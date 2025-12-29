https://sarabic.ae/20251229/البيت-الأبيض-بوتين-وترامب-يجريان-محادثة-هاتفية-جديدة-1108698017.html
البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T16:00+0000
2025-12-29T16:00+0000
2025-12-29T16:17+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_bbb69413e73a6e383a77709d1934015d.jpg
وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".
https://sarabic.ae/20251229/الكرملين-يشاطر-ترامب-تقييماته-بأن-السلام-في-أوكرانيا-أصبح-أقرب-بكثير-1108683504.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_209:0:2186:1483_1920x0_80_0_0_8dc15818ab6c95565f06c145c37e1e3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية جديدة
16:00 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 16:17 GMT 29.12.2025)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي.
وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مكالمة هاتفية جديدة ستُجرى قريبًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".