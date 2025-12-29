عربي
https://sarabic.ae/20251229/الرئيس-البولندي-يؤكد-لترامب-أن-موقف-بلاده-سيكون-حاسما-في-اتفاق-السلام-بشأن-أوكرانيا-1108679705.html
الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البولندي كارول ناوروكي بأن موقف بلاده سيكون حاسما عند توقيع أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، وذلك خلال حديثه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T04:22+0000
2025-12-29T05:13+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وأوضحت الرئاسة أن ناوروكي شارك مساء أمس الأحد في مؤتمر عبر الفيديو جمع قادة أوروبيين مع ترامب وفلاديمير زيلينسكي، خُصص لبحث "حالة مفاوضات السلام الهادفة إلى وضع حد" للأزمة في أوكرانيا. وكانت وفود من الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا قد أجرت في وقت سابق محادثات في برلين. وأُفيد بأن الدول الغربية وافقت، في ختام تلك المحادثات، على تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين طالب الأميركيون أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية، وفق ما صرح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تتضمن أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.
https://sarabic.ae/20251229/دميترييف-العالم-يثمن-جهود-ترامب-للسلام-بعد-محادثات-مع-زيلينسكي-1108678764.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا

الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا

04:22 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 29.12.2025)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس البولندي كارول ناوروكي بأن موقف بلاده سيكون حاسما عند توقيع أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، وذلك خلال حديثه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت به رئاسة ديوان الرئيس البولندي.
وأوضحت الرئاسة أن ناوروكي شارك مساء أمس الأحد في مؤتمر عبر الفيديو جمع قادة أوروبيين مع ترامب وفلاديمير زيلينسكي، خُصص لبحث "حالة مفاوضات السلام الهادفة إلى وضع حد" للأزمة في أوكرانيا.

وخلال الاتصال، ذكر ناوروكي ترامب، بأن "مطار جيشوف-ياسينكا البولندي يعمل كمركز عبور لأكثر من 90 في المئة من المساعدات الغربية المقدمة إلى أوكرانيا"، معربًا عن رأيه بأن "موقف بولندا عند لحظة توقيع اتفاق السلام سيكون موقفًا محوريًا".

كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف: العالم يثمن جهود ترامب للسلام بعد محادثات مع زيلينسكي
02:04 GMT
وكانت وفود من الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا قد أجرت في وقت سابق محادثات في برلين. وأُفيد بأن الدول الغربية وافقت، في ختام تلك المحادثات، على تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين طالب الأميركيون أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية، وفق ما صرح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية، وتُقحم دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تتضمن أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.
