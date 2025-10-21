"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور من معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة موسكو، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.