https://sarabic.ae/20251220/روسكونغرس-الشراكة-الروسية-الأفريقية-دخلت-مرحلة-التعاون-العملي-1108383997.html

"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي

"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مؤسسة "روسكونغرس" الروسية، ألكسندر ستوغليف، اليوم السبت، أن الشراكة بين روسيا وأفريقيا شهدت دفعة قوية منذ عام 2019، مع انعقاد القمة الروسية–الأفريقية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T13:18+0000

2025-12-20T13:18+0000

2025-12-20T14:06+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108384616_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_fc90e51aed2d40caec9b1784ef3c3328.jpg

وأوضح ستوغليف في تصريح لوكالة "سبوتنيك- أفريقيا" على هامش المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية–الأفريقية المنعقد في القاهرة، أن هناك خططا واضحة تتيح متابعة تنفيذ مهام عملية وملموسة بين روسيا والقارة الأفريقية، ما يعكس انتقال التعاون إلى مرحلة متقدمة.وتحدث ستوغليف عن خبرة "روسكونغرس" في تنظيم الحوارات الدولية الكبرى، موضحا أن الدروس المستخلصة من المسار الأفريقي تُدمج في فعاليات دولية أخرى، من بينها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأسبوع الطاقة الروسي، إضافة إلى منتديات قطاعية أخرى يُخصص فيها حيز للحوار التجاري الروسي–الأفريقي.وأشار ستوغليف إلى تطوير منصات "بي تو بي" تهدف إلى تسهيل التواصل المباشر بين الشركات، بما في ذلك الشركات الأفريقية، مؤكدا أن هذه الأدوات تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي.وفي معرض حديثه عن أدوات "القوة الناعمة"، أكد ستوغليف أهمية الحوار المباشر بين الشعوب، والدور المحوري للبرامج التعليمية والتبادل الأكاديمي.وأوضح ستوغليف أن ذلك يسهم في تعزيز الحوار المباشر مع روسيا، مستندا إلى مستوى تعليمي عال وذكريات إيجابية مشتركة، فضلا عن وجود لغة مهنية وتقنية مفهومة للطرفين.وعن التغيرات النوعية في العلاقات الروسية–الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، اعتبر ستوغليف أن نمو حجم التبادل التجاري يعد مؤشرا أساسيا على تقدم التعاون.وأشار إلى تنفيذ مشاريع أعمال محددة في مجالات عدة، من بينها الطاقة الكبرى والطاقة النووية، موضحا أن المشاريع النووية تقود بدورها إلى تطوير التعليم، وإعداد الكوادر، وصناعة مواد البناء، والبنية التحتية للنقل، والموانئ، والخدمات اللوجستية.وأضاف أن مجالات السياحة، والأمن، والتعاون العسكري–التقني تشهد تطورا ديناميكيا، سواء ضمن إطار الخطط الموقعة عقب القمم أو نتيجة تزايد الاهتمام المتبادل بين الجانبين.انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة

https://sarabic.ae/20251220/لافروف-يشارك-في-الجلسة-العامة-الأولى-للمؤتمر-الوزاري-الثاني-روسيا--أفريقيا-في-القاهرة-1108376562.html

https://sarabic.ae/20251220/عبد-العاطي-منتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-خطوة-عملية-لتعزيز-التعاون-القاري-والدولي-فيديو-1108380452.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا