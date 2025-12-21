وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/وزير-خارجية-جنوب-السودان-يشيد-بنتائج-منتدى-روسياأفريقيا-ويكشف-تفاصيل-لقائه-بلافروف-1108424762.html
وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف
وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان سمايا كومبا، اليوم الأحد، عن تقديره الكبير لمشاركة بلاده في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T18:00+0000
2025-12-21T18:00+0000
روسيا
أخبار جنوب السودان
العالم
أفريقيا
سيرغي لافروف
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108424072_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6b38c45ae61d58cf8f0508bf167a22b6.jpg
ووصف الوزير المؤتمر بأنه "استراتيجي للغاية، ويأتي في وقته المناسب، إذ يُعقد في مدينة القاهرة الجميلة، في دولة ذات أهمية استراتيجية بالغة، هي جمهورية مصر العربية، ويأتي هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية بأكملها تحديات جمة".وأكد كومبا، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا"، أن "روسيا تعد شريكا تاريخيا واستراتيجيا لأفريقيا"، مشددا على "التزام جنوب السودان بمواصلة العمل مع روسيا الاتحادية ودول أفريقيا لتنفيذ نتائج المؤتمر، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتبادل السياسي وبناء القدرات والاستثمار والتجارة".وأشار وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، في تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى أنه على هامش المنتدى، أتيحت له فرصة لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مبينا أنهما ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين جنوب السودان وروسيا، وتطوير التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تبادل الزيارات الفنية والدعم المتبادل في إطار الأمم المتحدة.وعُقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية في هذا الحدث، ومثّل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.يذكر أنه تم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. وقد تضمن قمتين، في سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20251221/بيان-مؤتمر-منتدى-الشراكة-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وأفريقيا-يشهد-ديناميكيات-إيجابية-1108407122.html
أخبار جنوب السودان
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108424072_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_5c7b948ac6569f94eede9476dc385e2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أفريقيا, سيرغي لافروف, حصري
روسيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أفريقيا, سيرغي لافروف, حصري

وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف

18:00 GMT 21.12.2025
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
حصري
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان سمايا كومبا، اليوم الأحد، عن تقديره الكبير لمشاركة بلاده في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.
ووصف الوزير المؤتمر بأنه "استراتيجي للغاية، ويأتي في وقته المناسب، إذ يُعقد في مدينة القاهرة الجميلة، في دولة ذات أهمية استراتيجية بالغة، هي جمهورية مصر العربية، ويأتي هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية بأكملها تحديات جمة".
وأكد كومبا، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا"، أن "روسيا تعد شريكا تاريخيا واستراتيجيا لأفريقيا"، مشددا على "التزام جنوب السودان بمواصلة العمل مع روسيا الاتحادية ودول أفريقيا لتنفيذ نتائج المؤتمر، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتبادل السياسي وبناء القدرات والاستثمار والتجارة".
وأشار وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، في تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى أنه على هامش المنتدى، أتيحت له فرصة لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مبينا أنهما ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين جنوب السودان وروسيا، وتطوير التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تبادل الزيارات الفنية والدعم المتبادل في إطار الأمم المتحدة.

وقال: "حظيت بفرصة عظيمة وتاريخية للقاء أخي، السيد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، إذ يكتسب هذا اللقاء أهمية بالغة في ضوء علاقاتنا الثنائية الودية مع روسيا الاتحادية، وخلال هذا اللقاء، ناقشنا وضع علاقاتنا الثنائية مع روسيا الاتحادية، واستعرضنا التزاماتنا السابقة، واتفقنا على آلية تعزيز وتطوير علاقاتنا الثنائية الودية القائمة مع روسيا الاتحادية، كما ناقشنا قضايا من شأنها تعزيز هذه العلاقات، مع التركيز بشكل أساسي على التعاون الاقتصادي، والتبادل السياسي، وبناء القدرات، والاستثمار، والتجارة، وتبادل الزيارات الفنية والثنائية بين بلدينا، والأهم من ذلك، أننا عززنا التزامنا بمواصلة دعم بعضنا بعضا في إطار منظومة الأمم المتحدة".

المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
بيان مؤتمر "منتدى الشراكة": حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا يشهد ديناميكيات إيجابية
06:11 GMT
وعُقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية في هذا الحدث، ومثّل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
يذكر أنه تم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. وقد تضمن قمتين، في سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала