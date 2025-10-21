"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو

طائرة مسيرة من طراز "جيوسكان"، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
طائرة مسيرة من طراز "جيوسكان"، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
المشاركون في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
إيغور ليفيتين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والمديرة العامة لمركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا (من اليسار إلى اليمين)، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
إيغور ليفيتين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والمديرة العامة لمركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا (من اليسار إلى اليمين)، في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زائر في معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يتحدث في افتتاح معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يتحدث في افتتاح معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو
زوار معرض "Made in Russia"، المنظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتصدير "صنع في روسيا"، بالعاصمة موسكو