إعلام: ترامب يوجه تحذيرا لزيلينسكي قبيل محادثات فلوريدا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب يوجه تحذيرا لزيلينسكي قبيل محادثات فلوريدا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر تحذيرا شديد اللهجة لفلاديمير زيلينسكي، قبل ساعات من لقائهما المرتقب غدا الأحد في... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T10:59+0000
2025-12-27T10:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن الرئيس الأمريكي "لم يبدِ استعدادًا لتأييد المقترح الأوكراني للسلام، قبيل اجتماعه المرتقب مع فلاديمير زيلينسكي، في فلوريدا".وتعكس تصريحات ترامب، الحذر الأمريكي تجاه "خطة زيلينسكي"، قبيل الاجتماع المرتقب بين الطرفين غدا الأحد.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وأوضح الرئيس بوتين لاحقًا أن "واشنطن قامت بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضمنت 27 بندًا، إلى 4 حزم منفصلة لبحثها على مراحل"، مشيرًا إلى أنه "ناقش معظم النقاط، مع وجود مسائل لم توافق عليها موسكو".وفي مرحلة لاحقة، استضافت برلين مفاوضات بين وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا، وأفادت تقارير بأن الدول الغربية وافقت في ختام المفاوضات على تقديم "ضمانات أمنية" لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وفي المقابل، طالب الجانب الأمريكي أوكرانيا بتقديم "تنازلات إقليمية"، بحسب ما صرّح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.وذكر الكرملين أن المبعوث الروسي اطّلع خلال اللقاءات على تفاصيل الاتصالات، التي أجراها الجانب الأمريكي مع الأوكرانيين والأوروبيين. بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو ستبلور موقفها اللاحق بشأن التسوية على أساس المعطيات التي تلقتها، دون الكشف عن مضمونها.البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي في ولاية فلوريداإعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر تحذيرا شديد اللهجة لفلاديمير زيلينسكي، قبل ساعات من لقائهما المرتقب غدا الأحد في ولاية فلوريدا.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن الرئيس الأمريكي "لم يبدِ استعدادًا لتأييد المقترح الأوكراني للسلام، قبيل اجتماعه المرتقب مع فلاديمير زيلينسكي، في فلوريدا".

وفي وقت سابق، وفي معرض تعليقه على مزاعم زيلينسكي، بأن خطته "للسلام" بشأن أوكرانيا "جاهزة بنسبة 90%"، قال دونالد ترامب، لوسائل إعلام أمريكية: "ليس لديه (زيلينسكي) أي شيء حتى أوافق عليه. لذا سنرى ما لديه".

وتعكس تصريحات ترامب، الحذر الأمريكي تجاه "خطة زيلينسكي"، قبيل الاجتماع المرتقب بين الطرفين غدا الأحد.
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي
07:13 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.

وفي إطار ما يُعرف بمناقشة "خطة السلام" الأمريكية، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، واستمرت المحادثات بين الجانبين نحو 5 ساعات.

وأوضح الرئيس بوتين لاحقًا أن "واشنطن قامت بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضمنت 27 بندًا، إلى 4 حزم منفصلة لبحثها على مراحل"، مشيرًا إلى أنه "ناقش معظم النقاط، مع وجود مسائل لم توافق عليها موسكو".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
ريابكوف: روسيا تواصل جهودها للتوصل إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية
22 ديسمبر, 14:46 GMT
وفي مرحلة لاحقة، استضافت برلين مفاوضات بين وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا، وأفادت تقارير بأن الدول الغربية وافقت في ختام المفاوضات على تقديم "ضمانات أمنية" لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وفي المقابل، طالب الجانب الأمريكي أوكرانيا بتقديم "تنازلات إقليمية"، بحسب ما صرّح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أجرى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في مدينة ميامي الأمريكية، جولتين إضافيتين من المحادثات مع ويتكوف وكوشنر.
وذكر الكرملين أن المبعوث الروسي اطّلع خلال اللقاءات على تفاصيل الاتصالات، التي أجراها الجانب الأمريكي مع الأوكرانيين والأوروبيين. بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو ستبلور موقفها اللاحق بشأن التسوية على أساس المعطيات التي تلقتها، دون الكشف عن مضمونها.
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي في ولاية فلوريدا
إعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
