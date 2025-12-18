https://sarabic.ae/20251218/العاصمة-المصرية-تشهد-انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-1108310887.html

العاصمة المصرية تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"

العاصمة المصرية تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"

تشهد العاصمة المصرية، يوم غد الجمعة، انطلاق المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

وفيما يلي أهم المعلومات الموجزة عن المؤتمر الوزاري وأهدافه الرئيسية:1. الفعاليةينعقد هذا الحدث، المقرر في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وهو المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، وليس قمة رئاسية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026. وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.2. التاريخ والمكان19و20ديسمبر/ كانون الأول 2025المكان: القاهرة، جمهورية مصر العربيةالفعالية: مؤتمر وزاري (وزراء الخارجية وكبار المسؤولين)3. الأهداف والمواضيع الرئيسيةيهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية.سيناقش المؤتمر تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى. وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على القضايا التالية: التجارة والتعاون الاقتصادي، واستكشاف سبل زيادة التجارة والاستثمار المتبادل. وسيولى اهتمام خاص للقطاعات الآتية:البنية التحتية، والطاقة (التقليدية والنووية)، والزراعة والأمن الغذائي، والتصنيع والتوسع الصناعي. كما سيتم تسليط الضوء على نماذج التعاون القائمة، مثل المنطقة الصناعية الروسية في مصر، ودعم أولويات التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وتعزيز شراكات التنمية الطويلة الأجل، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا وبناء القدرات، والتنسيق السياسي والأمني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة. سيناقش المؤتمر أيضا الأزمات العالمية المتفاقمة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة، والتحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، ووضع جدول أعمال القمة المقبلة في عام 2026، وتقييم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها سابقًا، وترجمتها إلى برامج عملية.4. المشاركونسيحضر هذا الحدث رؤساء وكالات الشؤون الخارجية في روسيا والدول الأفريقية وهيئات التكامل الإقليمي في القارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والتنموية والقطاع الخاص.5. البداية: المؤتمر الوزاري الأول (نوفمبر 2024) في سوتشي:عُقد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في سوتشي، ووضع الإطار الرئيسي للتعاون. اعتمد المؤتمر إعلاناً مشتركاً كخارطة طريق لشراكة استراتيجية شاملة في المجالات الآتية:أمن المعلومات الدولي، ومكافحة الإرهاب، ومنع سباق التسلح في الفضاء، والتركيز على زيادة التجارة (التي بلغت 24.5 مليار دولار في عام 2023)، وتوقيع اتفاقيات التعاون العسكري التقني مع نحو 33 دولة أفريقية، وإعادة تأكيد دور أفريقيا كعنصر أساسي في النظام الدولي المتعدد الأقطاب، واستخدام المنتدى الوزاري كآلية تحضيرية للقمة الثالثة.

