ترامب: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس بوتين وقع في لحظة حساسة وكان خاطئا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر خاطئ، مشيرا إلى أن الهجوم الأوكراني جاء في لحظة حساسة. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T18:55+0000
2025-12-29T18:55+0000
2025-12-29T19:15+0000
وقال ترامب من مقر إقامته في مارالاغو: "علمت بالهجوم على مقر الإقامة من الرئيس بوتين، وقد شعرت بغضب شديد حيال ذلك".وقال ترامب إن "القوات المسلحة الأوكرانية ما كان ينبغي لها أن تفعل ذلك. لا يجوز فعل ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
18:55 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 19:15 GMT 29.12.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر خاطئ، مشيرا إلى أن الهجوم الأوكراني جاء في لحظة حساسة.
وقال ترامب من مقر إقامته في مارالاغو: "علمت بالهجوم على مقر الإقامة من الرئيس بوتين، وقد شعرت بغضب شديد حيال ذلك".
وأشار ترامب إلى أن مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر خاطئ، وقال: "من حقهم الدفاع عن أنفسهم، لأنهم يدافعون عن أنفسهم. لكن مهاجمة منزله أمر آخر تمامًا".
وقال ترامب إن "القوات المسلحة الأوكرانية ما كان ينبغي لها أن تفعل ذلك. لا يجوز فعل ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي
، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.