https://sarabic.ae/20251228/أوشاكوف-ترامب-أكد-لبوتين-هاتفيا-ضرورة-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1108671895.html

أوشاكوف: ترامب أكد لبوتين ضرورة إنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت

أوشاكوف: ترامب أكد لبوتين ضرورة إنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا ضرورة إنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T17:59+0000

2025-12-28T17:59+0000

2025-12-28T18:33+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108409827_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_6ec5f425ab1aeaae44a2b51519f89407.jpg

وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن بوتين قدم لترامب حججا مفصلة حول الأهمية المبدئية لمواصلة الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريدج. ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يتشارك رئيسا روسيا والولايات المتحدة وجهات نظر متماثلة بأن الهدنة المؤقتة التي تقترحها كييف والأوروبيون بذريعة الاستفتاء لا تؤدي إلا إلى إطالة النزاع. وأضاف أوشاكوف، "دفع ترامب بإصرار أثناء محادثته مع بوتين بفكرة ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".وقال أيضا: وافق بوتين على اقتراح ترامب بمواصلة العمل على تسوية الوضع في أوكرانيا في إطار مجموعتي عمل خاصتين - إحداهما حول قضايا الأمن والأخرى حول القضايا الاقتصادية.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".وأضاف أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد بحضور الصحافة في غرفة الطعام الرئيسية بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.

https://sarabic.ae/20251228/ترامب-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-بوتين-1108669739.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم