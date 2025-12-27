عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: تعرض على نظام كييف شروط لائقة لإنهاء الصراع لكنه لا يستعجل الحل

18:31 GMT 27.12.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع مركز قيادة المجموعة المشتركة، اليوم السبت، بأنه تُعرض على كييف شروط معقولة لإنهاء الصراع، وضمان الأمن واستعادة العلاقات مع روسيا، لكن قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لقبولها.
وقال بوتين: "نرى الآن أن هناك أشخاصا أذكياء ظهروا أيضا في الغرب يوصون سلطات كييف بقبول شروط لائقة لإنهاء الصراع. كما أنهم يقدمون شروطا أساسية جيدة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، وشروطاً لإعادة العلاقات مع روسيا الاتحادية، وإنعاش اقتصاد أوكرانيا".
وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس أن "قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لحل هذا النزاع بالوسائل السلمية".
وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا ستحل جميع القضايا بالقوة إذا لم ترغب سلطات كييف في حل سلمي، قائلا: "إذا لم ترغب سلطات كييف في حل المسألة سلمياً، فسوف نحل جميع المهام التي تواجهنا بالوسائل العسكرية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة
17:16 GMT
وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف البيان : "استمع القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، كما قدّم قادة مجموعتي "المركز" و"الشرق"، إضافة إلى قادة التشكيلات العسكرية، تقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية، لا سيما بشأن تحرير مدينتي دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه".
بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
