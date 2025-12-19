https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
سبوتنيك عربي
أكد أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تعزيز نهجها الدبلوماسي القائم على الشراكة والتفاهم... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:01+0000
2025-12-19T13:01+0000
2025-12-19T13:01+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108346357_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d474a47a7a02bacb85769f7a60ccf00.jpg
وقال في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية إن مصر حققت طفرة ملموسة في ملفات الإصلاح الاقتصادي، والتحديث، والرقمنة، وهي الخبرات التي تسعى لنقلها للأشقاء في أفريقيا عبر "جسور المعرفة" والمشروعات التنموية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أشاد نائب وزير الخارجية المصري بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن لديها برنامجا خاصا ومبادرة طموحة تستهدف إصلاح وتطوير المنظومة التنموية في كامل أنحاء القارة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وكشف عن وجود وكالة خاصة ضامنة للاستثمار في أفريقيا بميزانية تصل إلى 600 مليون دولار، تهدف إلى تغطية المخاطر والتهديدات التي قد تواجه الاستثمارات، ما يسهم في تشجيع تدفق رؤوس الأموال للقارة.وتحدث عن آلية "جنوب-جنوب" لتوسيع قنوات التعاون في قطاعات الزراعة، الصحة، والرقمنة، والإدارة الحكومية لضمان المنفعة المتبادلة.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026. وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20251218/اقتصادي-مصري-لـسبوتنيك-مؤتمر-روسيا--أفريقيا-محطة-مفصلية-في-سباق-النفوذ-الدولي-1108313188.html
https://sarabic.ae/20251219/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-بالقاهرة-1108342036.html
https://sarabic.ae/20251218/لافروف-يصل-إلى-القاهرة-للمشاركة-في-المؤتمر-الوزاري-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-1108313786.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108346357_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f60e3c83021b1969d0aaadb131a5e19b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تعزيز نهجها الدبلوماسي القائم على الشراكة والتفاهم المتبادل لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا على التزام مصر بمسؤوليتها تجاه القارة الأفريقية وفق مبادئ التضامن والشفافية التي ينص عليها الدستور المصري.
وقال في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
إن مصر حققت طفرة ملموسة في ملفات الإصلاح الاقتصادي، والتحديث، والرقمنة، وهي الخبرات التي تسعى لنقلها للأشقاء في أفريقيا عبر "جسور المعرفة" والمشروعات التنموية.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أشاد نائب وزير الخارجية المصري بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن لديها برنامجا خاصا ومبادرة طموحة تستهدف إصلاح وتطوير المنظومة التنموية في كامل أنحاء القارة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحدث نائب وزير الخارجية عن تنفيذ الوكالة لمشروعات حيوية، تشمل بناء السدود في أوغندا وتنزانيا، وحفر الآبار، ودعم المؤسسات الصحية في دول مثل الكونغو، جيبوتي، ورواندا، وإرسال وفود وبعثات من الخبراء المصريين إلى الدول الأفريقية منها تنزانيا والصومال، وغيرها، لدعم مجالات الصحة، البنية التحتية، والابتكار.
وكشف عن وجود وكالة خاصة ضامنة للاستثمار في أفريقيا
بميزانية تصل إلى 600 مليون دولار، تهدف إلى تغطية المخاطر والتهديدات التي قد تواجه الاستثمارات، ما يسهم في تشجيع تدفق رؤوس الأموال للقارة.
وتحدث عن آلية "جنوب-جنوب" لتوسيع قنوات التعاون في قطاعات الزراعة، الصحة، والرقمنة، والإدارة الحكومية لضمان المنفعة المتبادلة.
وأشاد نائب وزير الخارجية المصري بالتعاون مع روسيا ضمن الآلية الثلاثية، التي تقدم دعما لوجستيا وتقنيا متطورا للدول الأفريقية، وهو النموذج الذي أثبت فعالية كبيرة في تنفيذ عشرات البرامج الصحية والزراعية بنجاح.
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري
الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري
الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.