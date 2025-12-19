لافروف من القاهرة يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

عربي
من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/لافروف-من-القاهرة-يؤكد-استمرار-الجهود-الدبلوماسية-لإحياء-عملية-السلام-وإقامة-الدولة-الفلسطينية-1108348339.html
لافروف من القاهرة يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية
لافروف من القاهرة يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من العاصمة المصرية القاهرة، استمرار الجهود الدبلوماسية الروسية النشطة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يتوافق... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:30+0000
2025-12-19T13:30+0000
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a31df39d60762b38e301be3439150d.jpg
جاءت تصريحات لافروف على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث شدد على أهمية هذه الجهود في ظل التطورات والمستجدات الميدانية الأخيرة في قطاع غزة.وأعرب لافروف عن قلق موسكو إزاء التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً رفض روسيا اتخاذ أي خطوات تخلق أمراً واقعاً على الأرض وتتجاوز القرارات الإجماعية للمجتمع الدولي. وبشأن الوضع في سوريا، أكد لافروف أن التركيز الروسي ينصب على تحقيق استقرار مستدام في البلد الذي عانى طويلاً، مشدداً على الالتزام غير المشروط باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وحماية الحقوق المشروعة لجميع مكونات المجتمع السوري المتعدد الأديان والأعراق. أما في اليمن، فقال لافروف إن الوضع يظهر بعض بوادر الاستقرار، لكن الأسباب الجذرية للأزمة لم تحل بعد، مشيراً إلى أن روسيا تستخدم اتصالاتها مع جميع القوى السياسية والدول المعنية لتحفيز الوفاق الوطني في البلاد. كما تطرق إلى الأزمة في السودان، قائلاً إن المحادثات تناولت هذا الملف على ضوء الزيارة التي قام بها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى موسكو في اليوم السابق.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20251219/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-بالقاهرة-1108342036.html
https://sarabic.ae/20251219/عبد-العاطي-يجدد-ثوابت-الموقف-المصري-تجاه-الأزمة-الأوكرانية---عاجل--1108342716.html
https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c0a446555463196c78b4b517786b1e09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصر, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أفريقيا
أخبار مصر الآن, مصر, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أفريقيا

لافروف من القاهرة يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

13:30 GMT 19.12.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من العاصمة المصرية القاهرة، استمرار الجهود الدبلوماسية الروسية النشطة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يتوافق تماماً مع القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية.
جاءت تصريحات لافروف على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث شدد على أهمية هذه الجهود في ظل التطورات والمستجدات الميدانية الأخيرة في قطاع غزة.
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
12:20 GMT
وأعرب لافروف عن قلق موسكو إزاء التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً رفض روسيا اتخاذ أي خطوات تخلق أمراً واقعاً على الأرض وتتجاوز القرارات الإجماعية للمجتمع الدولي.
وبشأن الوضع في سوريا، أكد لافروف أن التركيز الروسي ينصب على تحقيق استقرار مستدام في البلد الذي عانى طويلاً، مشدداً على الالتزام غير المشروط باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وحماية الحقوق المشروعة لجميع مكونات المجتمع السوري المتعدد الأديان والأعراق.
عبد العاطي ولافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
عبد العاطي يجدد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الأوكرانية في مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي
12:21 GMT
أما في اليمن، فقال لافروف إن الوضع يظهر بعض بوادر الاستقرار، لكن الأسباب الجذرية للأزمة لم تحل بعد، مشيراً إلى أن روسيا تستخدم اتصالاتها مع جميع القوى السياسية والدول المعنية لتحفيز الوفاق الوطني في البلاد.
كما تطرق إلى الأزمة في السودان، قائلاً إن المحادثات تناولت هذا الملف على ضوء الزيارة التي قام بها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى موسكو في اليوم السابق.
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود أثناء كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
13:01 GMT
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала