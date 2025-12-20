https://sarabic.ae/20251220/لافروف-يلتقي-السيسي-على-هامش-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-1108367638.html
لافروف يلتقي السيسي على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
لافروف يلتقي السيسي على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T08:15+0000
2025-12-20T08:15+0000
2025-12-20T08:24+0000
مصر
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108367463_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6997f4083963680840699b25169fb34.jpg
ووصل لافروف إلى القاهرة، مساء أول أمس الخميس، لحضور المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، وأجرى يوم أمس الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية. وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
https://sarabic.ae/20251219/لافروف-من-القاهرة-يؤكد-استمرار-الجهود-الدبلوماسية-لإحياء-عملية-السلام-وإقامة-الدولة-الفلسطينية-1108348339.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108367463_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_242068e78754efd9894246e8e12bcb1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, روسيا
لافروف يلتقي السيسي على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
08:15 GMT 20.12.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 20.12.2025)
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية".
ووصل لافروف إلى القاهرة، مساء أول أمس الخميس، لحضور المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، وأجرى يوم أمس الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.