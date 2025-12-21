بوتين: تسوية قضايا الحدود بين دول آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة للتعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: تسوية قضايا الحدود بين دول آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة للتعاون
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.
وقال بوتين، في كلمة متلفزة إن "تسوية قضايا الحدود بين الدول تفتح أيضا آفاقا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والإنتاج، وجذب استثمارات جديدة".
وأكد الرئيس الروسي خلال الاجتماع، أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سينظر في عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون داخل الاتحاد.
وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف
18:00 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.
وقال الرئيس الروسي: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".
