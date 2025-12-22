بوتين يعقد اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وسيناقش رؤساء دول الرابطة التعاون القائم وسيستعرضون إنجازات العام الماضي.
وعُقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
وقال بوتين، في كلمة متلفزة إن "تسوية قضايا الحدود بين الدول تفتح أيضا آفاقا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والإنتاج، وجذب استثمارات جديدة".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.
