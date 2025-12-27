عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T17:16+0000
2025-12-27T18:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916164_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e711214b475ce62c383ab8ab411893fa.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا، في أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف: "استمع القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، كما قدّم قادة مجموعتي "المركز" و"الشرق"، إضافة إلى قادة التشكيلات العسكرية، تقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية، لا سيما بشأن تحرير مدينتي دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف: "بلدات فيسوكوي وفيلتشا وبريليفكا في مقاطعة خاركوف أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، وتواصل مجموعة قوات "الشمال" تنفيذ مهامها لإنشاء شريط أمني على حدود أوكرانيا".وتابع غيراسيموف: "قوات مجموعة "دنيبر" تواصل التقدم باتجاه زابوروجيه وتم تحرير مدينة ستيبنوغورسك، كما يستمر تنفيذ المهام لتحرير مناطق دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".من جانبه، أفاد قائد قوات مجموعة "المركز" فاليري سولودتشوك، بأن قوات مجوعة "المركز تواصل دحر العدو في منطقة مسؤوليتها، وأنه أكملت تدمير القوات المسلحة الأوكرانية في دميتروف".وأضاف سولودتشوك: "نخبة القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وقوات مجموعة "المركز" حررت بلدتي فولنويه ورودينسكويه".وأردف: "تقود قوات "المركز" عملية تحرير بلدة نوفوبافلوفكا ولا تزال تخوض المعارك في بلدة نوفوبودغورودني، والقوات الروسية تنفذ التوجيهات بإنشاء منطقة أمنية في منطقة دنيبروبيتروفسك، والقوات تستعد لتنفيذ هجوم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتابع: "قوات مجموعة "الشرق" تبحث عن جنود العدو الفارين في غوليابوليه وتقضي عليهم، ومنذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) أصبحت أكثر من 210 كيلومترات مربعة تحت سيطرتنا"، مشيرا إلى أن قوات مجموعة "الشرق" تواصل تنفيذ مهامها الهجومية وتدمر العدو وفقا لخطتها".
سبوتنيك عربي
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة

17:16 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 18:17 GMT 27.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان الكرملين: "عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا، في أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف: "استمع القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، كما قدّم قادة مجموعتي "المركز" و"الشرق"، إضافة إلى قادة التشكيلات العسكرية، تقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية، لا سيما بشأن تحرير مدينتي دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه".

وفي السياق ذاته، قال غيراسيموف: "القوات الروسية تشن هجوما في جميع الاتجاهات بينما تواصل القوات الأوكرانية محاولاتها الفاشلة لوقفه، وقوات مجموعة "الغرب" تقضي على المجموعات المحاصرة التابعة للقوات الأوكرانية شرقي كوبيانسك".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
17:47 GMT
وأضاف: "بلدات فيسوكوي وفيلتشا وبريليفكا في مقاطعة خاركوف أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، وتواصل مجموعة قوات "الشمال" تنفيذ مهامها لإنشاء شريط أمني على حدود أوكرانيا".

وأوضح: "أكثر من نصف المباني في قسطنطينوفكا تحت سيطرة القوات الروسية، قوات مجموعة "الجنوب" تتقدم بوتيرة متسارعة باتجاه سلافيانسك".

وتابع غيراسيموف: "قوات مجموعة "دنيبر" تواصل التقدم باتجاه زابوروجيه وتم تحرير مدينة ستيبنوغورسك، كما يستمر تنفيذ المهام لتحرير مناطق دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
بوتين: روسيا تمضي قدما وتتطور رغم كل التحديات
24 ديسمبر, 12:28 GMT
من جانبه، أفاد قائد قوات مجموعة "المركز" فاليري سولودتشوك، بأن قوات مجوعة "المركز تواصل دحر العدو في منطقة مسؤوليتها، وأنه أكملت تدمير القوات المسلحة الأوكرانية في دميتروف".

وتابع: "يجري حاليا تنظيف إضافي لأحياء مدينة ديميتروف، ويستخدم العدو منطقة غريشينو لتجميع الاحتياطيات ومهاجمة شمال غرب كراسنوأرميسك ولكن كل هذه المحاولات فاشلة".

وأضاف سولودتشوك: "نخبة القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وقوات مجموعة "المركز" حررت بلدتي فولنويه ورودينسكويه".
وأردف: "تقود قوات "المركز" عملية تحرير بلدة نوفوبافلوفكا ولا تزال تخوض المعارك في بلدة نوفوبودغورودني، والقوات الروسية تنفذ التوجيهات بإنشاء منطقة أمنية في منطقة دنيبروبيتروفسك، والقوات تستعد لتنفيذ هجوم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وفي السياق ذاته، أكد قائد قوات مجموعة "الشرق"، أندريه إيفانايف، أن قوات مجموعتة تواصل أداء مهامها على محور زابوروجيه، وأن مدينة غوليابوليه تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

وتابع: "قوات مجموعة "الشرق" تبحث عن جنود العدو الفارين في غوليابوليه وتقضي عليهم، ومنذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) أصبحت أكثر من 210 كيلومترات مربعة تحت سيطرتنا"، مشيرا إلى أن قوات مجموعة "الشرق" تواصل تنفيذ مهامها الهجومية وتدمر العدو وفقا لخطتها".
