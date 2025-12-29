عربي
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
سبوتنيك عربي
بعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة

13:18 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 29.12.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
بعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
قال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وقادة مجموعات القوات بتقديم تقرير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع في منطقة العمليات الخاصة.
وقال: "تتقدم قوات التجمعات المشتركة، عملياً، على كل الجبهة وتتقدم الوحدات والتشكيلات بنجاح، مستهدفة العدو، إلى عمق دفاعاته".
وتابع غيراسيموف: "لا يشن العدو أي هجمات فعالة. لقد ركز جهوده على تعزيز دفاعاته، ويحاول إبطاء وتيرة تقدمنا ​​من خلال شن هجمات مضادة في مناطق محددة واستخدام الطائرات المسيّرة بكثافة".
وأضاف: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول، وخلال عام 2025، أصبحت 6460 كيلومترا مربعا من الأراضي في المجمل و334 بلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وتابع: "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنشاط في مدينة كراسني ليمان، وتم الانتهاء من تحرير بلدتي بوغوسلافكا وديبروفا، والقوات المسلحة الروسية تواصل تحرير بلدة كونستانتينوفكا".
وأضاف: "تواصل قوات مجموعة "الشرق" تطوير هجومها في مقاطعة زابوروجيه، على الضفة الغربية لنهر غايشور، في عمق دفاعات العدو، وقوات مجموعة "الغرب" تتقدم في مدينة كراسني ليمان".
