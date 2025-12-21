وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025
حصري
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان سمايا كومبا، اليوم الأحد، عن تقديره الكبير لمشاركة بلاده في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.
ووصف الوزير المؤتمر بأنه "استراتيجي للغاية، ويأتي في وقته المناسب، إذ يُعقد في مدينة القاهرة الجميلة، في دولة ذات أهمية استراتيجية بالغة، هي جمهورية مصر العربية، ويأتي هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية بأكملها تحديات جمة".
وأكد كومبا، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا"، أن "روسيا تعد شريكا تاريخيا واستراتيجيا لأفريقيا"، مشددا على "التزام جنوب السودان بمواصلة العمل مع روسيا الاتحادية ودول أفريقيا لتنفيذ نتائج المؤتمر، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتبادل السياسي وبناء القدرات والاستثمار والتجارة".
وأشار وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، في تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى أنه على هامش المنتدى، أتيحت له فرصة لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مبينا أنهما ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين جنوب السودان وروسيا، وتطوير التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تبادل الزيارات الفنية والدعم المتبادل في إطار الأمم المتحدة.
وقال: "حظيت بفرصة عظيمة وتاريخية للقاء أخي، السيد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، إذ يكتسب هذا اللقاء أهمية بالغة في ضوء علاقاتنا الثنائية الودية مع روسيا الاتحادية، وخلال هذا اللقاء، ناقشنا وضع علاقاتنا الثنائية مع روسيا الاتحادية، واستعرضنا التزاماتنا السابقة، واتفقنا على آلية تعزيز وتطوير علاقاتنا الثنائية الودية القائمة مع روسيا الاتحادية، كما ناقشنا قضايا من شأنها تعزيز هذه العلاقات، مع التركيز بشكل أساسي على التعاون الاقتصادي، والتبادل السياسي، وبناء القدرات، والاستثمار، والتجارة، وتبادل الزيارات الفنية والثنائية بين بلدينا، والأهم من ذلك، أننا عززنا التزامنا بمواصلة دعم بعضنا بعضا في إطار منظومة الأمم المتحدة".
وعُقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية في هذا الحدث، ومثّل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
يذكر أنه تم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. وقد تضمن قمتين، في سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.