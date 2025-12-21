https://sarabic.ae/20251221/بيان-مؤتمر-منتدى-الشراكة-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وأفريقيا-يشهد-ديناميكيات-إيجابية-1108407122.html

بيان مؤتمر "منتدى الشراكة": حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا يشهد ديناميكيات إيجابية

21.12.2025

وجاء في البيان: "نُقرّ بالديناميكيات الإيجابية للتجارة بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، على الرغم من القيود الأحادية المفروضة. ونظرًا للفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة للتعاون بين روسيا وأفريقيا، فإننا نؤكد مجددًا التزامنا المشترك بتوسيع هذا التفاعل وتنويعه بشكل كبير".وجاء في البيان: "نؤكد على ضرورة تطوير الآليات اللازمة لتسهيل مشاركة الشركات الروسية والأفريقية، في شراكة مستدامة من شأنها تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل".وتابع: "نرحب بعمليات التكامل الإقليمي والقاري في القارة الأفريقية".وتعتزم روسيا وأفريقيا، تعزيز المشاريع الاستثمارية وتوسيع أنشطة الشركات الروسية، في مختلف القطاعات في جميع أنحاء القارة، وبشكل أساسي، في مجالات البنية التحتية للنقل وخدمات النقل واللوجستيات وهندسة النقل والطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك في تقنيات النفط والغاز، وصناعة الأسمدة وعلم المعادن والرقمنة والمستحضرات الصيدلانية"، وذلك وفقًا للبيان المشترك الصادر عن المؤتمر الوزاري الثاني للمنتدى.وعُقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية في هذا الحدث، ومثّل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.يذكر أنه تم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. وقد تضمن قمتين، في سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024."روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي... فيديولافروف يتوسط الصورة الجماعية للمشاركين في منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" بالقاهرة... فيديو

