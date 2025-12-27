بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة

17:47 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 18:13 GMT 27.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تزيد الضغط على تشكيلات القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات.
وقال بوتين خلال اجتماع في أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة: "القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع المهام الموكلة إليها خلال عملياتها العسكرية، وهي تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، وتزيد الضغط على القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات".
وأكد: "تحرير بلدتي دميتروف وغوليابوليه نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابوليه يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه يحدث عمليا على أكتاف العدو".

وأضاف: "العمليات العسكرية بدأت بعد الانقلاب في أوكرانيا، وروسيا دعت أوكرانيا إلى منح سكان دونباس الحق القانوني في تقرير المصير لكن كييف اختارت بدء الحرب".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة
17:16 GMT
وتابع: "روسيا تحاول إنهاء الحرب التي أشعلتها سلطات كييف، وما كانت لتحدث أي عمليات عسكرية لو أن سلطات كييف استمعت إلى روسيا".

وأوضح: "هناك من ينصح كييف في الغرب بقبول شروط لائقة لإنهاء النزاع لكن نظام كييف ليس في عجلة من أمره لحل الصراع سلميا، وإذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلميا فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية".

وتابع: "اهتمام روسيا بسحب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها يتضاءل إلى الصفر نظرا لسرعة تقدم الجيش الروسي".
وشكر الرئيس بوتين أفراد الجيش الذين شاركوا في تحرير غوليابوليه.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وجاء في بيان الكرملين: "عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا، في أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة
