أوشاكوف: ترامب أكد لبوتين ضرورة إنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا ضرورة إنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن بوتين قدم لترامب حججا مفصلة حول الأهمية المبدئية لمواصلة الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريدج. ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يتشارك رئيسا روسيا والولايات المتحدة وجهات نظر متماثلة بأن الهدنة المؤقتة التي تقترحها كييف والأوروبيون بذريعة الاستفتاء لا تؤدي إلا إلى إطالة النزاع. وأضاف أوشاكوف، "دفع ترامب بإصرار أثناء محادثته مع بوتين بفكرة ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".وقال أيضا: وافق بوتين على اقتراح ترامب بمواصلة العمل على تسوية الوضع في أوكرانيا في إطار مجموعتي عمل خاصتين - إحداهما حول قضايا الأمن والأخرى حول القضايا الاقتصادية.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".وأضاف أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد بحضور الصحافة في غرفة الطعام الرئيسية بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن بوتين قدم لترامب حججا مفصلة حول الأهمية المبدئية لمواصلة الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريدج.
ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يتشارك رئيسا روسيا والولايات المتحدة وجهات نظر متماثلة بأن الهدنة المؤقتة التي تقترحها كييف والأوروبيون بذريعة الاستفتاء لا تؤدي إلا إلى إطالة النزاع.
وأضاف أوشاكوف، "دفع ترامب بإصرار أثناء محادثته مع بوتين بفكرة ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".
وقال أيضا: وافق بوتين على اقتراح ترامب بمواصلة العمل على تسوية الوضع في أوكرانيا في إطار مجموعتي عمل خاصتين - إحداهما حول قضايا الأمن والأخرى حول القضايا الاقتصادية.
وأشار أوشاكوف إلى أن "بوتين وترامب اتفقا على إجراء مكالمة هاتفية جديدة بعد الاتصالات (التي سيجريها ترامب) مع زيلينسكي في مار-إيه-لاغو".
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".
وأضاف أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد بحضور الصحافة في غرفة الطعام الرئيسية بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونشر بيانًا بهذا الشأن على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".
وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.