لافروف من القاهرة يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من العاصمة المصرية القاهرة، استمرار الجهود الدبلوماسية الروسية النشطة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يتوافق... 19.12.2025

جاءت تصريحات لافروف على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث شدد على أهمية هذه الجهود في ظل التطورات والمستجدات الميدانية الأخيرة في قطاع غزة.وأعرب لافروف عن قلق موسكو إزاء التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً رفض روسيا اتخاذ أي خطوات تخلق أمراً واقعاً على الأرض وتتجاوز القرارات الإجماعية للمجتمع الدولي. وبشأن الوضع في سوريا، أكد لافروف أن التركيز الروسي ينصب على تحقيق استقرار مستدام في البلد الذي عانى طويلاً، مشدداً على الالتزام غير المشروط باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وحماية الحقوق المشروعة لجميع مكونات المجتمع السوري المتعدد الأديان والأعراق. أما في اليمن، فقال لافروف إن الوضع يظهر بعض بوادر الاستقرار، لكن الأسباب الجذرية للأزمة لم تحل بعد، مشيراً إلى أن روسيا تستخدم اتصالاتها مع جميع القوى السياسية والدول المعنية لتحفيز الوفاق الوطني في البلاد. كما تطرق إلى الأزمة في السودان، قائلاً إن المحادثات تناولت هذا الملف على ضوء الزيارة التي قام بها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى موسكو في اليوم السابق.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.

