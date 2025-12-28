ترامب يجري مكالمة هاتفية مع بوتين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
ترامب يجري مكالمة هاتفية مع بوتين
ترامب يجري مكالمة هاتفية مع بوتين
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".وأضاف أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد بحضور الصحافة في غرفة الطعام الرئيسية بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونشر بيانًا بهذا الشأن على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.وأوضح البيت الأبيض: "وفق جدول أعمال الرئيس الأمريكي، سيعقد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مدينة بالم بيتش (يوم الأحد الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو)".وفي تصريحات أدلى بها عشية الاجتماع، قال ترامب إن المقترحات التي يقدمها زيلينسكي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، "لا قيمة لها" من دون موافقته، لكنه أكد في الوقت ذاته ثقته بإمكانية عقد اجتماع "مثمر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون أن يحدد حينها مكانه أو توقيته. كما أشار الرئيس الأمريكي حينها إلى أنه يعتزم التحدث قريبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب يجري مكالمة هاتفية مع بوتين

17:10 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 17:19 GMT 28.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".
وأضاف أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد بحضور الصحافة في غرفة الطعام الرئيسية بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونشر بيانًا بهذا الشأن على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".
وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
إعلام: ترامب يوجه تحذيرا لزيلينسكي قبيل محادثات فلوريدا
أمس, 10:59 GMT
وأوضح البيت الأبيض: "وفق جدول أعمال الرئيس الأمريكي، سيعقد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مدينة بالم بيتش (يوم الأحد الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو)".
وكان ترامب، أعرب في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع زيلينسكي، خلال هذا اللقاء، مشيرًا إلى "احتمال تحقيق تقدم في عدد من القضايا المطروحة على جدول المباحثات".
وفي تصريحات أدلى بها عشية الاجتماع، قال ترامب إن المقترحات التي يقدمها زيلينسكي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، "لا قيمة لها" من دون موافقته، لكنه أكد في الوقت ذاته ثقته بإمكانية عقد اجتماع "مثمر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون أن يحدد حينها مكانه أو توقيته. كما أشار الرئيس الأمريكي حينها إلى أنه يعتزم التحدث قريبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
