ترامب: قد أزور أوكرانيا إذا كان ذلك سيساعد في التوصل إلى اتفاق
2025-12-28T23:20+0000
2025-12-28T23:20+0000
2025-12-28T23:53+0000
وأضاف ترامب أنه عرض إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني إذا كان من شأن ذلك دفع المفاوضات قدمًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تسريع التوصل إلى تسوية.وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.وأضاف أنه سيجري محادثة جديدة مع زيلينسكي يوم الاثنين، لافتًا إلى أن قضية أو قضيتين من أكثر الملفات تعقيدًا لا تزال دون حل، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالحدود وخط التماس.وأشار ترامب إلى أن مسألة خط التماس في أوكرانيا لم يُتفق عليها بعد، إلا أن المباحثات تشهد تقدمًا ملحوظًا، كما أقر بأن الخلافات حول الملف الإقليمي في النزاع الأوكراني ما زالت قائمة.وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه ناقش قضية محطة زابوريجيه النووية خلال محادثاته مع زيلينسكي، وكذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.من جانبه، أعلن زيلينسكي أن اجتماعات جديدة للمفاوضين ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف استكمال مناقشة القضايا العالقة ووضع اللمسات النهائية على تسوية النزاع.
2025
23:20 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 23:53 GMT 28.12.2025)
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يمانع زيارة أوكرانيا إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يتوقع القيام بهذه الزيارة، مفضلًا إنجاز الاتفاق من دون الحاجة إلى السفر.
وأضاف ترامب أنه عرض إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني إذا كان من شأن ذلك دفع المفاوضات قدمًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تسريع التوصل إلى تسوية.
كان الرئيس الأمريكي قال خلال اللقاء ذاته، إن المباحثات التي جرت يوم الأحد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن نحو 95% من قضايا التسوية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأطراف باتت قريبة جدًا من التوصل إلى تسوية شاملة.
وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.
وأضاف أنه سيجري محادثة جديدة مع زيلينسكي يوم الاثنين، لافتًا إلى أن قضية أو قضيتين من أكثر الملفات تعقيدًا لا تزال دون حل، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالحدود وخط التماس.
وأشار ترامب إلى أن مسألة خط التماس في أوكرانيا لم يُتفق عليها بعد، إلا أن المباحثات تشهد تقدمًا ملحوظًا، كما أقر بأن الخلافات حول الملف الإقليمي في النزاع الأوكراني ما زالت قائمة.
وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه ناقش قضية محطة زابوريجيه النووية خلال محادثاته مع زيلينسكي، وكذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبه، أعلن زيلينسكي أن اجتماعات جديدة للمفاوضين ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف استكمال مناقشة القضايا العالقة ووضع اللمسات النهائية على تسوية النزاع.