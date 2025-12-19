عبد العاطي يجدد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الأوكرانية في مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي

عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
جاء تصريح عبد العاطي، اليوم الجمعة، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى القاهرة، حيث سيشارك في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر.وجدد بدر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الأوكرانية، والتأكيد على تقديم الحلول السياسية واستعداد مصر الدائم للمساهمة في دعم المسار الدبلوماسي.وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، ناقش عبد العاطي مع لافروف الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وفرض السيادة الكاملة لسوريا على أراضيها.ونقلت "سبوتنيك" عن وزير الخارجية المصرية، تأكيده إدانة كافة الخروقات الإسرائيلية سواء في سوريا أو لبنان، كما ناقش مع نظيره سيرغي لافروف الأوضاع في غزة وخطورة الأوضاع التي تترتب على الخروقات الإسرائيلية في القطاع.كما أكد الوزيران لافروف وعبد العاطي على ضرورة دعم المسار السياسي في ليبيا وحل الأزمة السودانية.وبشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، أكد بدر عبد العاطي أنه بحث ذلك الأمر مع وزير الخارجية الروسي، حيث تواصل تواصل جهودها في هذا السياق، في وقت تجري القاهرة اتصالات دائمة مع واشنطن والدوحة والشركاء كما تعمل على سرعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في القطاع.وأكد وزير الخارجية المصري أنه "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة لا بد من دخول المرحلة الثانية ليتم كافة المراحل بما فيها انسحاب إسرائيل من غزة ونشر الشرطة الفلسطينية وحصر السلاح وكافة الخطوات الأخرى".كما شدد عبد العاطي على رفض كافة الممارسات الاسرائيلية في الضفة الغربية، منوها إلى أنه بحث مع نظيره الروسي لافروف المفاوضات الخاصة بالنووي الإيراني، موضحا أن "مصر على تواصل مع جميع الأطراف في هذا الأمر وتدعم استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بشكل مباشر".ويشار إلى أن العاصمة المصرية تشهد، اليوم الجمعة، انطلاق المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.عُقد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في سوتشي، ووضع الإطار الرئيسي للتعاون.
12:21 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 13:22 GMT 19.12.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
عبد العاطي ولافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الأوكرانية.
جاء تصريح عبد العاطي، اليوم الجمعة، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى القاهرة، حيث سيشارك في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر.
وجدد بدر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الأوكرانية، والتأكيد على تقديم الحلول السياسية واستعداد مصر الدائم للمساهمة في دعم المسار الدبلوماسي.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، ناقش عبد العاطي مع لافروف الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وفرض السيادة الكاملة لسوريا على أراضيها.
ونقلت "سبوتنيك" عن وزير الخارجية المصرية، تأكيده إدانة كافة الخروقات الإسرائيلية سواء في سوريا أو لبنان، كما ناقش مع نظيره سيرغي لافروف الأوضاع في غزة وخطورة الأوضاع التي تترتب على الخروقات الإسرائيلية في القطاع.
كما أكد الوزيران لافروف وعبد العاطي على ضرورة دعم المسار السياسي في ليبيا وحل الأزمة السودانية.
وبشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، أكد بدر عبد العاطي أنه بحث ذلك الأمر مع وزير الخارجية الروسي، حيث تواصل تواصل جهودها في هذا السياق، في وقت تجري القاهرة اتصالات دائمة مع واشنطن والدوحة والشركاء كما تعمل على سرعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في القطاع.
وأكد وزير الخارجية المصري أنه "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة لا بد من دخول المرحلة الثانية ليتم كافة المراحل بما فيها انسحاب إسرائيل من غزة ونشر الشرطة الفلسطينية وحصر السلاح وكافة الخطوات الأخرى".
كما شدد عبد العاطي على رفض كافة الممارسات الاسرائيلية في الضفة الغربية، منوها إلى أنه بحث مع نظيره الروسي لافروف المفاوضات الخاصة بالنووي الإيراني، موضحا أن "مصر على تواصل مع جميع الأطراف في هذا الأمر وتدعم استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بشكل مباشر".
ويشار إلى أن العاصمة المصرية تشهد، اليوم الجمعة، انطلاق المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.
عُقد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في سوتشي، ووضع الإطار الرئيسي للتعاون.
