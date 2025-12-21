https://sarabic.ae/20251221/بوتين-تسوية-قضايا-الحدود-بين-دول-آسيا-الوسطى-تفتح-آفاقا-جديدة-للتعاون-1108440935.html
بوتين: تسوية قضايا الحدود بين دول آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة للتعاون
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
وقال بوتين، في كلمة متلفزة إن "تسوية قضايا الحدود بين الدول تفتح أيضا آفاقا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والإنتاج، وجذب استثمارات جديدة".ووفقا للرئيس الروسي، فإن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سينظر في عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون داخل الاتحاد.وقال الرئيس الروسي: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
وقال بوتين، في كلمة متلفزة إن "تسوية قضايا الحدود بين الدول تفتح أيضا آفاقا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والإنتاج، وجذب استثمارات جديدة".
وأكد الرئيس الروسي خلال الاجتماع، أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سينظر في عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون داخل الاتحاد.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.
وقال الرئيس الروسي: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".