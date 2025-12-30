https://sarabic.ae/20251230/مودي-يعرب-عن-قلقه-إزاء-التقارير-التي-تفيد-بوقوع-هجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-1108717882.html

مودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين

مودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين

ندد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، اليوم الثلاثاء، بمحاولة نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا. 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وكتب مودي عبر منصة "إكس": "نشعر بقلق بالغ، إزاء التقارير التي تفيد باستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي، وتُعد الجهود الدبلوماسية الجارية أنجع السبل لإنهاء الأعمال العدائية وتحقيق السلام".ونحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة التركيز على هذه الجهود وتجنب أي أعمال من شأنها تقويضها.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".ترامب: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس بوتين وقع في لحظة حساسة وكان خاطئا

