Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251229/بوتين-القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بثقة-عالية-1108691703.html
بوتين: القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية
بوتين: القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T14:33+0000
2025-12-29T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
وقال بوتين، خلال اجتماع لبحث الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "أيها الرفاق المحترمون! تنفذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة".وتابع: "تتقدم القوات من مختلف التجمعات بثقة، وتخترق دفاعات العدو. في المقابل، تتراجع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مكان، على طول خط التماس بأكمله".وقال بوتين: "لا شك أن الدور الحاسم في نجاحات القوات المسلحة الروسية على خط الجبهة يعود إلى جنودنا وضباطنا، الذين يُظهرون يوميًا شجاعةً وبطولةً في تحرير أرض دونباس، مُخاطرين بحياتهم".وفي وقت سابق، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
https://sarabic.ae/20251229/بوتين-يعقد-اجتماعا-لبحث-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1108689186.html
https://sarabic.ae/20251227/بوتين-القوات-المسلحة-الروسية-تحرز-تقدما-جيدا-على-خط-الجبهة-1108644988.html
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية.
وقال بوتين، خلال اجتماع لبحث الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "أيها الرفاق المحترمون! تنفذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "تتقدم القوات من مختلف التجمعات بثقة، وتخترق دفاعات العدو. في المقابل، تتراجع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مكان، على طول خط التماس بأكمله".

وخلال الاجتماع، أعرب بوتين عن امتنانه لجميع أفراد وضباط الجيش الروسي الذين ينفذون مهاما قتالية على طول خط التماس، خط المواجهة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
13:18 GMT
وقال بوتين: "لا شك أن الدور الحاسم في نجاحات القوات المسلحة الروسية على خط الجبهة يعود إلى جنودنا وضباطنا، الذين يُظهرون يوميًا شجاعةً وبطولةً في تحرير أرض دونباس، مُخاطرين بحياتهم".

وتابع: "أود أن أتوجه إليهم مباشرة... أيها الرفاق المحترمون! أنتم بالتأكيد مثال يحتذى به في خدمة الوطن، خدمة الوطن الأم. أنتم تعملون، وتنفذون مهامكم القتالية من أجل روسيا العظيمة. أشكركم على خدمتكم الباسلة للوطن. وأهنئكم بقدوم العام الجديد".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
27 ديسمبر, 17:47 GMT
وفي وقت سابق، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
