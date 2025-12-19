https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html

نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية

أكد أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تعزيز نهجها الدبلوماسي القائم على الشراكة والتفاهم... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية إن مصر حققت طفرة ملموسة في ملفات الإصلاح الاقتصادي، والتحديث، والرقمنة، وهي الخبرات التي تسعى لنقلها للأشقاء في أفريقيا عبر "جسور المعرفة" والمشروعات التنموية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أشاد نائب وزير الخارجية المصري بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن لديها برنامجا خاصا ومبادرة طموحة تستهدف إصلاح وتطوير المنظومة التنموية في كامل أنحاء القارة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وكشف عن وجود وكالة خاصة ضامنة للاستثمار في أفريقيا بميزانية تصل إلى 600 مليون دولار، تهدف إلى تغطية المخاطر والتهديدات التي قد تواجه الاستثمارات، ما يسهم في تشجيع تدفق رؤوس الأموال للقارة.وتحدث عن آلية "جنوب-جنوب" لتوسيع قنوات التعاون في قطاعات الزراعة، الصحة، والرقمنة، والإدارة الحكومية لضمان المنفعة المتبادلة.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026. وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.

