ترامب يعتزم الاتصال ببوتين هاتفيا مجددا بعد اجتماعه مع زيلينسكي
ترامب يعتزم الاتصال ببوتين هاتفيا مجددا بعد اجتماعه مع زيلينسكي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت أوروبا ستستخدم الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وأضاف ترامب للصحفيين قبل اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي: "لم يحسم أي شيء من هذا بعد".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن حل النزاع في أوكرانيا قد يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على كييف.وقال ترامب للصحفيين: "هناك أيضاً فوائد اقتصادية كبيرة لأوكرانيا: فهناك عملية إعادة إعمار واسعة النطاق تنتظرها... فالبلاد تمتلك موارد هائلة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونشر بيانًا بهذا الشأن على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.
https://sarabic.ae/20251228/أوشاكوف-ترامب-أكد-لبوتين-هاتفيا-ضرورة-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1108671895.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
ترامب يعتزم الاتصال ببوتين هاتفيا مجددا بعد اجتماعه مع زيلينسكي

19:00 GMT 28.12.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت أوروبا ستستخدم الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.
وأضاف ترامب للصحفيين قبل اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي: "لم يحسم أي شيء من هذا بعد".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال من الصحفيين في منتجعه مارالاغو في ويست بالم بيتش، فلوريدا: "ليس لدي موعد نهائي".
ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن حل النزاع في أوكرانيا قد يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على كييف.
وقال ترامب للصحفيين: "هناك أيضاً فوائد اقتصادية كبيرة لأوكرانيا: فهناك عملية إعادة إعمار واسعة النطاق تنتظرها... فالبلاد تمتلك موارد هائلة".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني.
وقال ترامب إنه سيتصل ببوتين هاتفيا مجددا بعد اجتماعه مع زيلينسكي لاستئناف المفاوضات.
يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
أوشاكوف: ترامب أكد لبوتين ضرورة إنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت
17:59 GMT
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".
وأضاف أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد بحضور الصحافة في غرفة الطعام الرئيسية بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونشر بيانًا بهذا الشأن على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".
وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.
