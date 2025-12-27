https://sarabic.ae/20251227/بوتين-تعرض-على-نظام-كييف-شروط-لائقة-لإنهاء-الصراع-لكنه-لا-يستعجل-الحل-1108646078.html
بوتين: تعرض على نظام كييف شروط لائقة لإنهاء الصراع لكنه لا يستعجل الحل
بوتين: تعرض على نظام كييف شروط لائقة لإنهاء الصراع لكنه لا يستعجل الحل
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع مركز قيادة المجموعة المشتركة، اليوم السبت، بأنه تُعرض على كييف شروط معقولة لإنهاء الصراع، وضمان الأمن واستعادة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T18:31+0000
2025-12-27T18:31+0000
2025-12-27T18:31+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
النزاع
السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108604525_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_a57fc6dbe1c63c37ee8fa130ae9b1bbc.jpg
وقال بوتين: "نرى الآن أن هناك أشخاصا أذكياء ظهروا أيضا في الغرب يوصون سلطات كييف بقبول شروط لائقة لإنهاء الصراع. كما أنهم يقدمون شروطا أساسية جيدة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، وشروطاً لإعادة العلاقات مع روسيا الاتحادية، وإنعاش اقتصاد أوكرانيا".وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس أن "قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لحل هذا النزاع بالوسائل السلمية".وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضاف البيان : "استمع القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، كما قدّم قادة مجموعتي "المركز" و"الشرق"، إضافة إلى قادة التشكيلات العسكرية، تقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية، لا سيما بشأن تحرير مدينتي دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه".بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة
https://sarabic.ae/20251227/الكرملين-بوتين-زار-إحدى-نقاط-العملية-العسكرية-الخاصة-صباح-اليوم-1108644330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108604525_18:0:2615:1948_1920x0_80_0_0_9afb4372c90608482f22479d5fc1e6bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, النزاع, السلام
العالم, روسيا, النزاع, السلام
بوتين: تعرض على نظام كييف شروط لائقة لإنهاء الصراع لكنه لا يستعجل الحل
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع مركز قيادة المجموعة المشتركة، اليوم السبت، بأنه تُعرض على كييف شروط معقولة لإنهاء الصراع، وضمان الأمن واستعادة العلاقات مع روسيا، لكن قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لقبولها.
وقال بوتين: "نرى الآن أن هناك أشخاصا أذكياء ظهروا أيضا في الغرب يوصون سلطات كييف بقبول شروط لائقة لإنهاء الصراع. كما أنهم يقدمون شروطا أساسية جيدة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، وشروطاً لإعادة العلاقات مع روسيا الاتحادية، وإنعاش اقتصاد أوكرانيا".
وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس أن "قادة نظام كييف ليسوا في عجلة من أمرهم لحل هذا النزاع بالوسائل السلمية".
وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا ستحل جميع القضايا بالقوة إذا لم ترغب سلطات كييف في حل سلمي، قائلا: "إذا لم ترغب سلطات كييف في حل المسألة سلمياً، فسوف نحل جميع المهام التي تواجهنا بالوسائل العسكرية".
وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، صباح اليوم، وعقد اجتماعا مع القادة لبحث الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف البيان : "استمع القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، كما قدّم قادة مجموعتي "المركز" و"الشرق"، إضافة إلى قادة التشكيلات العسكرية، تقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية، لا سيما بشأن تحرير مدينتي دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليابوليه في مقاطعة زابوروجيه".