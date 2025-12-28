https://sarabic.ae/20251228/ترامب-يعتزم-الاتصال-ببوتين-هاتفيا-مجددا-بعد-اجتماعه-مع-زيلينسكي-1108672943.html

ترامب يعتزم الاتصال ببوتين هاتفيا مجددا بعد اجتماعه مع زيلينسكي

ترامب يعتزم الاتصال ببوتين هاتفيا مجددا بعد اجتماعه مع زيلينسكي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت أوروبا ستستخدم الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T19:00+0000

2025-12-28T19:00+0000

2025-12-28T19:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667130_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_3352abbd86baaf58ef339df76cdd5459.jpg

وأضاف ترامب للصحفيين قبل اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي: "لم يحسم أي شيء من هذا بعد".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن حل النزاع في أوكرانيا قد يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على كييف.وقال ترامب للصحفيين: "هناك أيضاً فوائد اقتصادية كبيرة لأوكرانيا: فهناك عملية إعادة إعمار واسعة النطاق تنتظرها... فالبلاد تمتلك موارد هائلة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونشر بيانًا بهذا الشأن على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.

https://sarabic.ae/20251228/أوشاكوف-ترامب-أكد-لبوتين-هاتفيا-ضرورة-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1108671895.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم