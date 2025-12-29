https://sarabic.ae/20251229/ترامب-الهجوم-على-مقر-إقامة-الرئيس-بوتين-وقع-في-لحظة-حساسة-وكان-خاطئا-1108704711.html

ترامب: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس بوتين وقع في لحظة حساسة وكان خاطئا

ترامب: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس بوتين وقع في لحظة حساسة وكان خاطئا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر خاطئ، مشيرا إلى أن الهجوم الأوكراني جاء في لحظة حساسة. 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب من مقر إقامته في مارالاغو: "علمت بالهجوم على مقر الإقامة من الرئيس بوتين، وقد شعرت بغضب شديد حيال ذلك".وقال ترامب إن "القوات المسلحة الأوكرانية ما كان ينبغي لها أن تفعل ذلك. لا يجوز فعل ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة

