بوتين يهنئ عددا من القادة والزعماء بحلول العام الجديد

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هنأ عددا من زعماء العالم، بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة. 30.12.2025

وقال الكرملين في بيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة 2026 إلى رؤساء دول وحكومات دول أجنبية، من بينهم... الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".كما شملت قائمة الرؤساء الذين توجه إليهم الرئيس بوتين بالتهنئة، الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي مودي.وأضاف الكرملين: "بوتين هنأ عددًا من القادة الأوروبيين من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبيرت فيتسو، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش بالعام الجديد". كما توجه بوتين بالتهاني، للبابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض

