https://sarabic.ae/20251124/صنع-في-روسيا-شركات-روسية-تشارك-في-المعرض-الأهم-للإنشاء-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا---1107445721.html
"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
انطلقت في دبي فعاليات الدورة الأكبر من معرض "الـ5 الكبار 2025" المتخصص في قطاع البناء والتشييد، بمشاركة واسعة من الشركات الروسية ضمن الجناح الوطني المدعوم من... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T15:18+0000
2025-11-24T15:18+0000
2025-11-24T15:19+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107445372_0:110:1280:829_1920x0_80_0_0_8a4ec03af92e05e164bdf6c59be4f20d.jpg
وأوضح المركز الروسي للتصدير، في بيان له، أن البعثة الروسية تضم 30 شركة من 17 إقليما روسيا وتتنوع منتجاتها من مواد الظلال المقاومة للحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية، إلى أنظمة السقف المتحولة الفريدة عالميا، وأجهزة الرفع الفراغية عالية التحمل، ومعدات الاهتزاز العميق للخرسانة.وتابع البيان: "من أبرز المشاركين شركة "ساد رادوست"، ومقرها فولغوغراد، وتعرض أنظمة تظليل مصنوعة من مادة مركبة منسوجة فريدة، تتميز هذه المادة بقدرتها على تحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 80 درجة مئوية، وأشعة الشمس القوية، والأشعة فوق البنفسجية القاسية، وهي سمة مميزة في دول الشرق، دون أن تتآكل أو تتغير ألوانها، و يشبه هذا المنتج بصريا الروطان الطبيعي، الذي جذب بالفعل اهتماما كبيرا من المهندسين المعماريين".وأضاف بيان المركز الروسي للتصدير: "من بين المشاركين أيضا شركة "الحلول الإنشائية السيبيرية" وهي شركة في مقاطعة نوفوسيبيرسك، متخصصة في إنتاج وتأجير وبيع الملاقط الفراغية لتركيب الألواح الزجاجية وألواح الساندويتش التي يصل وزنها إلى طنين، وتفخر الشركة بتميزها في التصنيع المحلي، حيث تصنع 90% من مكوناتها داخليا في روسيا، وتتيح تقنية مانع التسرب السيليكونية الفريدة (على عكس مانعات التسرب المطاطية التي يستخدمها المنافسون) للمعدات العمل بكفاءة في نطاق واسع من درجات الحرارة، من -50 إلى +50 درجة مئوية".بدروه، أوضح رينات سيرازيتدينوف، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: "بالطبع، تتوفر معدات مشابهة لمعداتنا في السوق، بما في ذلك من شركات روسية وصينية كبرى. ومع ذلك، فإن الحلول الصينية، وإن كانت أرخص، غالبا ما تكون أقل جودة ولا تتضمن ضمانا أو خدمة. نقدم تصميما محليا بالكامل مع مانع تسرب سيليكون فريد، يضمن الموثوقية والمتانة، وهما أمران أساسيان لأعمال التركيب عالية الدقة في جميع الظروف المناخية".وأضاف البيان أن من بين المشاركين أيضا مصنع "VPK" للآلات الإنشائية والصناعية، وهو شركة من مقاطعة موسكو متخصصة في تطوير وإنتاج معدات عالية الجودة لقطاعي البناء والصناعة، ويقدم حلولا إنشائية مبتكرة، ويضم جناح الشركة منتجات تشمل هزازات عميقة وسطحية، تعمل بجهدي 42 فولت و220 فولت أو 380 فولت. كما تشمل مجموعة المنتجات محولات تردد للهزازات، والتي تنظم تردد مصدر الطاقة وفقا للمتطلبات الفنية للمعدات. وتفخر الشركة بعملية التصنيع الشاملة، مما يضمن أعلى مستويات مراقبة الجودة في جميع المراحل.وقال فلاديسلاف كوباسوف، الرئيس التنفيذي للشركة: "تستخدم آلاف الشركات في روسيا والخارج منتجاتنا، وهذا يؤكد جودتها العالية وموثوقيتها، نحن واثقون من كل منتج نصنعه، إذ يخضع لمراقبة جودة واختبارات صارمة، ويضمن قسم الخدمة الخاص بنا لعملائنا مساعدة سريعة وخدمة عالية المستوى".وتتوفر جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون للمشاركة في المعارض الدولية أو البعثات التجارية التي يدعمها مركز التصدير الروسي على صفحة خدمة "الفعاليات" على المنصة الرقمية الحكومية "تصديري"، حيث تعرض المعارض والبعثات التجارية حسب تسلسلها الزمني، ويمكنكم العثور على الفعالية المناسبة باستخدام، الاسم، التاريخ، البلد، القطاع، والسوق، وتحتوي كل بطاقة فعالية على جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون، بما في ذلك الانتماء إلى القطاع، وتواريخ الفعالية والتسجيل، والتكاليف والمبالغ المؤهلة للتمويل المشترك.ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة "في إي بي") مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
https://sarabic.ae/20251105/شركات-روسية-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-في-معرض-أديبك-في-أبو-ظبي-1106762546.html
https://sarabic.ae/20251021/صنع-في-روسيا-صور-لافتتاح-المعرض-المرافق-لأعمال-المنتدى-الدولي-للتصدير-في-موسكو-1106240488.html
https://sarabic.ae/20251013/صنع-في-روسيا-شركات-تكنولوجية-روسية-تشارك-في-معرض-جيتكس-بدبي-1105967926.html
https://sarabic.ae/20251021/صنع-في-روسيا-صور-لافتتاح-المعرض-المرافق-لأعمال-المنتدى-الدولي-للتصدير-في-موسكو-1106240488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107445372_14:0:1119:829_1920x0_80_0_0_1e6acf0f110d68853446ce20ca8dce5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
15:18 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 15:19 GMT 24.11.2025)
انطلقت في دبي فعاليات الدورة الأكبر من معرض "الـ5 الكبار 2025" المتخصص في قطاع البناء والتشييد، بمشاركة واسعة من الشركات الروسية ضمن الجناح الوطني المدعوم من المركز الروسي للتصدير تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".
وأوضح المركز الروسي للتصدير، في بيان له، أن البعثة الروسية تضم 30 شركة من 17 إقليما روسيا وتتنوع منتجاتها من مواد الظلال المقاومة للحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية، إلى أنظمة السقف المتحولة الفريدة عالميا، وأجهزة الرفع الفراغية عالية التحمل، ومعدات الاهتزاز العميق للخرسانة.
وأضاف البيان: "يجمع هذا المعرض سنويا أبرز الموردين والمشترين الدوليين، ويغطي جميع جوانب صناعة البناء، بدءا من أغلفة المباني والهياكل المتخصصة، وصولا إلى التصميمات الداخلية والتشطيبات. يقدم معرض "الـ5 الكبار 2025" مجموعة واسعة من قطاعات المنتجات، ويولي اهتماما خاصا لأدوات البناء الحديثة، ومعدات الحماية الشخصية، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية، والأنظمة الذكية، والبناء المعياري، وتقنيات الطاقة الشمسية".
وتابع البيان: "من أبرز المشاركين شركة "ساد رادوست"، ومقرها فولغوغراد، وتعرض أنظمة تظليل مصنوعة من مادة مركبة منسوجة فريدة، تتميز هذه المادة بقدرتها على تحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 80 درجة مئوية، وأشعة الشمس القوية، والأشعة فوق البنفسجية القاسية، وهي سمة مميزة في دول الشرق، دون أن تتآكل أو تتغير ألوانها
، و يشبه هذا المنتج بصريا الروطان الطبيعي، الذي جذب بالفعل اهتماما كبيرا من المهندسين المعماريين".
وقالت أولغا إرماتشينكو، مديرة الشركة: "حظيت مادتنا باهتمام كبير من ممثلينا في دبي والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان. وقد أشاد الكثيرون بأنظمة التظليل هذه كحلٍ فريد لمنطقتهم، حيث تتدهور المواد التقليدية، سواء أكانت طبيعية أم صناعية، بسرعة تحت أشعة الشمس وتفقد خصائصها. أما المواد المركبة، فتتميز بمتانة استثنائية، مما يجعلها مثالية للبرجولات والمظلات والأسوار".
وأضاف بيان المركز الروسي للتصدير: "من بين المشاركين أيضا شركة "الحلول الإنشائية السيبيرية" وهي شركة في مقاطعة نوفوسيبيرسك، متخصصة في إنتاج وتأجير وبيع الملاقط الفراغية لتركيب الألواح الزجاجية وألواح الساندويتش التي يصل وزنها إلى طنين، وتفخر الشركة بتميزها في التصنيع المحلي، حيث تصنع 90% من مكوناتها داخليا في روسيا، وتتيح تقنية مانع التسرب السيليكونية الفريدة (على عكس مانعات التسرب المطاطية التي يستخدمها المنافسون) للمعدات العمل بكفاءة في نطاق واسع من درجات الحرارة، من -50 إلى +50 درجة مئوية".
بدروه، أوضح رينات سيرازيتدينوف، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: "بالطبع، تتوفر معدات مشابهة لمعداتنا في السوق، بما في ذلك من شركات روسية وصينية كبرى. ومع ذلك، فإن الحلول الصينية، وإن كانت أرخص، غالبا ما تكون أقل جودة ولا تتضمن ضمانا أو خدمة. نقدم تصميما محليا بالكامل مع مانع تسرب سيليكون فريد، يضمن الموثوقية والمتانة، وهما أمران أساسيان لأعمال التركيب عالية الدقة في جميع الظروف المناخية".
وتابع البيان: "من بين المشاركين أيضا شركة "أوبتيموس سيتي" ومقرها يكاترينبورغ، تعرض لأول مرة عالميا نظام سقف معدني متحول حاصل على براءة اختراع، مخصص للمطارات والمحطات والمراكز التجارية والمباني الحكومية ومراكز التسوق والأعمال والمباني الحكومية والأماكن العامة، ووفقا للشركة، تمثل المشاركة في معرض "الـ5 الكبار 2025" أول تجربة لـ"أوبتيموس سيتي" في حدث دولي، وتسعى هذه العلامة التجارية الناشئة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في دخول السوق العالمية".
وأضاف البيان أن من بين المشاركين أيضا مصنع "VPK" للآلات الإنشائية والصناعية، وهو شركة من مقاطعة موسكو متخصصة في تطوير وإنتاج معدات عالية الجودة لقطاعي البناء والصناعة، ويقدم حلولا إنشائية مبتكرة، ويضم جناح الشركة منتجات تشمل هزازات عميقة
وسطحية، تعمل بجهدي 42 فولت و220 فولت أو 380 فولت. كما تشمل مجموعة المنتجات محولات تردد للهزازات، والتي تنظم تردد مصدر الطاقة وفقا للمتطلبات الفنية للمعدات. وتفخر الشركة بعملية التصنيع الشاملة، مما يضمن أعلى مستويات مراقبة الجودة في جميع المراحل.
وقال فلاديسلاف كوباسوف، الرئيس التنفيذي للشركة: "تستخدم آلاف الشركات في روسيا والخارج منتجاتنا، وهذا يؤكد جودتها العالية وموثوقيتها، نحن واثقون من كل منتج نصنعه، إذ يخضع لمراقبة جودة واختبارات صارمة، ويضمن قسم الخدمة الخاص بنا لعملائنا مساعدة سريعة وخدمة عالية المستوى".
ويوفر المركز الروسي للتصدير دعما شاملا للمشاركين حيث ينظم المركز أجنحة عرض جماعية تحت علامة "صنع في روسيا"، موفرا للمصدرين تمويلا مشتركا لاستئجار المساحات، وبناء الأجنحة، وتسليم عينات المعرض، بالإضافة إلى المساعدة في إيجاد وتنظيم اجتماعات عمل مع الشركاء المحتملين.
وتتوفر جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون للمشاركة في المعارض الدولية أو البعثات التجارية التي يدعمها مركز التصدير الروسي على صفحة خدمة "الفعاليات" على المنصة الرقمية الحكومية "تصديري"
، حيث تعرض المعارض والبعثات التجارية حسب تسلسلها الزمني، ويمكنكم العثور على الفعالية المناسبة باستخدام، الاسم، التاريخ، البلد، القطاع، والسوق، وتحتوي كل بطاقة فعالية على جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون، بما في ذلك الانتماء إلى القطاع، وتواريخ الفعالية والتسجيل، والتكاليف والمبالغ المؤهلة للتمويل المشترك.
ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة "في إي بي") مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي
، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".