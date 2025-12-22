عربي
ريابكوف: روسيا تواصل جهودها للتوصل إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية
ريابكوف: روسيا تواصل جهودها للتوصل إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية
وقال ريابكوف في تصريح صحفي: "تظهر إدارة ترامب استعدادا لتطوير حلول تعالج الأسباب الجذرية للصراع وتكون مستدامة".وأوضح ريابكوف أن "وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا ليس حلا يتيح إحراز تقدم"، مشيرا إلى أن "موسكو تفضل حلا مستداما".وأشار ريابكوف إلى أن "وقف إطلاق النار المؤقت ليس خطة يمكن أن تسمح لنا بالمضي قدما"، مضيفا: "لن أتكهن الآن بشأن الجداول الزمنية الخاصة بكل دولة والتي قد تكون مرتبطة بها. نحن بحاجة إلى تركيز عملنا، ويتم ذلك على أساس الاتفاقية التي نوقشت في الأيام الأخيرة، وخاصة خلال الاجتماعات في فلوريدا، والتي وضعها الرئيسان في البداية عندما التقوا في أنكوريج، ألاسكا".واختتم حديثه قائلا: "تؤكد الجولات الأخيرة من الاتصالات مع الممثلين الأمريكيين أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل ضمن الإطار الذي تم وضعه في "أنكوريج"، وهذا أمر مهم. إنه الأساس الذي يجب أن ننطلق منه إلى الأمام".
ريابكوف: روسيا تواصل جهودها للتوصل إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية.
وقال ريابكوف في تصريح صحفي: "تظهر إدارة ترامب استعدادا لتطوير حلول تعالج الأسباب الجذرية للصراع وتكون مستدامة".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "هذا ما يخشاه خصومنا في بروكسل وعدد من العواصم الأوروبية، أعتقد أنهم لا يستطيعون حتى أن يحلموا بالنتائج التي نسعى لتحقيقها في أسوأ كوابيسهم، سنواصل المضي قدمًا في هذا الاتجاه دون تراجع".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
موسكو: روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس ردا على تحركات الناتو الاستفزازية
12:43 GMT
وأوضح ريابكوف أن "وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا ليس حلا يتيح إحراز تقدم"، مشيرا إلى أن "موسكو تفضل حلا مستداما".

وتابع نائب وزير الخارجية: "لست مستعدا لمناقشة وقف إطلاق نار مؤقت، موقفنا واضح: نحن لا نؤيد وقف إطلاق نار مؤقت. نحن نؤيد وقفا دائما للأعمال العدائية في إطار اتفاق يحل الأسباب الجذرية لهذا النزاع ويضمن استقرار البنية الدستورية لروسيا الاتحادية مع مراعاة القرارات التي اتخذتها شعوب المناطق المعنية في السنوات الأخيرة".

المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
13:09 GMT
وأشار ريابكوف إلى أن "وقف إطلاق النار المؤقت ليس خطة يمكن أن تسمح لنا بالمضي قدما"، مضيفا: "لن أتكهن الآن بشأن الجداول الزمنية الخاصة بكل دولة والتي قد تكون مرتبطة بها. نحن بحاجة إلى تركيز عملنا، ويتم ذلك على أساس الاتفاقية التي نوقشت في الأيام الأخيرة، وخاصة خلال الاجتماعات في فلوريدا، والتي وضعها الرئيسان في البداية عندما التقوا في أنكوريج، ألاسكا".
واختتم حديثه قائلا: "تؤكد الجولات الأخيرة من الاتصالات مع الممثلين الأمريكيين أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل ضمن الإطار الذي تم وضعه في "أنكوريج"، وهذا أمر مهم. إنه الأساس الذي يجب أن ننطلق منه إلى الأمام".
