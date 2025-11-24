"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عربي
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته لبحث ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/صنع-في-روسيا-شركات-روسية-تشارك-في-المعرض-الأهم-للإنشاء-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا---1107445721.html
"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
انطلقت في دبي فعاليات الدورة الأكبر من معرض "الـ5 الكبار 2025" المتخصص في قطاع البناء والتشييد، بمشاركة واسعة من الشركات الروسية ضمن الجناح الوطني المدعوم من... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T15:18+0000
2025-11-24T15:19+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107445372_0:110:1280:829_1920x0_80_0_0_8a4ec03af92e05e164bdf6c59be4f20d.jpg
وأوضح المركز الروسي للتصدير، في بيان له، أن البعثة الروسية تضم 30 شركة من 17 إقليما روسيا وتتنوع منتجاتها من مواد الظلال المقاومة للحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية، إلى أنظمة السقف المتحولة الفريدة عالميا، وأجهزة الرفع الفراغية عالية التحمل، ومعدات الاهتزاز العميق للخرسانة.وتابع البيان: "من أبرز المشاركين شركة "ساد رادوست"، ومقرها فولغوغراد، وتعرض أنظمة تظليل مصنوعة من مادة مركبة منسوجة فريدة، تتميز هذه المادة بقدرتها على تحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 80 درجة مئوية، وأشعة الشمس القوية، والأشعة فوق البنفسجية القاسية، وهي سمة مميزة في دول الشرق، دون أن تتآكل أو تتغير ألوانها، و يشبه هذا المنتج بصريا الروطان الطبيعي، الذي جذب بالفعل اهتماما كبيرا من المهندسين المعماريين".وأضاف بيان المركز الروسي للتصدير: "من بين المشاركين أيضا شركة "الحلول الإنشائية السيبيرية" وهي شركة في مقاطعة نوفوسيبيرسك، متخصصة في إنتاج وتأجير وبيع الملاقط الفراغية لتركيب الألواح الزجاجية وألواح الساندويتش التي يصل وزنها إلى طنين، وتفخر الشركة بتميزها في التصنيع المحلي، حيث تصنع 90% من مكوناتها داخليا في روسيا، وتتيح تقنية مانع التسرب السيليكونية الفريدة (على عكس مانعات التسرب المطاطية التي يستخدمها المنافسون) للمعدات العمل بكفاءة في نطاق واسع من درجات الحرارة، من -50 إلى +50 درجة مئوية".بدروه، أوضح رينات سيرازيتدينوف، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: "بالطبع، تتوفر معدات مشابهة لمعداتنا في السوق، بما في ذلك من شركات روسية وصينية كبرى. ومع ذلك، فإن الحلول الصينية، وإن كانت أرخص، غالبا ما تكون أقل جودة ولا تتضمن ضمانا أو خدمة. نقدم تصميما محليا بالكامل مع مانع تسرب سيليكون فريد، يضمن الموثوقية والمتانة، وهما أمران أساسيان لأعمال التركيب عالية الدقة في جميع الظروف المناخية".وأضاف البيان أن من بين المشاركين أيضا مصنع "VPK" للآلات الإنشائية والصناعية، وهو شركة من مقاطعة موسكو متخصصة في تطوير وإنتاج معدات عالية الجودة لقطاعي البناء والصناعة، ويقدم حلولا إنشائية مبتكرة، ويضم جناح الشركة منتجات تشمل هزازات عميقة وسطحية، تعمل بجهدي 42 فولت و220 فولت أو 380 فولت. كما تشمل مجموعة المنتجات محولات تردد للهزازات، والتي تنظم تردد مصدر الطاقة وفقا للمتطلبات الفنية للمعدات. وتفخر الشركة بعملية التصنيع الشاملة، مما يضمن أعلى مستويات مراقبة الجودة في جميع المراحل.وقال فلاديسلاف كوباسوف، الرئيس التنفيذي للشركة: "تستخدم آلاف الشركات في روسيا والخارج منتجاتنا، وهذا يؤكد جودتها العالية وموثوقيتها، نحن واثقون من كل منتج نصنعه، إذ يخضع لمراقبة جودة واختبارات صارمة، ويضمن قسم الخدمة الخاص بنا لعملائنا مساعدة سريعة وخدمة عالية المستوى".وتتوفر جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون للمشاركة في المعارض الدولية أو البعثات التجارية التي يدعمها مركز التصدير الروسي على صفحة خدمة "الفعاليات" على المنصة الرقمية الحكومية "تصديري"، حيث تعرض المعارض والبعثات التجارية حسب تسلسلها الزمني، ويمكنكم العثور على الفعالية المناسبة باستخدام، الاسم، التاريخ، البلد، القطاع، والسوق، وتحتوي كل بطاقة فعالية على جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون، بما في ذلك الانتماء إلى القطاع، وتواريخ الفعالية والتسجيل، والتكاليف والمبالغ المؤهلة للتمويل المشترك.ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة "في إي بي") مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
https://sarabic.ae/20251105/شركات-روسية-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-في-معرض-أديبك-في-أبو-ظبي-1106762546.html
https://sarabic.ae/20251021/صنع-في-روسيا-صور-لافتتاح-المعرض-المرافق-لأعمال-المنتدى-الدولي-للتصدير-في-موسكو-1106240488.html
https://sarabic.ae/20251013/صنع-في-روسيا-شركات-تكنولوجية-روسية-تشارك-في-معرض-جيتكس-بدبي-1105967926.html
https://sarabic.ae/20251021/صنع-في-روسيا-صور-لافتتاح-المعرض-المرافق-لأعمال-المنتدى-الدولي-للتصدير-في-موسكو-1106240488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107445372_14:0:1119:829_1920x0_80_0_0_1e6acf0f110d68853446ce20ca8dce5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

15:18 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 15:19 GMT 24.11.2025)
© Photo / Russian Export Centerمعرض البناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
معرض البناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Photo / Russian Export Center
تابعنا عبر
انطلقت في دبي فعاليات الدورة الأكبر من معرض "الـ5 الكبار 2025" المتخصص في قطاع البناء والتشييد، بمشاركة واسعة من الشركات الروسية ضمن الجناح الوطني المدعوم من المركز الروسي للتصدير تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".
وأوضح المركز الروسي للتصدير، في بيان له، أن البعثة الروسية تضم 30 شركة من 17 إقليما روسيا وتتنوع منتجاتها من مواد الظلال المقاومة للحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية، إلى أنظمة السقف المتحولة الفريدة عالميا، وأجهزة الرفع الفراغية عالية التحمل، ومعدات الاهتزاز العميق للخرسانة.

وأضاف البيان: "يجمع هذا المعرض سنويا أبرز الموردين والمشترين الدوليين، ويغطي جميع جوانب صناعة البناء، بدءا من أغلفة المباني والهياكل المتخصصة، وصولا إلى التصميمات الداخلية والتشطيبات. يقدم معرض "الـ5 الكبار 2025" مجموعة واسعة من قطاعات المنتجات، ويولي اهتماما خاصا لأدوات البناء الحديثة، ومعدات الحماية الشخصية، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية، والأنظمة الذكية، والبناء المعياري، وتقنيات الطاقة الشمسية".

شعار صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي
5 نوفمبر, 12:16 GMT
وتابع البيان: "من أبرز المشاركين شركة "ساد رادوست"، ومقرها فولغوغراد، وتعرض أنظمة تظليل مصنوعة من مادة مركبة منسوجة فريدة، تتميز هذه المادة بقدرتها على تحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 80 درجة مئوية، وأشعة الشمس القوية، والأشعة فوق البنفسجية القاسية، وهي سمة مميزة في دول الشرق، دون أن تتآكل أو تتغير ألوانها، و يشبه هذا المنتج بصريا الروطان الطبيعي، الذي جذب بالفعل اهتماما كبيرا من المهندسين المعماريين".

وقالت أولغا إرماتشينكو، مديرة الشركة: "حظيت مادتنا باهتمام كبير من ممثلينا في دبي والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان. وقد أشاد الكثيرون بأنظمة التظليل هذه كحلٍ فريد لمنطقتهم، حيث تتدهور المواد التقليدية، سواء أكانت طبيعية أم صناعية، بسرعة تحت أشعة الشمس وتفقد خصائصها. أما المواد المركبة، فتتميز بمتانة استثنائية، مما يجعلها مثالية للبرجولات والمظلات والأسوار".

وأضاف بيان المركز الروسي للتصدير: "من بين المشاركين أيضا شركة "الحلول الإنشائية السيبيرية" وهي شركة في مقاطعة نوفوسيبيرسك، متخصصة في إنتاج وتأجير وبيع الملاقط الفراغية لتركيب الألواح الزجاجية وألواح الساندويتش التي يصل وزنها إلى طنين، وتفخر الشركة بتميزها في التصنيع المحلي، حيث تصنع 90% من مكوناتها داخليا في روسيا، وتتيح تقنية مانع التسرب السيليكونية الفريدة (على عكس مانعات التسرب المطاطية التي يستخدمها المنافسون) للمعدات العمل بكفاءة في نطاق واسع من درجات الحرارة، من -50 إلى +50 درجة مئوية".
طائرة من دون طيار من طراز جيوسكان في منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
وسائط متعددة
"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
21 أكتوبر, 11:50 GMT
بدروه، أوضح رينات سيرازيتدينوف، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: "بالطبع، تتوفر معدات مشابهة لمعداتنا في السوق، بما في ذلك من شركات روسية وصينية كبرى. ومع ذلك، فإن الحلول الصينية، وإن كانت أرخص، غالبا ما تكون أقل جودة ولا تتضمن ضمانا أو خدمة. نقدم تصميما محليا بالكامل مع مانع تسرب سيليكون فريد، يضمن الموثوقية والمتانة، وهما أمران أساسيان لأعمال التركيب عالية الدقة في جميع الظروف المناخية".

وتابع البيان: "من بين المشاركين أيضا شركة "أوبتيموس سيتي" ومقرها يكاترينبورغ، تعرض لأول مرة عالميا نظام سقف معدني متحول حاصل على براءة اختراع، مخصص للمطارات والمحطات والمراكز التجارية والمباني الحكومية ومراكز التسوق والأعمال والمباني الحكومية والأماكن العامة، ووفقا للشركة، تمثل المشاركة في معرض "الـ5 الكبار 2025" أول تجربة لـ"أوبتيموس سيتي" في حدث دولي، وتسعى هذه العلامة التجارية الناشئة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في دخول السوق العالمية".

وأضاف البيان أن من بين المشاركين أيضا مصنع "VPK" للآلات الإنشائية والصناعية، وهو شركة من مقاطعة موسكو متخصصة في تطوير وإنتاج معدات عالية الجودة لقطاعي البناء والصناعة، ويقدم حلولا إنشائية مبتكرة، ويضم جناح الشركة منتجات تشمل هزازات عميقة وسطحية، تعمل بجهدي 42 فولت و220 فولت أو 380 فولت. كما تشمل مجموعة المنتجات محولات تردد للهزازات، والتي تنظم تردد مصدر الطاقة وفقا للمتطلبات الفنية للمعدات. وتفخر الشركة بعملية التصنيع الشاملة، مما يضمن أعلى مستويات مراقبة الجودة في جميع المراحل.
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
"صنع في روسيا"... شركات تكنولوجية روسية تشارك في معرض "جيتكس" بدبي
13 أكتوبر, 16:20 GMT
وقال فلاديسلاف كوباسوف، الرئيس التنفيذي للشركة: "تستخدم آلاف الشركات في روسيا والخارج منتجاتنا، وهذا يؤكد جودتها العالية وموثوقيتها، نحن واثقون من كل منتج نصنعه، إذ يخضع لمراقبة جودة واختبارات صارمة، ويضمن قسم الخدمة الخاص بنا لعملائنا مساعدة سريعة وخدمة عالية المستوى".

ويوفر المركز الروسي للتصدير دعما شاملا للمشاركين حيث ينظم المركز أجنحة عرض جماعية تحت علامة "صنع في روسيا"، موفرا للمصدرين تمويلا مشتركا لاستئجار المساحات، وبناء الأجنحة، وتسليم عينات المعرض، بالإضافة إلى المساعدة في إيجاد وتنظيم اجتماعات عمل مع الشركاء المحتملين.

طائرة من دون طيار من طراز جيوسكان في منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
وسائط متعددة
"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
21 أكتوبر, 11:50 GMT
وتتوفر جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون للمشاركة في المعارض الدولية أو البعثات التجارية التي يدعمها مركز التصدير الروسي على صفحة خدمة "الفعاليات" على المنصة الرقمية الحكومية "تصديري"، حيث تعرض المعارض والبعثات التجارية حسب تسلسلها الزمني، ويمكنكم العثور على الفعالية المناسبة باستخدام، الاسم، التاريخ، البلد، القطاع، والسوق، وتحتوي كل بطاقة فعالية على جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون، بما في ذلك الانتماء إلى القطاع، وتواريخ الفعالية والتسجيل، والتكاليف والمبالغ المؤهلة للتمويل المشترك.
ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة "في إي بي") مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".
شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي
"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала