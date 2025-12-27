https://sarabic.ae/20251227/إعلام-ترامب-يوجه-تحذيرا-لزيلينسكي-قبيل-محادثات-فلوريدا-1108633630.html

إعلام: ترامب يوجه تحذيرا لزيلينسكي قبيل محادثات فلوريدا

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر تحذيرا شديد اللهجة لفلاديمير زيلينسكي، قبل ساعات من لقائهما المرتقب غدا الأحد في... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن الرئيس الأمريكي "لم يبدِ استعدادًا لتأييد المقترح الأوكراني للسلام، قبيل اجتماعه المرتقب مع فلاديمير زيلينسكي، في فلوريدا".وتعكس تصريحات ترامب، الحذر الأمريكي تجاه "خطة زيلينسكي"، قبيل الاجتماع المرتقب بين الطرفين غدا الأحد.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وأوضح الرئيس بوتين لاحقًا أن "واشنطن قامت بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضمنت 27 بندًا، إلى 4 حزم منفصلة لبحثها على مراحل"، مشيرًا إلى أنه "ناقش معظم النقاط، مع وجود مسائل لم توافق عليها موسكو".وفي مرحلة لاحقة، استضافت برلين مفاوضات بين وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا، وأفادت تقارير بأن الدول الغربية وافقت في ختام المفاوضات على تقديم "ضمانات أمنية" لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وفي المقابل، طالب الجانب الأمريكي أوكرانيا بتقديم "تنازلات إقليمية"، بحسب ما صرّح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.وذكر الكرملين أن المبعوث الروسي اطّلع خلال اللقاءات على تفاصيل الاتصالات، التي أجراها الجانب الأمريكي مع الأوكرانيين والأوروبيين. بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو ستبلور موقفها اللاحق بشأن التسوية على أساس المعطيات التي تلقتها، دون الكشف عن مضمونها.البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي في ولاية فلوريداإعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس

