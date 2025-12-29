https://sarabic.ae/20251229/دميترييف-العالم-يثمن-جهود-ترامب-للسلام-بعد-محادثات-مع-زيلينسكي-1108678764.html
دميترييف: العالم يثمن جهود ترامب للسلام بعد محادثات مع زيلينسكي
وكتب دميترييف، المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية على موقع إكس "العالم كله يقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".وأضاف زيلينسكي "أجرينا محادثات جوهرية حول جميع القضايا، ونقدّر بشدة التقدم الذي أحرزه الفريقان الأوكراني والأمريكي خلال الأسابيع الماضية".يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء بزيلينسكي، إن المباحثات التي جرت يوم الأحد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن نحو 95% من قضايا التسوية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأطراف باتت قريبة جدًا من التوصل إلى تسوية شاملة.وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف في منشور على موقع إكس، إن العالم يشيد بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقاء ترامب بزيلينسكي.
وكتب دميترييف، المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية على موقع إكس "العالم كله يقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".
في الوقت نفسه، قال زيلينسكي إن محادثاته مع ترامب أسفرت عن تقدم ملحوظ وإنهما اتفقا على أن يجتمع الفريقان الأمريكي والأوكراني الأسبوع المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على القضايا الرامية إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي "أجرينا محادثات جوهرية حول جميع القضايا، ونقدّر بشدة التقدم الذي أحرزه الفريقان الأوكراني والأمريكي خلال الأسابيع الماضية".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء بزيلينسكي، إن المباحثات التي جرت يوم الأحد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن نحو 95% من قضايا التسوية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأطراف باتت قريبة جدًا من التوصل إلى تسوية شاملة.
وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.