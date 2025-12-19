عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
12:20 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 12:44 GMT 19.12.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDI المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
تابعنا عبر
انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
© Sputnik . WAEL MAGDI المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
© Sputnik . WAEL MAGDI المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026. وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
© Sputnik . WAEL MAGDI المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
ويتناول المؤتمر سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود السلم والتنمية وتعزيز شراكة روسية أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.
© Sputnik . WAEL MAGDI المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
ومن المقرر أن يتم تنظيم حدثين جانبيين على هامش المؤتمر الوزاري، أحدهما حول "دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية" والآخر حول "التعاون الثلاثي وسبل تحقيق التنمية الشاملة".
