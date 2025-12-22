https://sarabic.ae/20251222/بوتين-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تدعو-إلى-تشكيل-نظام-عالمي-جديد-متعدد-الأقطاب-1108458588.html
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلدان رابطة الدول المستقلة، تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع دور تنسيقي للأمم المتحدة. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T11:23+0000
2025-12-22T11:23+0000
2025-12-22T11:23+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_511514e3f459f3eae092be6135e7446c.jpg
وقال بوتين في اجتماع غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة، بالإجماع، إلى إقامة نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، مع دور تنسيقي للأمم المتحدة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "برنامج عمل مكافحة الإرهاب حتى عام 2028، يجري العمل على تنفيذه في الوقت الراهن، إضافة إلى خطة لحماية الحدود الخارجية لدول الرابطة حتى عام 2030".وقال بوتين: "نعقد اجتماعا تقليديا قبيل حلول رأس السنة الجديدة، لتقييم نتائج العمل المشترك في إطار رابطة الدول المستقلة في العام المشارف على الانتهاء، ومناقشة الخطط المستقبلية، وبالطبع مناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".وشدد بوتين على أن رابطة الدول المستقلة رسّخت مكانتها كمنظمة مرموقة.وأكد الرئيس بوتين أن التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة في المجالين النقدي والمالي آخذ في التوسع.وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20251222/بوتين-يعقد-اجتماعا-غير-رسمي-مع-قادة-رابطة-الدول-المستقلة-1108451889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08c4c02e51b10202945acf8bbb9f9613.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلدان رابطة الدول المستقلة، تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع دور تنسيقي للأمم المتحدة.
وقال بوتين في اجتماع غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة، بالإجماع، إلى إقامة نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، مع دور تنسيقي للأمم المتحدة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "برنامج عمل مكافحة الإرهاب حتى عام 2028، يجري العمل على تنفيذه في الوقت الراهن، إضافة إلى خطة لحماية الحدود الخارجية لدول الرابطة حتى عام 2030".
واقترح الرئيس الروسي استعراض نتائج العمل المشترك لدول الرابطة.
وقال بوتين: "نعقد اجتماعا تقليديا قبيل حلول رأس السنة الجديدة، لتقييم نتائج العمل المشترك في إطار رابطة الدول المستقلة في العام المشارف على الانتهاء، ومناقشة الخطط المستقبلية، وبالطبع مناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".
وشدد بوتين على أن رابطة الدول المستقلة رسّخت مكانتها كمنظمة مرموقة.
وقال بوتين: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، رسّخت الرابطة مكانتها كمنظمة تكامل إقليمي مرموقة، حيث تبني الدول الأعضاء علاقاتها على مبادئ حسن الجوار الحقيقي والشراكة المتكافئة والمنفعة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح بعضها بعضا".
وأكد الرئيس بوتين أن التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة في المجالين النقدي والمالي آخذ في التوسع.
وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.