وأوضحت الرئاسة أن ناوروكي شارك مساء أمس الأحد في مؤتمر عبر الفيديو جمع قادة أوروبيين مع ترامب وفلاديمير زيلينسكي، خُصص لبحث "حالة مفاوضات السلام الهادفة إلى وضع حد" للأزمة في أوكرانيا. وكانت وفود من الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا قد أجرت في وقت سابق محادثات في برلين. وأُفيد بأن الدول الغربية وافقت، في ختام تلك المحادثات، على تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين طالب الأميركيون أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية، وفق ما صرح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تتضمن أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.
الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
04:22 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 29.12.2025)
صرح الرئيس البولندي كارول ناوروكي بأن موقف بلاده سيكون حاسما عند توقيع أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، وذلك خلال حديثه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت به رئاسة ديوان الرئيس البولندي.
وأوضحت الرئاسة أن ناوروكي شارك مساء أمس الأحد في مؤتمر عبر الفيديو جمع قادة أوروبيين مع ترامب وفلاديمير زيلينسكي، خُصص لبحث "حالة مفاوضات السلام الهادفة إلى وضع حد" للأزمة في أوكرانيا.
وخلال الاتصال، ذكر ناوروكي ترامب، بأن "مطار جيشوف-ياسينكا البولندي يعمل كمركز عبور لأكثر من 90 في المئة من المساعدات الغربية المقدمة إلى أوكرانيا"، معربًا عن رأيه بأن "موقف بولندا عند لحظة توقيع اتفاق السلام سيكون موقفًا محوريًا".
وكانت وفود من الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا قد أجرت في وقت سابق محادثات في برلين. وأُفيد بأن الدول الغربية وافقت، في ختام تلك المحادثات، على تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين طالب الأميركيون أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية، وفق ما صرح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية، وتُقحم دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تتضمن أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.