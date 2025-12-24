https://sarabic.ae/20251224/بوتين-روسيا-تمضي-قدما-وتتطور-رغم-كل-التحديات-1108520144.html
بوتين: روسيا تمضي قدما وتتطور رغم كل التحديات
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، في الجلسة العامة الختامية للدور التشريعي الخريفي: "رغم كل التحديات، فإن روسيا تمضي قدما وتتطور. لدينا مؤشرات اقتصادية كلية رئيسية مستقرة".وتابع: "الشيء المهم بشكل مبدئي أن الحكومة تحقق نجاحاً في تحقيق التوازن في الميزانية، الأمر الذي يضمن استقرار النظام المالي للبلاد".وأضاف بوتين: "نحن نفي بجميع التزاماتنا الاجتماعية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بدعم الأسر التي لديها أطفال. ويتيح لنا الوضع المالي العام (في الدولة) تغطية نفقات الدفاع والأمن بالكامل، مع تحقيق ديناميكية أعلى في مجالات التنمية الرئيسية في إطار المشاريع الوطنية الجديدة".وأكد بوتين أن إطلاق المشاريع الوطنية الجديدة في روسيا شكل أهم أحداث عام 2025.وتابع: "الوضع المالي العام يجعل من الممكن ضمان الإنفاق الدفاعي والأمني بشكل كامل".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البرلمان الروسي يختتم دورته الخريفية بنتيجة إيجابية، مؤكدًا إقرار عدد من القوانين المهمة التي تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد والسياسة الاجتماعية في البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، في الجلسة العامة الختامية للدور التشريعي الخريفي: "رغم كل التحديات، فإن روسيا تمضي قدما وتتطور. لدينا مؤشرات اقتصادية كلية رئيسية مستقرة".
وتابع: "معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له".
وتابع: "الشيء المهم بشكل مبدئي أن الحكومة تحقق نجاحاً في تحقيق التوازن في الميزانية، الأمر الذي يضمن استقرار النظام المالي للبلاد".
وأضاف بوتين: "نحن نفي بجميع التزاماتنا الاجتماعية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بدعم الأسر التي لديها أطفال. ويتيح لنا الوضع المالي العام (في الدولة) تغطية نفقات الدفاع والأمن بالكامل، مع تحقيق ديناميكية أعلى في مجالات التنمية الرئيسية في إطار المشاريع الوطنية الجديدة".
وأكد بوتين أن إطلاق المشاريع الوطنية الجديدة في روسيا شكل أهم أحداث عام 2025.
وقال: "الوضع المالي العام يسمح لنا بتغطية نفقات الدفاع والأمن بالكامل، مع تسريع وتيرة التنمية في المجالات الرئيسية ضمن إطار المشاريع الوطنية الجديدة. وقد أصبح إطلاقها، من نواح عديدة، حدثا بارزا، بل أهم حدث في هذا العام".
وتابع: "الوضع المالي العام يجعل من الممكن ضمان الإنفاق الدفاعي والأمني بشكل كامل".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البرلمان الروسي يختتم دورته الخريفية بنتيجة إيجابية
، مؤكدًا إقرار عدد من القوانين المهمة التي تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد والسياسة الاجتماعية في البلاد.