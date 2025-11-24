https://sarabic.ae/20251124/صنع-في-روسيا-شركات-روسية-تشارك-في-المعرض-الأهم-للإنشاء-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا---1107445721.html

"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سبوتنيك عربي

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الأكبر من معرض "الـ5 الكبار 2025" المتخصص في قطاع البناء والتشييد، بمشاركة واسعة من الشركات الروسية ضمن الجناح الوطني المدعوم من...

وأوضح المركز الروسي للتصدير، في بيان له، أن البعثة الروسية تضم 30 شركة من 17 إقليما روسيا وتتنوع منتجاتها من مواد الظلال المقاومة للحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية، إلى أنظمة السقف المتحولة الفريدة عالميا، وأجهزة الرفع الفراغية عالية التحمل، ومعدات الاهتزاز العميق للخرسانة.وتابع البيان: "من أبرز المشاركين شركة "ساد رادوست"، ومقرها فولغوغراد، وتعرض أنظمة تظليل مصنوعة من مادة مركبة منسوجة فريدة، تتميز هذه المادة بقدرتها على تحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 80 درجة مئوية، وأشعة الشمس القوية، والأشعة فوق البنفسجية القاسية، وهي سمة مميزة في دول الشرق، دون أن تتآكل أو تتغير ألوانها، و يشبه هذا المنتج بصريا الروطان الطبيعي، الذي جذب بالفعل اهتماما كبيرا من المهندسين المعماريين".وأضاف بيان المركز الروسي للتصدير: "من بين المشاركين أيضا شركة "الحلول الإنشائية السيبيرية" وهي شركة في مقاطعة نوفوسيبيرسك، متخصصة في إنتاج وتأجير وبيع الملاقط الفراغية لتركيب الألواح الزجاجية وألواح الساندويتش التي يصل وزنها إلى طنين، وتفخر الشركة بتميزها في التصنيع المحلي، حيث تصنع 90% من مكوناتها داخليا في روسيا، وتتيح تقنية مانع التسرب السيليكونية الفريدة (على عكس مانعات التسرب المطاطية التي يستخدمها المنافسون) للمعدات العمل بكفاءة في نطاق واسع من درجات الحرارة، من -50 إلى +50 درجة مئوية".بدروه، أوضح رينات سيرازيتدينوف، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: "بالطبع، تتوفر معدات مشابهة لمعداتنا في السوق، بما في ذلك من شركات روسية وصينية كبرى. ومع ذلك، فإن الحلول الصينية، وإن كانت أرخص، غالبا ما تكون أقل جودة ولا تتضمن ضمانا أو خدمة. نقدم تصميما محليا بالكامل مع مانع تسرب سيليكون فريد، يضمن الموثوقية والمتانة، وهما أمران أساسيان لأعمال التركيب عالية الدقة في جميع الظروف المناخية".وأضاف البيان أن من بين المشاركين أيضا مصنع "VPK" للآلات الإنشائية والصناعية، وهو شركة من مقاطعة موسكو متخصصة في تطوير وإنتاج معدات عالية الجودة لقطاعي البناء والصناعة، ويقدم حلولا إنشائية مبتكرة، ويضم جناح الشركة منتجات تشمل هزازات عميقة وسطحية، تعمل بجهدي 42 فولت و220 فولت أو 380 فولت. كما تشمل مجموعة المنتجات محولات تردد للهزازات، والتي تنظم تردد مصدر الطاقة وفقا للمتطلبات الفنية للمعدات. وتفخر الشركة بعملية التصنيع الشاملة، مما يضمن أعلى مستويات مراقبة الجودة في جميع المراحل.وقال فلاديسلاف كوباسوف، الرئيس التنفيذي للشركة: "تستخدم آلاف الشركات في روسيا والخارج منتجاتنا، وهذا يؤكد جودتها العالية وموثوقيتها، نحن واثقون من كل منتج نصنعه، إذ يخضع لمراقبة جودة واختبارات صارمة، ويضمن قسم الخدمة الخاص بنا لعملائنا مساعدة سريعة وخدمة عالية المستوى".وتتوفر جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون للمشاركة في المعارض الدولية أو البعثات التجارية التي يدعمها مركز التصدير الروسي على صفحة خدمة "الفعاليات" على المنصة الرقمية الحكومية "تصديري"، حيث تعرض المعارض والبعثات التجارية حسب تسلسلها الزمني، ويمكنكم العثور على الفعالية المناسبة باستخدام، الاسم، التاريخ، البلد، القطاع، والسوق، وتحتوي كل بطاقة فعالية على جميع المعلومات التي يحتاجها المصدرون، بما في ذلك الانتماء إلى القطاع، وتواريخ الفعالية والتسجيل، والتكاليف والمبالغ المؤهلة للتمويل المشترك.ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة "في إي بي") مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو

