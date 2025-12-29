https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-سيحاسب-على-جرائمه-1108703090.html
الخارجية الروسية: نظام كييف سيحاسب على جرائمه
الخارجية الروسية: نظام كييف سيحاسب على جرائمه
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نظام كييف سيُحاسب على جرائمه. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "تصريحات زيلينسكي بشأن بوتشا كاذبة. وتصريحاته بشأن الأطفال الذين يُزعم أن روسيا "اختطفتهم" كاذبة. وتصريحاته بشأن عدم رغبة روسيا في التفاوض كاذبة. لكن كلمات لافروف هي الحقيقة، وسيُحاسب نظام كييف على هذه الجرائم".
ولفتت زاخاروفا للانتباه إلى تقارير إعلامية تفيد بأن فلاديمير زيلينسكي حاول التهرب من المسؤولية عن محاولة الهجوم الإرهابي في تصريحاته.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي
، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.