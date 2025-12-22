https://sarabic.ae/20251222/بوتين-يعقد-اجتماعا-غير-رسمي-مع-قادة-رابطة-الدول-المستقلة-1108451889.html
بوتين يعقد اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة
بوتين يعقد اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T08:34+0000
2025-12-22T08:34+0000
2025-12-22T09:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108451232_2:0:960:539_1920x0_80_0_0_36f3161dc5effaf4d3f13583b9596e84.jpg
وسيناقش رؤساء دول الرابطة التعاون القائم وسيستعرضون إنجازات العام الماضي.وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108451232_136:0:855:539_1920x0_80_0_0_cff47404347fb459b0e50a04b596bc92.jpg
بوتين يعقد اجتماعا غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
وسيناقش رؤساء دول الرابطة التعاون القائم وسيستعرضون إنجازات العام الماضي.
يذكر أنه عُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس، في مدينة سان بطرسبورغ.
2025-12-22T08:34+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, видео
روسيا, أخبار روسيا اليوم, видео
بوتين يعقد اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة
08:34 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 22.12.2025)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وسيناقش رؤساء دول الرابطة التعاون القائم وسيستعرضون إنجازات العام الماضي.
وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
وقال بوتين، في كلمة متلفزة
إن "تسوية قضايا الحدود بين الدول تفتح أيضا آفاقا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والإنتاج، وجذب استثمارات جديدة".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.