https://sarabic.ae/20251229/خبراء-الهجوم-الأوكراني-على-مقر-إقامة-بوتين-يؤكد-أسباب-عدم-ثقة-روسيا-بنظام-كييف-1108704240.html

خبراء: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يؤكد أسباب عدم ثقة روسيا بنظام كييف

خبراء: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يؤكد أسباب عدم ثقة روسيا بنظام كييف

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري من بلغراد، ميتار كوفاتش، أن الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤكد أسباب انعدام الثقة الروسية في نظام كييف. 29.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-29T18:49+0000

2025-12-29T18:49+0000

2025-12-29T18:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383820_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_885a115cd588eb9072dcb0376d54fbd1.jpg

وقال كوفاتش لوكالة "سبوتنيك": "يستخدم هذا نظام كييف أساليب إرهابية. لقد شهدنا أخيرا اغتيالات لقادة سياسيين وعسكريين، ومدنيين معروفين في روسيا، وترهيبا للمواطنين العاديين. والآن نرى أنهم لا يترددون حتى في محاولة شن هجمات إرهابية ضد القيادة الروسية".وأوضح أن ما حدث سيؤثر سلبًا على المفاوضات، إذ يستحيل الوثوق بمنظم الهجمات الإرهابية.وفي السياق ذاته، أوضح خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني، مارسيلو مونتيس، أن هدف كييف هو استفزاز روسيا لدفعها إلى رد فعل غير مناسب وشن ضربات انتقامية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة محادثات السلام.وقال: "هذا نبأ مؤسف، لكننا نعلم أن هناك قوى تستفيد من استمرار الصراع، وهي ليست بأي حال من الأحوال في صف روسيا، بل في صف أوروبا ككل".وتابع: "في ظل التقدم المزعوم حاليا في مفاوضات ترامب-زيلينسكي في مارالاغو، يبقى هناك دائما خطر قيام أطراف ثالثة، سواء أكانت بريطانية أم أوكرانية، بالتخطيط لهجمات إرهابية بهدف عرقلة عملية السلام".وختم: "قد يؤدي هذا إلى تأخير المفاوضات لعدة أشهر أخرى، ولكنه عسكريًا يمنح روسيا فرصة لمواصلة تقدّمها الإقليمي والدخول في المفاوضات بأكبر قدر من التفوق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة

https://sarabic.ae/20251229/خبير-الهجوم-الأوكراني-على-مقر-إقامة-بوتين-يهدد-مسار-المفاوضات-1108703767.html

https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-سيحاسب-على-جرائمه-1108703090.html

https://sarabic.ae/20251229/لافروف-أوكرانيا-شنت-هجوما-إرهابيا-بطائرات-مسيرة-على-مقر-إقامة-بوتين-في-مقاطعة-نوفغورود--عاجل-1108695390.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن