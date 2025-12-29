https://sarabic.ae/20251229/الكرملين-يشاطر-ترامب-تقييماته-بأن-السلام-في-أوكرانيا-أصبح-أقرب-بكثير-1108683504.html
الكرملين يشاطر ترامب تقييماته بأن السلام في أوكرانيا أصبح أقرب بكثير
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن على مواطني الاتحاد الأوروبي تقبّل القادة الذين انتخبوهم حتى موعد الانتخابات. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف بيسكوف، في معرض إجابته عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول تقييم الكرملين لمستوى السخط الأوروبي إزاء قرض كييف البالغ 90 مليار يورو، وما إذا كان هذا السخط قد يؤدي إلى "إسقاط" قيادة الاتحاد الأوروبي، كما وصفته رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: "من غير المرجح أن يكون لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في "إسقاط" أي شخص قبل الانتخابات المقبلة. من غير المرجح أن يكون لهم هذا الحق، لذا سيتعين عليهم، بطبيعة الحال، التوصل إلى حل وسط. سيتعين عليهم تقبّل القادة الذين انتخبوهم في المرة السابقة".وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين حول موقف الكرملين من فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الأوكرانية، ومن مقترح الإدارة المشتركة لمحطة زابوروجيه النووية: "نعتقد أن التعليق على نقاط نقاش محددة غير مناسب في هذا الوقت. التعليقات العامة غير مناسبة".وأكد بيسكوف على ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال.وأشار بيسكوف إلى أن موضوع هدنة عيد الميلاد لم يُناقش خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.تتفق موسكو مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأطراف باتت أقرب إلى حل النزاع في أوكرانيا وأن المفاوضات في مراحلها النهائية، وفقا لبيسكوف.وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي: "لا يوجد أي حديث عن إجراء مثل هذه المكالمة في الوقت الراهن".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مكالمة هاتفية جديدة ستُجرى قريبًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".
10:17 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 29.12.2025)
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن على مواطني الاتحاد الأوروبي تقبّل القادة الذين انتخبوهم حتى موعد الانتخابات.
وأضاف بيسكوف، في معرض إجابته عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول تقييم الكرملين لمستوى السخط الأوروبي إزاء قرض كييف البالغ 90 مليار يورو، وما إذا كان هذا السخط قد يؤدي إلى "إسقاط" قيادة الاتحاد الأوروبي، كما وصفته رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: "من غير المرجح أن يكون لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في "إسقاط" أي شخص قبل الانتخابات المقبلة. من غير المرجح أن يكون لهم هذا الحق، لذا سيتعين عليهم، بطبيعة الحال، التوصل إلى حل وسط. سيتعين عليهم تقبّل القادة الذين انتخبوهم في المرة السابقة".
وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين حول موقف الكرملين من فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الأوكرانية، ومن مقترح الإدارة المشتركة لمحطة زابوروجيه النووية: "نعتقد أن التعليق على نقاط نقاش محددة غير مناسب في هذا الوقت. التعليقات العامة غير مناسبة".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الانتخابات المقبلة ستكون صعبة على قادة الاتحاد الأوروبي.
وأكد بيسكوف على ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال.
وأشار بيسكوف إلى أن موضوع هدنة عيد الميلاد لم يُناقش خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تتفق موسكو مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأطراف باتت أقرب إلى حل النزاع في أوكرانيا وأن المفاوضات في مراحلها النهائية، وفقا لبيسكوف.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي: "لا يوجد أي حديث عن إجراء مثل هذه المكالمة في الوقت الراهن".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مكالمة هاتفية جديدة ستُجرى قريبًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".