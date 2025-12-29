عربي
https://sarabic.ae/20251229/ترامب-يؤكد-أن-روسيا-لم-تشن-أي-هجمات-صاروخية-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1108681258.html
ترامب يؤكد أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية على محطة زابوروجيه النووية
ترامب يؤكد أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية على محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن روسيا لم تطلق صواريخ أو تشن أي هجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 29.12.2025
2025-12-29T07:38+0000
2025-12-29T07:38+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي: "يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون المحطة جاهزة للعمل، ولم يشن عليها ضربات صاروخية، ولم يستهدفها بأي طريقة أخرى".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة "إنيرغودار". وهي أكبر محطة نووية لتوليد الكهرباء في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، كل منها بقدرة 1 غيغاوات.وكانت روسيا قد صرحت سابقا بأن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يواجه محطة زابوروجيا للطاقة النووية والعاملين فيها هو الممارسات العدوانية المتهورة لقوات كييف، والتي تشن هجمات بشكل شبه يومي على البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
https://sarabic.ae/20251229/الرئيس-البولندي-يؤكد-لترامب-أن-موقف-بلاده-سيكون-حاسما-في-اتفاق-السلام-بشأن-أوكرانيا-1108679705.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يؤكد أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية على محطة زابوروجيه النووية

07:38 GMT 29.12.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن روسيا لم تطلق صواريخ أو تشن أي هجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي: "يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون المحطة جاهزة للعمل، ولم يشن عليها ضربات صاروخية، ولم يستهدفها بأي طريقة أخرى".

وأوضح الرئيس الأميركي أن روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه النووية، لأن ذلك كان سيشكل خطرًا جسيمًا على الجميع.

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة "إنيرغودار". وهي أكبر محطة نووية لتوليد الكهرباء في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، كل منها بقدرة 1 غيغاوات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
04:22 GMT
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، انتقلت المحطة إلى ملكية روسيا الاتحادية. ويعمل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا منذ الأول من أيلول/سبتمبر 2022، عقب أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي إلى المحطة.
وكانت روسيا قد صرحت سابقا بأن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يواجه محطة زابوروجيا للطاقة النووية والعاملين فيها هو الممارسات العدوانية المتهورة لقوات كييف، والتي تشن هجمات بشكل شبه يومي على البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
