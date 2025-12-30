https://sarabic.ae/20251230/بوتين-يهنئ-عددا-من-القادة-والزعماء-بحلول-العام-الجديد-1108721054.html
بوتين يهنئ عددا من القادة والزعماء بحلول العام الجديد
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هنأ عددا من زعماء العالم، بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة. 30.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال الكرملين في بيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة 2026 إلى رؤساء دول وحكومات دول أجنبية، من بينهم... الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".كما شملت قائمة الرؤساء الذين توجه إليهم الرئيس بوتين بالتهنئة، الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي مودي.وأضاف الكرملين: "بوتين هنأ عددًا من القادة الأوروبيين من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبيرت فيتسو، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش بالعام الجديد". كما توجه بوتين بالتهاني، للبابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.
وقال الكرملين في بيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة 2026 إلى رؤساء دول وحكومات دول أجنبية، من بينهم... الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
كما شملت قائمة الرؤساء الذين توجه إليهم الرئيس بوتين بالتهنئة، الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي مودي.
إضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان.
وأضاف الكرملين: "بوتين هنأ عددًا من القادة الأوروبيين من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبيرت فيتسو، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش بالعام الجديد".
كما هنأ الرئيس بوتين، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمناسبة الأعياد.
كما توجه بوتين بالتهاني، للبابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.