الإجرامي، والذي تحول إلى سياسة إرهاب الدولة، سيتم إعادة النظر في موقف روسيا التفاوضي".
وأضاف: "نود أن نشير إلى أن هذا الهجوم وقع خلال مفاوضات مكثفة بين روسيا والولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية، وقال بوتين، خلال اجتماع لبحث الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "أيها الرفاق المحترمون! تنفذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
على مراحل، وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة".