https://sarabic.ae/20251229/بوتين-يعقد-اجتماعا-لبحث-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1108689186.html
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
29.12.2025
2025-12-29T13:18+0000
2025-12-29T13:18+0000
2025-12-29T13:33+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108604525_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_a57fc6dbe1c63c37ee8fa130ae9b1bbc.jpg
قال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وقادة مجموعات القوات بتقديم تقرير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع في منطقة العمليات الخاصة.وقال: "تتقدم قوات التجمعات المشتركة، عملياً، على كل الجبهة وتتقدم الوحدات والتشكيلات بنجاح، مستهدفة العدو، إلى عمق دفاعاته".وتابع غيراسيموف: "لا يشن العدو أي هجمات فعالة. لقد ركز جهوده على تعزيز دفاعاته، ويحاول إبطاء وتيرة تقدمنا من خلال شن هجمات مضادة في مناطق محددة واستخدام الطائرات المسيّرة بكثافة".وأضاف: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول، وخلال عام 2025، أصبحت 6460 كيلومترا مربعا من الأراضي في المجمل و334 بلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".وتابع: "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنشاط في مدينة كراسني ليمان، وتم الانتهاء من تحرير بلدتي بوغوسلافكا وديبروفا، والقوات المسلحة الروسية تواصل تحرير بلدة كونستانتينوفكا".وأضاف: "تواصل قوات مجموعة "الشرق" تطوير هجومها في مقاطعة زابوروجيه، على الضفة الغربية لنهر غايشور، في عمق دفاعات العدو، وقوات مجموعة "الغرب" تتقدم في مدينة كراسني ليمان".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108604525_18:0:2615:1948_1920x0_80_0_0_9afb4372c90608482f22479d5fc1e6bf.jpg
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
13:18 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 29.12.2025)
بعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
قال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "سنعقد اليوم اجتماعاً آخر مخصصاً للتطورات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. ويأتي اجتماعنا عشية العام الجديد، وهو الموعد التقليدي لمراجعة نتائج الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع. وقد ناقش وزير الدفاع بالتفصيل النتائج التي تحققت في عام 2025، وكذلك فعل رئيس الأركان العامة. وسنركز اليوم على الوضع الراهن على طول خط التماس القتالي".
وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وقادة مجموعات القوات بتقديم تقرير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع في منطقة العمليات الخاصة.
وقال: "تتقدم قوات التجمعات المشتركة، عملياً، على كل الجبهة وتتقدم الوحدات والتشكيلات بنجاح، مستهدفة العدو، إلى عمق دفاعاته".
وتابع غيراسيموف: "لا يشن العدو أي هجمات فعالة. لقد ركز جهوده على تعزيز دفاعاته، ويحاول إبطاء وتيرة تقدمنا من خلال شن هجمات مضادة في مناطق محددة واستخدام الطائرات المسيّرة بكثافة".
وأضاف: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول، وخلال عام 2025، أصبحت 6460 كيلومترا مربعا من الأراضي في المجمل و334 بلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".
وتابع: "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنشاط في مدينة كراسني ليمان، وتم الانتهاء من تحرير بلدتي بوغوسلافكا وديبروفا، والقوات المسلحة الروسية تواصل تحرير بلدة كونستانتينوفكا".
وأضاف: "تواصل قوات مجموعة "الشرق" تطوير هجومها في مقاطعة زابوروجيه، على الضفة الغربية لنهر غايشور، في عمق دفاعات العدو، وقوات مجموعة "الغرب" تتقدم في مدينة كراسني ليمان".