مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العاصمة المصرية تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
العاصمة المصرية تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
وفيما يلي أهم المعلومات الموجزة عن المؤتمر الوزاري وأهدافه الرئيسية:1. الفعاليةينعقد هذا الحدث، المقرر في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وهو المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، وليس قمة رئاسية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026. وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.2. التاريخ والمكان19و20ديسمبر/ كانون الأول 2025المكان: القاهرة، جمهورية مصر العربيةالفعالية: مؤتمر وزاري (وزراء الخارجية وكبار المسؤولين)3. الأهداف والمواضيع الرئيسيةيهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية.سيناقش المؤتمر تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى. وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على القضايا التالية: التجارة والتعاون الاقتصادي، واستكشاف سبل زيادة التجارة والاستثمار المتبادل. وسيولى اهتمام خاص للقطاعات الآتية:البنية التحتية، والطاقة (التقليدية والنووية)، والزراعة والأمن الغذائي، والتصنيع والتوسع الصناعي. كما سيتم تسليط الضوء على نماذج التعاون القائمة، مثل المنطقة الصناعية الروسية في مصر، ودعم أولويات التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وتعزيز شراكات التنمية الطويلة الأجل، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا وبناء القدرات، والتنسيق السياسي والأمني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة. سيناقش المؤتمر أيضا الأزمات العالمية المتفاقمة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة، والتحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، ووضع جدول أعمال القمة المقبلة في عام 2026، وتقييم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها سابقًا، وترجمتها إلى برامج عملية.4. المشاركونسيحضر هذا الحدث رؤساء وكالات الشؤون الخارجية في روسيا والدول الأفريقية وهيئات التكامل الإقليمي في القارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والتنموية والقطاع الخاص.5. البداية: المؤتمر الوزاري الأول (نوفمبر 2024) في سوتشي:عُقد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في سوتشي، ووضع الإطار الرئيسي للتعاون. اعتمد المؤتمر إعلاناً مشتركاً كخارطة طريق لشراكة استراتيجية شاملة في المجالات الآتية:أمن المعلومات الدولي، ومكافحة الإرهاب، ومنع سباق التسلح في الفضاء، والتركيز على زيادة التجارة (التي بلغت 24.5 مليار دولار في عام 2023)، وتوقيع اتفاقيات التعاون العسكري التقني مع نحو 33 دولة أفريقية، وإعادة تأكيد دور أفريقيا كعنصر أساسي في النظام الدولي المتعدد الأقطاب، واستخدام المنتدى الوزاري كآلية تحضيرية للقمة الثالثة.
تشهد العاصمة المصرية، يوم غد الجمعة، انطلاق المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.
وفيما يلي أهم المعلومات الموجزة عن المؤتمر الوزاري وأهدافه الرئيسية:

1. الفعالية

ينعقد هذا الحدث، المقرر في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وهو المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، وليس قمة رئاسية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026. وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.

2. التاريخ والمكان

19و20ديسمبر/ كانون الأول 2025
المكان: القاهرة، جمهورية مصر العربية
الفعالية: مؤتمر وزاري (وزراء الخارجية وكبار المسؤولين)

3. الأهداف والمواضيع الرئيسية

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية.
سيناقش المؤتمر تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى. وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على القضايا التالية: التجارة والتعاون الاقتصادي، واستكشاف سبل زيادة التجارة والاستثمار المتبادل. وسيولى اهتمام خاص للقطاعات الآتية:
البنية التحتية، والطاقة (التقليدية والنووية)، والزراعة والأمن الغذائي، والتصنيع والتوسع الصناعي. كما سيتم تسليط الضوء على نماذج التعاون القائمة، مثل المنطقة الصناعية الروسية في مصر، ودعم أولويات التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وتعزيز شراكات التنمية الطويلة الأجل، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا وبناء القدرات، والتنسيق السياسي والأمني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة.
سيناقش المؤتمر أيضا الأزمات العالمية المتفاقمة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة، والتحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، ووضع جدول أعمال القمة المقبلة في عام 2026، وتقييم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها سابقًا، وترجمتها إلى برامج عملية.

4. المشاركون

سيحضر هذا الحدث رؤساء وكالات الشؤون الخارجية في روسيا والدول الأفريقية وهيئات التكامل الإقليمي في القارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والتنموية والقطاع الخاص.

5. البداية: المؤتمر الوزاري الأول (نوفمبر 2024) في سوتشي:

عُقد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في سوتشي، ووضع الإطار الرئيسي للتعاون. اعتمد المؤتمر إعلاناً مشتركاً كخارطة طريق لشراكة استراتيجية شاملة في المجالات الآتية:
أمن المعلومات الدولي، ومكافحة الإرهاب، ومنع سباق التسلح في الفضاء، والتركيز على زيادة التجارة (التي بلغت 24.5 مليار دولار في عام 2023)، وتوقيع اتفاقيات التعاون العسكري التقني مع نحو 33 دولة أفريقية، وإعادة تأكيد دور أفريقيا كعنصر أساسي في النظام الدولي المتعدد الأقطاب، واستخدام المنتدى الوزاري كآلية تحضيرية للقمة الثالثة.
