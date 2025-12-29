https://sarabic.ae/20251229/خبراء-الهجوم-الأوكراني-على-مقر-إقامة-بوتين-يؤكد-أسباب-عدم-ثقة-روسيا-بنظام-كييف-1108704240.html
خبراء: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يؤكد أسباب عدم ثقة روسيا بنظام كييف
أكد الخبير العسكري من بلغراد، ميتار كوفاتش، أن الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤكد أسباب انعدام الثقة الروسية في نظام كييف.
2025-12-29T18:49+0000
2025-12-29T18:49+0000
2025-12-29T18:50+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070383820_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_885a115cd588eb9072dcb0376d54fbd1.jpg
وقال كوفاتش لوكالة "سبوتنيك": "يستخدم هذا نظام كييف أساليب إرهابية. لقد شهدنا أخيرا اغتيالات لقادة سياسيين وعسكريين، ومدنيين معروفين في روسيا، وترهيبا للمواطنين العاديين. والآن نرى أنهم لا يترددون حتى في محاولة شن هجمات إرهابية ضد القيادة الروسية".وأوضح أن ما حدث سيؤثر سلبًا على المفاوضات، إذ يستحيل الوثوق بمنظم الهجمات الإرهابية.وفي السياق ذاته، أوضح خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني، مارسيلو مونتيس، أن هدف كييف هو استفزاز روسيا لدفعها إلى رد فعل غير مناسب وشن ضربات انتقامية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة محادثات السلام.وقال: "هذا نبأ مؤسف، لكننا نعلم أن هناك قوى تستفيد من استمرار الصراع، وهي ليست بأي حال من الأحوال في صف روسيا، بل في صف أوروبا ككل".وتابع: "في ظل التقدم المزعوم حاليا في مفاوضات ترامب-زيلينسكي في مارالاغو، يبقى هناك دائما خطر قيام أطراف ثالثة، سواء أكانت بريطانية أم أوكرانية، بالتخطيط لهجمات إرهابية بهدف عرقلة عملية السلام".وختم: "قد يؤدي هذا إلى تأخير المفاوضات لعدة أشهر أخرى، ولكنه عسكريًا يمنح روسيا فرصة لمواصلة تقدّمها الإقليمي والدخول في المفاوضات بأكبر قدر من التفوق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
أكد الخبير العسكري من بلغراد، ميتار كوفاتش، أن الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤكد أسباب انعدام الثقة الروسية في نظام كييف.
وقال كوفاتش لوكالة "سبوتنيك": "يستخدم هذا نظام كييف أساليب إرهابية. لقد شهدنا أخيرا اغتيالات لقادة سياسيين وعسكريين، ومدنيين معروفين في روسيا، وترهيبا للمواطنين العاديين. والآن نرى أنهم لا يترددون حتى في محاولة شن هجمات إرهابية ضد القيادة الروسية".
وتابع :"أما بالنسبة لروسيا، فأعتقد أن هذا دليل إضافي على استحالة التوصل إلى حل عبر المفاوضات مع القيادة الأوكرانية الحالية. ففي نهاية المطاف، كييف نظام موال للفاشية متجذر بعمق. لم يعد الأمر يقتصر على زيلينسكي وحلفائه فحسب، بل يشمل الهيكل التنظيمي بأكمله، الأجهزة الأمنية، والجيش".
وأوضح أن ما حدث سيؤثر سلبًا على المفاوضات، إذ يستحيل الوثوق بمنظم الهجمات الإرهابية.
وتابع كوفاتش: "أنا مقتنع بأن موسكو، حرصًا على مصلحة المجتمع الدولي، ستواصل مشاركتها في عملية التفاوض، لكنني واثق أيضًا من أن روسيا لن تتوهم إمكانية التوصل إلى حل مع نظام كييف. ولتحقيق السلام، لا بد من استبدال القيادة الأوكرانية وتغيير الخطاب الأوكراني الحالي جذريًا".
وفي السياق ذاته، أوضح خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني، مارسيلو مونتيس، أن هدف كييف هو استفزاز روسيا لدفعها إلى رد فعل غير مناسب وشن ضربات انتقامية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة محادثات السلام.
وقال: "هذا نبأ مؤسف، لكننا نعلم أن هناك قوى تستفيد من استمرار الصراع، وهي ليست بأي حال من الأحوال في صف روسيا، بل في صف أوروبا ككل".
وتابع: "في ظل التقدم المزعوم حاليا في مفاوضات ترامب-زيلينسكي في مارالاغو، يبقى هناك دائما خطر قيام أطراف ثالثة، سواء أكانت بريطانية أم أوكرانية، بالتخطيط لهجمات إرهابية بهدف عرقلة عملية السلام".
وأضاف: "تنفيذ مثل هذه الهجمات الإرهابية ليس بالأمر الهيّن. إرسال 90 طائرة مسيّرة إلى مقاطعة نوفغورود ليس بالمهمة السهلة. تنظيم عملية بهذا الحجم أمرٌ بالغ الصعوبة، ولذلك أشير إلى مشاركة أجهزة الاستخبارات البريطانية، إلى جانب الأوكرانية، التي تسعى بوضوح إلى عرقلة عملية السلام إذا كان التوصل إلى اتفاق وشيكًا كما يدّعي ترامب".
وختم: "قد يؤدي هذا إلى تأخير المفاوضات لعدة أشهر أخرى، ولكنه عسكريًا يمنح روسيا فرصة لمواصلة تقدّمها الإقليمي والدخول في المفاوضات بأكبر قدر من التفوق".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي
، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.