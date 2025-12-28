https://sarabic.ae/20251228/ترامب-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-بوتين-1108669739.html

ترامب يجري مكالمة هاتفية مع بوتين

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال ترامب: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرًا (التاسعة مساءً بتوقيت موسكو) اليوم (الأحد)".وأضاف أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد بحضور الصحافة في غرفة الطعام الرئيسية بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونشر بيانًا بهذا الشأن على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد في ولاية فلوريدا.وأوضح البيت الأبيض: "وفق جدول أعمال الرئيس الأمريكي، سيعقد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مدينة بالم بيتش (يوم الأحد الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو)".وفي تصريحات أدلى بها عشية الاجتماع، قال ترامب إن المقترحات التي يقدمها زيلينسكي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، "لا قيمة لها" من دون موافقته، لكنه أكد في الوقت ذاته ثقته بإمكانية عقد اجتماع "مثمر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون أن يحدد حينها مكانه أو توقيته. كما أشار الرئيس الأمريكي حينها إلى أنه يعتزم التحدث قريبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

