بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/بوتين-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تدعو-إلى-تشكيل-نظام-عالمي-جديد-متعدد-الأقطاب-1108458588.html
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلدان رابطة الدول المستقلة، تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع دور تنسيقي للأمم المتحدة. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T11:23+0000
2025-12-22T11:23+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_511514e3f459f3eae092be6135e7446c.jpg
وقال بوتين في اجتماع غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة، بالإجماع، إلى إقامة نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، مع دور تنسيقي للأمم المتحدة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "برنامج عمل مكافحة الإرهاب حتى عام 2028، يجري العمل على تنفيذه في الوقت الراهن، إضافة إلى خطة لحماية الحدود الخارجية لدول الرابطة حتى عام 2030".وقال بوتين: "نعقد اجتماعا تقليديا قبيل حلول رأس السنة الجديدة، لتقييم نتائج العمل المشترك في إطار رابطة الدول المستقلة في العام المشارف على الانتهاء، ومناقشة الخطط المستقبلية، وبالطبع مناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".وشدد بوتين على أن رابطة الدول المستقلة رسّخت مكانتها كمنظمة مرموقة.وأكد الرئيس بوتين أن التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة في المجالين النقدي والمالي آخذ في التوسع.وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20251222/بوتين-يعقد-اجتماعا-غير-رسمي-مع-قادة-رابطة-الدول-المستقلة-1108451889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108458409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08c4c02e51b10202945acf8bbb9f9613.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

11:23 GMT 22.12.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في أعمال المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى
مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في أعمال المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلدان رابطة الدول المستقلة، تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع دور تنسيقي للأمم المتحدة.
وقال بوتين في اجتماع غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة، بالإجماع، إلى إقامة نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، مع دور تنسيقي للأمم المتحدة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "برنامج عمل مكافحة الإرهاب حتى عام 2028، يجري العمل على تنفيذه في الوقت الراهن، إضافة إلى خطة لحماية الحدود الخارجية لدول الرابطة حتى عام 2030".

واقترح الرئيس الروسي استعراض نتائج العمل المشترك لدول الرابطة.

بوتين يعقد اجتماعا غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
بوتين يشيد بالتعاون الأمني والاقتصادي مع رابطة الدول المستقلة خلال اجتماع مع قادتها
10:31 GMT
وقال بوتين: "نعقد اجتماعا تقليديا قبيل حلول رأس السنة الجديدة، لتقييم نتائج العمل المشترك في إطار رابطة الدول المستقلة في العام المشارف على الانتهاء، ومناقشة الخطط المستقبلية، وبالطبع مناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".
وشدد بوتين على أن رابطة الدول المستقلة رسّخت مكانتها كمنظمة مرموقة.

وقال بوتين: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، رسّخت الرابطة مكانتها كمنظمة تكامل إقليمي مرموقة، حيث تبني الدول الأعضاء علاقاتها على مبادئ حسن الجوار الحقيقي والشراكة المتكافئة والمنفعة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح بعضها بعضا".

وأكد الرئيس بوتين أن التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة في المجالين النقدي والمالي آخذ في التوسع.
وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала