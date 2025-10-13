https://sarabic.ae/20251013/صنع-في-روسيا-شركات-تكنولوجية-روسية-تشارك-في-معرض-جيتكس-بدبي-1105967926.html

"صنع في روسيا"... شركات تكنولوجية روسية تشارك في معرض "جيتكس" بدبي

تُعرض أكثر من 30 شركة روسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات تحت شعار "صنع في روسيا" في معرض "جيتكس"، أكبر معرض دولي لتكنولوجيا المعلومات، والذي افتتح في 13... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "يشغل المعرض الوطني الروسي لهذا العام مساحة 200 متر مربع. ويعرض المطورون المحليون حلولا متطورة في أمن المعلومات، ورقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها الكثير للشركاء المحتملين من الشرق الأوسط".وتروج "مدرسة الطيران من دون طيار" (UAVPROF) لجهاز محاكاة الطائرات من دون طيار المحلي UAVProf في معرض جيتكس، وصمم هذا البرنامج لتدريب مشغلي أنظمة الطائرات من دون طيار، ويجرى التدريب في بيئة افتراضية آمنة، ويستخدم هذا الجهاز المحاكي بالفعل في نيجيريا والكويت والهند.وفي جناح "صنع في روسيا"، يمكن لزوار المعرض تقييم منتجات الواقع المعزز والواقع الافتراضي من "آندي"، بما في ذلك سوق الجولات المصحوبة بمرشدين ومنصة الذكاء الاصطناعي لدعم الصحة العقلية، ومنذ عام 2006، نفذ الفريق أكثر من 200 مشروع لرواد الصناعة، تغطي مجالات رئيسية، السياحة المبتكرة، والتعليم الرقمي، وصناعة النفط والغاز، والطب. وتستعد الشركة لدخول الأسواق الخارجية، مع التركيز على دول منظمة شنغهاي للتعاون، ودول "بريكس"، ودول الشرق الأوسط.وفي السياق ذاته، يمكن للشركاء المحتملين تقييم التطورات في مجال التلفزيون التفاعلي، وأجهزة التحكم في المنازل الذكية، والمعدات المتطورة لمشغلي الاتصالات من شركة "Imaclik Service"، كما تقدم الشركة المطورة نظاما للأجهزة والبرامج مصمما للإدارة الديناميكية ومراقبة استهلاك المنتجات البترولية السائلة، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وستساعد مشاركتها في المعرض على توسيع شراكاتها وتعزيز مكانتها في سوق الشرق الأوسط. ويقدم مركز التصدير الروسي دعما كبيرا للمشاركين في المعرض الوطني. ويتم تمويل الشركات بشكل مشترك بنسبة 100% من تكاليف استئجار فعاليات الأعمال، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة، وتنظيم الفعاليات. ويجري المركز بحثا محددا عن شركاء محتملين للشركات الروسية، ويدعمهم في جميع المراحل.مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر

