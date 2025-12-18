اقتصادي مصري لـ"سبوتنيك": مؤتمر "روسيا – أفريقيا" محطة مفصلية في سباق النفوذ الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أكد الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، اليوم الخميس، أن "استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الثاني "روسيا – أفريقيا" يتجاوز الأهداف التجارية التقليدية نحو ترسيخ نفوذ استراتيجي طويل الأمد، يواجه الضغوط الغربية المتصاعدة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اللقاء الوزاري يمثّل محطة مفصلية في سباق الأقطاب الدولي على القارة السمراء".
واعتبر أبو الفتوح أن "موسكو نجحت في تحويل علاقاتها التاريخية مع دول القارة إلى شراكات اقتصادية "مقاومة للضغوط"، مستخدمة ما أسماه "دبلوماسية التكنولوجيا" كأداة رئيسية للنفوذ".
وقال إن "عودة روسيا القوية إلى أفريقيا عبر بوابة القاهرة ليست مجرد بحث عن أسواق جديدة، بل هي عملية "إعادة تموضع جيوسياسي" تستخدم فيها موسكو التكنولوجيا النووية وأمن الغذاء كأدوات استراتيجية لكسر العزلة الدولية، وبناء كتلة اقتصادية صلبة قادرة على الصمود في وجه العقوبات الغربية".
وأوضح أبو الفتوح أن "لغة الأرقام تعكس جدية الطموح الروسي؛ فبعد أن سجل حجم التبادل التجاري نحو 24.5 مليار دولار بنهاية عام 2023، تظهر مؤشرات عام 2025 قفزة مرتقبة لتصل إلى 27 مليار دولار".
وأضاف أن "المستهدف الروسي بالوصول إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030، يعكس رغبة موسكو في تأمين "عمق استراتيجي" يوفر المواد الخام الحيوية، ويفتح أسواقا بديلة لمنتجاتها التقنية، لتعويض الفجوة التي خلفتها الأسواق الأوروبية المغلقة".
معرض البناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
24 نوفمبر, 15:18 GMT
وأشار إلى أن "روسيا تبرز كبديل استراتيجي عبر مشروعات ضخمة في الطاقة النووية وتطبيقات الفضاء، وهي مجالات تتردد القوى الغربية في منحها للدول الأفريقية بشروط ميسرة".
ويرى هاني أبو الفتوح أن "هذا التوجه يخلق حالة من "الاعتماد المتبادل"، إذ تصبح التكنولوجيا الروسية جزءا أصيلا من البنية التحتية السيادية للدول الأفريقية، ما يجعل فك الارتباط بها تحت الضغوط السياسية أمرا بالغ الصعوبة".
وسلّط الخبير المصري الاقتصادي الضوء على دور مصر كلاعب محوري، مؤكدا أن "اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث يبرز قدرتها على موازنة علاقاتها بين الشرق والغرب".
وأوضح أن "المشروعات الكبرى مثل "المنطقة الصناعية الروسية" ومحطة "الضبعة النووية" تقدم نموذجا للدول الأفريقية حول كيفية الاستفادة من التعددية القطبية لجذب استثمارات حقيقية في قطاعات التصنيع والطاقة، ما يعزز وزن القارة في المفاوضات الدولية".
وأشار إلى سيناريوهين لمستقبل هذا التعاون في ظل التجاذبات الدولية:
السيناريو المتفائل: يكمن في نجاح روسيا وأفريقيا في بناء نظام مالي موازٍ فعال، يقلل من سطوة العقوبات الغربية ويؤمن سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، ما يشجع مزيداً من الدول الأفريقية على الانضمام لهذا المحور.
السيناريو المتشائم: يتمثل في رضوخ بعض الدول الأفريقية للضغوط الغربية المباشرة، أو التهديد بفرض "عقوبات ثانوية" على بنوكها المركزية، ما قد يعطل وتيرة تنفيذ المشروعات التكنولوجية الكبرى المعلن عنها.
السفير عزت سعد - سفير مصر في روسيا السابق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مدير "المصري للشؤون الخارجية": منتدى "روسيا أفريقيا" يؤكد تصميم موسكو على تعزيز العلاقات مع أفريقيا
10 أكتوبر, 13:57 GMT
وتستضيف مصر المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 بالقاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية، ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري.
كما يشارك عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية، للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول، الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ ستركز النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
