بوتين: القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية
14:33 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 14:37 GMT 29.12.2025)
© POOL/
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة عالية.
وقال بوتين، خلال اجتماع لبحث الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "أيها الرفاق المحترمون! تنفذ مهام تحرير دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على مراحل، وفقًا لخطة العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "تتقدم القوات من مختلف التجمعات بثقة، وتخترق دفاعات العدو. في المقابل، تتراجع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مكان، على طول خط التماس بأكمله".
⚡️على قواتنا المسلحة مواصلة ضمان أمن المناطق الحدودية الروسية في عام 2026
◀️الرئيس… pic.twitter.com/6DGkOa8mup
وخلال الاجتماع، أعرب بوتين عن امتنانه لجميع أفراد وضباط الجيش الروسي الذين ينفذون مهاما قتالية على طول خط التماس، خط المواجهة.
وقال بوتين: "لا شك أن الدور الحاسم في نجاحات القوات المسلحة الروسية على خط الجبهة يعود إلى جنودنا وضباطنا، الذين يُظهرون يوميًا شجاعةً وبطولةً في تحرير أرض دونباس، مُخاطرين بحياتهم".
وتابع: "أود أن أتوجه إليهم مباشرة... أيها الرفاق المحترمون! أنتم بالتأكيد مثال يحتذى به في خدمة الوطن، خدمة الوطن الأم. أنتم تعملون، وتنفذون مهامكم القتالية من أجل روسيا العظيمة. أشكركم على خدمتكم الباسلة للوطن. وأهنئكم بقدوم العام الجديد".
وفي وقت سابق، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".