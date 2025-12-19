نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية

عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
سبوتنيك عربي
أكد أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تعزيز نهجها الدبلوماسي القائم على الشراكة والتفاهم... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:01+0000
2025-12-19T13:01+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108346357_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d474a47a7a02bacb85769f7a60ccf00.jpg
وقال في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية إن مصر حققت طفرة ملموسة في ملفات الإصلاح الاقتصادي، والتحديث، والرقمنة، وهي الخبرات التي تسعى لنقلها للأشقاء في أفريقيا عبر "جسور المعرفة" والمشروعات التنموية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أشاد نائب وزير الخارجية المصري بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن لديها برنامجا خاصا ومبادرة طموحة تستهدف إصلاح وتطوير المنظومة التنموية في كامل أنحاء القارة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وكشف عن وجود وكالة خاصة ضامنة للاستثمار في أفريقيا بميزانية تصل إلى 600 مليون دولار، تهدف إلى تغطية المخاطر والتهديدات التي قد تواجه الاستثمارات، ما يسهم في تشجيع تدفق رؤوس الأموال للقارة.وتحدث عن آلية "جنوب-جنوب" لتوسيع قنوات التعاون في قطاعات الزراعة، الصحة، والرقمنة، والإدارة الحكومية لضمان المنفعة المتبادلة.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026. وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20251218/اقتصادي-مصري-لـسبوتنيك-مؤتمر-روسيا--أفريقيا-محطة-مفصلية-في-سباق-النفوذ-الدولي-1108313188.html
https://sarabic.ae/20251219/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-بالقاهرة-1108342036.html
https://sarabic.ae/20251218/لافروف-يصل-إلى-القاهرة-للمشاركة-في-المؤتمر-الوزاري-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-1108313786.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108346357_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f60e3c83021b1969d0aaadb131a5e19b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا

نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية

13:01 GMT 19.12.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI / نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود أثناء كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية 2025 نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود أثناء كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية 2025
نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود أثناء كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI / نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود أثناء كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية 2025
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تعزيز نهجها الدبلوماسي القائم على الشراكة والتفاهم المتبادل لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا على التزام مصر بمسؤوليتها تجاه القارة الأفريقية وفق مبادئ التضامن والشفافية التي ينص عليها الدستور المصري.
وقال في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية إن مصر حققت طفرة ملموسة في ملفات الإصلاح الاقتصادي، والتحديث، والرقمنة، وهي الخبرات التي تسعى لنقلها للأشقاء في أفريقيا عبر "جسور المعرفة" والمشروعات التنموية.
قارة أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
اقتصادي مصري لـ"سبوتنيك": مؤتمر "روسيا – أفريقيا" محطة مفصلية في سباق النفوذ الدولي
أمس, 19:36 GMT
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أشاد نائب وزير الخارجية المصري بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن لديها برنامجا خاصا ومبادرة طموحة تستهدف إصلاح وتطوير المنظومة التنموية في كامل أنحاء القارة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحدث نائب وزير الخارجية عن تنفيذ الوكالة لمشروعات حيوية، تشمل بناء السدود في أوغندا وتنزانيا، وحفر الآبار، ودعم المؤسسات الصحية في دول مثل الكونغو، جيبوتي، ورواندا، وإرسال وفود وبعثات من الخبراء المصريين إلى الدول الأفريقية منها تنزانيا والصومال، وغيرها، لدعم مجالات الصحة، البنية التحتية، والابتكار.

وكشف عن وجود وكالة خاصة ضامنة للاستثمار في أفريقيا بميزانية تصل إلى 600 مليون دولار، تهدف إلى تغطية المخاطر والتهديدات التي قد تواجه الاستثمارات، ما يسهم في تشجيع تدفق رؤوس الأموال للقارة.
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
12:20 GMT
وتحدث عن آلية "جنوب-جنوب" لتوسيع قنوات التعاون في قطاعات الزراعة، الصحة، والرقمنة، والإدارة الحكومية لضمان المنفعة المتبادلة.

وأشاد نائب وزير الخارجية المصري بالتعاون مع روسيا ضمن الآلية الثلاثية، التي تقدم دعما لوجستيا وتقنيا متطورا للدول الأفريقية، وهو النموذج الذي أثبت فعالية كبيرة في تنفيذ عشرات البرامج الصحية والزراعية بنجاح.

وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
أمس, 20:02 GMT
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала