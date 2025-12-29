https://sarabic.ae/20251229/دميترييف-العالم-يثمن-جهود-ترامب-للسلام-بعد-محادثات-مع-زيلينسكي-1108678764.html

دميترييف: العالم يثمن جهود ترامب للسلام بعد محادثات مع زيلينسكي

دميترييف: العالم يثمن جهود ترامب للسلام بعد محادثات مع زيلينسكي

سبوتنيك عربي

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف‌ في منشور على موقع إكس،... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-29T02:04+0000

2025-12-29T02:04+0000

2025-12-29T02:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

كيريل دميترييف

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg

وكتب دميترييف، المبعوث ​الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية على ​موقع إكس "العالم كله يقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".وأضاف زيلينسكي "أجرينا محادثات جوهرية حول جميع ​القضايا، ونقدّر بشدة التقدم الذي أحرزه الفريقان الأوكراني والأمريكي خلال الأسابيع الماضية".يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء بزيلينسكي، إن المباحثات التي جرت يوم الأحد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن نحو 95% من قضايا التسوية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأطراف باتت قريبة جدًا من التوصل إلى تسوية شاملة.وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.

https://sarabic.ae/20251228/ترامب-قد-أزور-أوكرانيا-إذا-كان-ذلك-سيساعد-في-التوصل-إلى-اتفاق-1108678280.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, كيريل دميترييف, روسيا, أخبار أوكرانيا