بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلدان رابطة الدول المستقلة، تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع دور تنسيقي للأمم المتحدة.

وقال بوتين في اجتماع غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة، بالإجماع، إلى إقامة نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، مع دور تنسيقي للأمم المتحدة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "برنامج عمل مكافحة الإرهاب حتى عام 2028، يجري العمل على تنفيذه في الوقت الراهن، إضافة إلى خطة لحماية الحدود الخارجية لدول الرابطة حتى عام 2030".وقال بوتين: "نعقد اجتماعا تقليديا قبيل حلول رأس السنة الجديدة، لتقييم نتائج العمل المشترك في إطار رابطة الدول المستقلة في العام المشارف على الانتهاء، ومناقشة الخطط المستقبلية، وبالطبع مناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".وشدد بوتين على أن رابطة الدول المستقلة رسّخت مكانتها كمنظمة مرموقة.وأكد الرئيس بوتين أن التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة في المجالين النقدي والمالي آخذ في التوسع.وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.

