مودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
© AP Photo / Mikhail Tereshchenkoالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
ندد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، اليوم الثلاثاء، بمحاولة نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.
وكتب مودي عبر منصة "إكس": "نشعر بقلق بالغ، إزاء التقارير التي تفيد باستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي، وتُعد الجهود الدبلوماسية الجارية أنجع السبل لإنهاء الأعمال العدائية وتحقيق السلام".
ونحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة التركيز على هذه الجهود وتجنب أي أعمال من شأنها تقويضها.
Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and to avoid any…— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وتابع: تم تدمير جميع الطائرات من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن حطام الطائرات المسيرة.
وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".