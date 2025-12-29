https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يؤكد-أن-روسيا-لم-تشن-أي-هجمات-صاروخية-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1108681258.html

ترامب يؤكد أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية على محطة زابوروجيه النووية

ترامب يؤكد أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية على محطة زابوروجيه النووية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن روسيا لم تطلق صواريخ أو تشن أي هجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي: "يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون المحطة جاهزة للعمل، ولم يشن عليها ضربات صاروخية، ولم يستهدفها بأي طريقة أخرى".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة "إنيرغودار". وهي أكبر محطة نووية لتوليد الكهرباء في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، كل منها بقدرة 1 غيغاوات.وكانت روسيا قد صرحت سابقا بأن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يواجه محطة زابوروجيا للطاقة النووية والعاملين فيها هو الممارسات العدوانية المتهورة لقوات كييف، والتي تشن هجمات بشكل شبه يومي على البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.

