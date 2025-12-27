بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
17:47 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 18:13 GMT 27.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev/
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات.
وقال بوتين خلال اجتماع في أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة: "القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع المهام الموكلة إليها خلال عملياتها العسكرية، وهي تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، وتزيد الضغط على القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات".
📽 بوتين يعقد اجتماعا حول الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 27, 2025
🔸في إحدى مراكز قيادة المجموعة المشتركة للقوات استمع القائد الأعلى إلى تقرير رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.
🔸كما استمع لقادة مجموعات قوات "المركز" و"الشرق"، وكذلك قادة التشكيلات،… pic.twitter.com/xf5HtCE2V0
وأكد: "تحرير بلدتي دميتروف وغوليابوليه نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابوليه يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه يحدث عمليا على أكتاف العدو".
وأضاف: "العمليات العسكرية بدأت بعد الانقلاب في أوكرانيا، وروسيا دعت أوكرانيا إلى منح سكان دونباس الحق القانوني في تقرير المصير لكن كييف اختارت بدء الحرب".
وتابع: "روسيا تحاول إنهاء الحرب التي أشعلتها سلطات كييف، وما كانت لتحدث أي عمليات عسكرية لو أن سلطات كييف استمعت إلى روسيا".
وأوضح: "هناك من ينصح كييف في الغرب بقبول شروط لائقة لإنهاء النزاع لكن نظام كييف ليس في عجلة من أمره لحل الصراع سلميا، وإذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلميا فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية".
وتابع: "اهتمام روسيا بسحب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها يتضاءل إلى الصفر نظرا لسرعة تقدم الجيش الروسي".
وشكر الرئيس بوتين أفراد الجيش الذين شاركوا في تحرير غوليابوليه.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وجاء في بيان الكرملين: "عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا، في أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".