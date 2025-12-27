https://sarabic.ae/20251227/الكرملين-بوتين-زار-إحدى-نقاط-العملية-العسكرية-الخاصة-صباح-اليوم-1108644330.html

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة

أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في...

وجاء في بيان الكرملين: "عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا، في أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف: "استمع القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، كما قدّم قادة مجموعتي "المركز" و"الشرق"، إضافة إلى قادة التشكيلات العسكرية، تقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية، لا سيما بشأن تحرير مدينتي دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف: "بلدات فيسوكوي وفيلتشا وبريليفكا في مقاطعة خاركوف أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، وتواصل مجموعة قوات "الشمال" تنفيذ مهامها لإنشاء شريط أمني على حدود أوكرانيا".وتابع غيراسيموف: "قوات مجموعة "دنيبر" تواصل التقدم باتجاه زابوروجيه وتم تحرير مدينة ستيبنوغورسك، كما يستمر تنفيذ المهام لتحرير مناطق دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".من جانبه، أفاد قائد قوات مجموعة "المركز" فاليري سولودتشوك، بأن قوات مجوعة "المركز تواصل دحر العدو في منطقة مسؤوليتها، وأنه أكملت تدمير القوات المسلحة الأوكرانية في دميتروف".وأضاف سولودتشوك: "نخبة القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وقوات مجموعة "المركز" حررت بلدتي فولنويه ورودينسكويه".وأردف: "تقود قوات "المركز" عملية تحرير بلدة نوفوبافلوفكا ولا تزال تخوض المعارك في بلدة نوفوبودغورودني، والقوات الروسية تنفذ التوجيهات بإنشاء منطقة أمنية في منطقة دنيبروبيتروفسك، والقوات تستعد لتنفيذ هجوم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتابع: "قوات مجموعة "الشرق" تبحث عن جنود العدو الفارين في غوليابوليه وتقضي عليهم، ومنذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) أصبحت أكثر من 210 كيلومترات مربعة تحت سيطرتنا"، مشيرا إلى أن قوات مجموعة "الشرق" تواصل تنفيذ مهامها الهجومية وتدمر العدو وفقا لخطتها".

