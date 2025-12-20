"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي

عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/روسكونغرس-الشراكة-الروسية-الأفريقية-دخلت-مرحلة-التعاون-العملي-1108383997.html
"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي
"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مؤسسة "روسكونغرس" الروسية، ألكسندر ستوغليف، اليوم السبت، أن الشراكة بين روسيا وأفريقيا شهدت دفعة قوية منذ عام 2019، مع انعقاد القمة الروسية–الأفريقية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T13:18+0000
2025-12-20T14:06+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108384616_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_fc90e51aed2d40caec9b1784ef3c3328.jpg
وأوضح ستوغليف في تصريح لوكالة "سبوتنيك- أفريقيا" على هامش المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية–الأفريقية المنعقد في القاهرة، أن هناك خططا واضحة تتيح متابعة تنفيذ مهام عملية وملموسة بين روسيا والقارة الأفريقية، ما يعكس انتقال التعاون إلى مرحلة متقدمة.وتحدث ستوغليف عن خبرة "روسكونغرس" في تنظيم الحوارات الدولية الكبرى، موضحا أن الدروس المستخلصة من المسار الأفريقي تُدمج في فعاليات دولية أخرى، من بينها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأسبوع الطاقة الروسي، إضافة إلى منتديات قطاعية أخرى يُخصص فيها حيز للحوار التجاري الروسي–الأفريقي.وأشار ستوغليف إلى تطوير منصات "بي تو بي" تهدف إلى تسهيل التواصل المباشر بين الشركات، بما في ذلك الشركات الأفريقية، مؤكدا أن هذه الأدوات تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي.وفي معرض حديثه عن أدوات "القوة الناعمة"، أكد ستوغليف أهمية الحوار المباشر بين الشعوب، والدور المحوري للبرامج التعليمية والتبادل الأكاديمي.وأوضح ستوغليف أن ذلك يسهم في تعزيز الحوار المباشر مع روسيا، مستندا إلى مستوى تعليمي عال وذكريات إيجابية مشتركة، فضلا عن وجود لغة مهنية وتقنية مفهومة للطرفين.وعن التغيرات النوعية في العلاقات الروسية–الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، اعتبر ستوغليف أن نمو حجم التبادل التجاري يعد مؤشرا أساسيا على تقدم التعاون.وأشار إلى تنفيذ مشاريع أعمال محددة في مجالات عدة، من بينها الطاقة الكبرى والطاقة النووية، موضحا أن المشاريع النووية تقود بدورها إلى تطوير التعليم، وإعداد الكوادر، وصناعة مواد البناء، والبنية التحتية للنقل، والموانئ، والخدمات اللوجستية.وأضاف أن مجالات السياحة، والأمن، والتعاون العسكري–التقني تشهد تطورا ديناميكيا، سواء ضمن إطار الخطط الموقعة عقب القمم أو نتيجة تزايد الاهتمام المتبادل بين الجانبين.انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
https://sarabic.ae/20251220/لافروف-يشارك-في-الجلسة-العامة-الأولى-للمؤتمر-الوزاري-الثاني-روسيا--أفريقيا-في-القاهرة-1108376562.html
https://sarabic.ae/20251220/عبد-العاطي-منتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-خطوة-عملية-لتعزيز-التعاون-القاري-والدولي-فيديو-1108380452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108384616_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8539178eeaf4a8a7f7d2923deac72c0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي

13:18 GMT 20.12.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 20.12.2025)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورألكسندر ستوغليف، مدير مؤسسة روسكونغرس
ألكسندر ستوغليف، مدير مؤسسة روسكونغرس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس مؤسسة "روسكونغرس" الروسية، ألكسندر ستوغليف، اليوم السبت، أن الشراكة بين روسيا وأفريقيا شهدت دفعة قوية منذ عام 2019، مع انعقاد القمة الروسية–الأفريقية الأولى، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية تعززت مع القمة الثانية عام 2023، ثم من خلال المؤتمرات الوزارية ومنتديات الأعمال.
وأوضح ستوغليف في تصريح لوكالة "سبوتنيك- أفريقيا" على هامش المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية–الأفريقية المنعقد في القاهرة، أن هناك خططا واضحة تتيح متابعة تنفيذ مهام عملية وملموسة بين روسيا والقارة الأفريقية، ما يعكس انتقال التعاون إلى مرحلة متقدمة.
وتحدث ستوغليف عن خبرة "روسكونغرس" في تنظيم الحوارات الدولية الكبرى، موضحا أن الدروس المستخلصة من المسار الأفريقي تُدمج في فعاليات دولية أخرى، من بينها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأسبوع الطاقة الروسي، إضافة إلى منتديات قطاعية أخرى يُخصص فيها حيز للحوار التجاري الروسي–الأفريقي.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني روسيا – أفريقيا في القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
لافروف: روسيا تعتزم إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:34 GMT
وأشار ستوغليف إلى تطوير منصات "بي تو بي" تهدف إلى تسهيل التواصل المباشر بين الشركات، بما في ذلك الشركات الأفريقية، مؤكدا أن هذه الأدوات تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي.
وفي معرض حديثه عن أدوات "القوة الناعمة"، أكد ستوغليف أهمية الحوار المباشر بين الشعوب، والدور المحوري للبرامج التعليمية والتبادل الأكاديمي.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الطلاب الأفارقة درسوا أو يدرسون حاليا في روسيا، وأن العديد منهم يشغلون اليوم مناصب رفيعة في إدارات دولهم أو مواقع قيادية في شركات كبرى.

وأوضح ستوغليف أن ذلك يسهم في تعزيز الحوار المباشر مع روسيا، مستندا إلى مستوى تعليمي عال وذكريات إيجابية مشتركة، فضلا عن وجود لغة مهنية وتقنية مفهومة للطرفين.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني روسيا – أفريقيا في القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
عبد العاطي: منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" خطوة عملية لتعزيز التعاون القاري والدولي
11:22 GMT
وعن التغيرات النوعية في العلاقات الروسية–الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، اعتبر ستوغليف أن نمو حجم التبادل التجاري يعد مؤشرا أساسيا على تقدم التعاون.
وأشار إلى تنفيذ مشاريع أعمال محددة في مجالات عدة، من بينها الطاقة الكبرى والطاقة النووية، موضحا أن المشاريع النووية تقود بدورها إلى تطوير التعليم، وإعداد الكوادر، وصناعة مواد البناء، والبنية التحتية للنقل، والموانئ، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن مجالات السياحة، والأمن، والتعاون العسكري–التقني تشهد تطورا ديناميكيا، سواء ضمن إطار الخطط الموقعة عقب القمم أو نتيجة تزايد الاهتمام المتبادل بين الجانبين.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала