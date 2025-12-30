بوتين يهنئ عددا من القادة والزعماء بحلول العام الجديد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يهنئ عددا من القادة والزعماء بحلول العام الجديد
بوتين يهنئ عددا من القادة والزعماء بحلول العام الجديد
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هنأ عددا من زعماء العالم، بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة. 30.12.2025, سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يهنئ عددا من القادة والزعماء بحلول العام الجديد

09:52 GMT 30.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هنأ عددا من زعماء العالم، بحلول أعياد الميلاد ورأس السنة.
وقال الكرملين في بيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة 2026 إلى رؤساء دول وحكومات دول أجنبية، من بينهم... الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
كما شملت قائمة الرؤساء الذين توجه إليهم الرئيس بوتين بالتهنئة، الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي مودي.

إضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
مودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
08:53 GMT
وأضاف الكرملين: "بوتين هنأ عددًا من القادة الأوروبيين من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبيرت فيتسو، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش بالعام الجديد".
كما هنأ الرئيس بوتين، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمناسبة الأعياد.
كما توجه بوتين بالتهاني، للبابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
