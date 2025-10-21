"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251021/صنع-في-روسيا-صور-لافتتاح-المعرض-المرافق-لأعمال-المنتدى-الدولي-للتصدير-في-موسكو-1106240488.html
"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور من معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، الذي انطلقت أعماله اليوم... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T11:50+0000
2025-10-21T11:50+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106240661_0:63:3047:1776_1920x0_80_0_0_4bda96074560bbf78ea98f535a3dcec8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106240661_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_566a17a5e6051bffd0801a344d4518c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو

11:50 GMT 21.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور من معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة موسكو، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة مسيرة من طراز "جيوسكان"، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

طائرة مسيرة من طراز &quot;جيوسكان&quot;، في معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة مسيرة من طراز "جيوسكان"، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

المشاركون في معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

المشاركون في معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

زائر في معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

زوار معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

زوار معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

إيغور ليفيتين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والمديرة العامة لمركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا (من اليسار إلى اليمين)، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

إيغور ليفيتين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والمديرة العامة لمركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا (من اليسار إلى اليمين)، في معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إيغور ليفيتين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والمديرة العامة لمركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا (من اليسار إلى اليمين)، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

زائر في معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Alexander Miridonov / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يتحدث في افتتاح معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يتحدث في افتتاح معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexander Miridonov
/
الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يتحدث في افتتاح معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

زوار معرض &quot;Made in Russia&quot;، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير &quot;صنع في روسيا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала