ترامب: اتفقنا على 95% من ملفات التسوية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المباحثات التي جرت يوم الأحد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن نحو 95% من قضايا التسوية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.وأشار ترامب إلى أن مسألة خط التماس في أوكرانيا لم يُتفق عليها بعد، إلا أن المباحثات تشهد تقدمًا ملحوظًا، كما أقر بأن الخلافات حول الملف الإقليمي في النزاع الأوكراني ما زالت قائمة.وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه ناقش قضية محطة زابوريجيه النووية خلال محادثاته مع زيلينسكي، وكذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.من جانبه، أعلن زيلينسكي أن اجتماعات جديدة للمفاوضين ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف استكمال مناقشة القضايا العالقة ووضع اللمسات النهائية على تسوية النزاع.

