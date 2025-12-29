عربي
الكرملين: ترامب أعرب عن صدمته وغضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرة
لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرة
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".

وتابع: "تم تدمير جميع الطائرات من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن حطام الطائرات المسيرة".

وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية
14:33 GMT
وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تنوي الانسحاب من عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، قائلا: "في الوقت نفسه، لا نعتزم الانسحاب من عملية التفاوض مع الولايات المتحدة".

وتابع: "في الوقت نفسه، ونظرا للتدهور التام الذي يشهده نظام كييف الإجرامي، والذي تحول إلى سياسة إرهاب الدولة، سيتم إعادة النظر في موقف روسيا التفاوضي".

وأضاف: "نود أن نشير إلى أن هذا الهجوم وقع خلال مفاوضات مكثفة بين روسيا والولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية، وقال بوتين، خلال اجتماع لبحث الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "أيها الرفاق المحترمون! تنفذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة".
بوتين: القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
