لافروف: روسيا تعتزم إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية

وفي بداية افتتاح الجلسة العامة لمؤتمر منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، نقل لافروف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله: "تمتلك الدول الأفريقية إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، وتلعب دوراً متزايد الأهمية في السياسة العالمية".وأضاف: "من المهم أننا كثفنا مؤخراً بشكل كبير التعاون البناء في العديد من المجالات. يدعم بلدنا الدول الأفريقة، يفي ضمان الأمن القومي ومعالجة نقص الغذاء ومكافحة الإرهاب والتطرف والتغلب على عواقب الكوارث الطبيعية ومكافحة الأوبئة الخطيرة".وأشار إلى أن " روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات ودية ومتساوية تماماً ومتبادلة المنفعة مع شركائها الأفارقة".وتابع: "المؤتمر الوزاري سيبحث بالتفصيل تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا للفترة 2023-2026، بالإضافة إلى تحديد مجالات جديدة وواعدة للعمل المشترك - لا سيما في قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار، حيث لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة".وقال لافروف في افتتاح الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية: "يعلق قادة بلداننا آمالاً كبيرة على اجتماع اليوم ويتوقعون منا قرارات بناءة ومقترحات منسقة تهدف إلى توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا وأفريقيا".وتابع: "تتطور الشراكة الروسية الأفريقية بثبات في جميع المجالات. ويستمر الحوار السياسي الهادف والقائم على الثقة، بما في ذلك على أعلى المستويات. ويتعزز التعاون التجاري والاقتصادي. ففي العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 13%، ليصل إلى ما يقارب 28 مليار دولار . وأنا على يقين بأن هذا ليس سوى البداية. فنحن ملتزمون بمواصلة إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتعاوننا العملي".وأكد وزير الخارجية المصري، أن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية يمثل خطوة عملية نحو تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة 2023 – 2026.وقال: "نستهدف بناء نظام دولي أكثر عدلا واستقرارا قائم على المساواة في السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول. إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن".ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، سيناقش المشاركون القضايا الدولية والثنائية الراهنة، وتنفيذ خطة عمل منتدى "روسيا – أفريقيا" للفترة 2023-2026، التي أُقرت في قمة سان بطرسبورغ، فضلًا عن تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وغيرها من مجالات التعاون الواعدة.ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.

