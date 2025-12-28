https://sarabic.ae/20251228/ترامب-قد-أزور-أوكرانيا-إذا-كان-ذلك-سيساعد-في-التوصل-إلى-اتفاق-1108678280.html

ترامب: قد أزور أوكرانيا إذا كان ذلك سيساعد في التوصل إلى اتفاق

ترامب: قد أزور أوكرانيا إذا كان ذلك سيساعد في التوصل إلى اتفاق

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يمانع زيارة أوكرانيا إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يتوقع القيام بهذه الزيارة،... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T23:20+0000

2025-12-28T23:20+0000

2025-12-28T23:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ترامب

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg

وأضاف ترامب أنه عرض إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني إذا كان من شأن ذلك دفع المفاوضات قدمًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تسريع التوصل إلى تسوية.وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.وأضاف أنه سيجري محادثة جديدة مع زيلينسكي يوم الاثنين، لافتًا إلى أن قضية أو قضيتين من أكثر الملفات تعقيدًا لا تزال دون حل، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالحدود وخط التماس.وأشار ترامب إلى أن مسألة خط التماس في أوكرانيا لم يُتفق عليها بعد، إلا أن المباحثات تشهد تقدمًا ملحوظًا، كما أقر بأن الخلافات حول الملف الإقليمي في النزاع الأوكراني ما زالت قائمة.وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه ناقش قضية محطة زابوريجيه النووية خلال محادثاته مع زيلينسكي، وكذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.من جانبه، أعلن زيلينسكي أن اجتماعات جديدة للمفاوضين ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف استكمال مناقشة القضايا العالقة ووضع اللمسات النهائية على تسوية النزاع.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا