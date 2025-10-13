https://sarabic.ae/20251013/صنع-في-روسيا-شركات-تكنولوجية-روسية-تشارك-في-معرض-جيتكس-بدبي-1105967926.html
"صنع في روسيا"... شركات تكنولوجية روسية تشارك في معرض "جيتكس" بدبي
تُعرض أكثر من 30 شركة روسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات تحت شعار "صنع في روسيا" في معرض "جيتكس"، أكبر معرض دولي لتكنولوجيا المعلومات، والذي افتتح في 13... 13.10.2025
وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "يشغل المعرض الوطني الروسي لهذا العام مساحة 200 متر مربع. ويعرض المطورون المحليون حلولا متطورة في أمن المعلومات، ورقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها الكثير للشركاء المحتملين من الشرق الأوسط".وتروج "مدرسة الطيران من دون طيار" (UAVPROF) لجهاز محاكاة الطائرات من دون طيار المحلي UAVProf في معرض جيتكس، وصمم هذا البرنامج لتدريب مشغلي أنظمة الطائرات من دون طيار، ويجرى التدريب في بيئة افتراضية آمنة، ويستخدم هذا الجهاز المحاكي بالفعل في نيجيريا والكويت والهند.وفي جناح "صنع في روسيا"، يمكن لزوار المعرض تقييم منتجات الواقع المعزز والواقع الافتراضي من "آندي"، بما في ذلك سوق الجولات المصحوبة بمرشدين ومنصة الذكاء الاصطناعي لدعم الصحة العقلية، ومنذ عام 2006، نفذ الفريق أكثر من 200 مشروع لرواد الصناعة، تغطي مجالات رئيسية، السياحة المبتكرة، والتعليم الرقمي، وصناعة النفط والغاز، والطب. وتستعد الشركة لدخول الأسواق الخارجية، مع التركيز على دول منظمة شنغهاي للتعاون، ودول "بريكس"، ودول الشرق الأوسط.وفي السياق ذاته، يمكن للشركاء المحتملين تقييم التطورات في مجال التلفزيون التفاعلي، وأجهزة التحكم في المنازل الذكية، والمعدات المتطورة لمشغلي الاتصالات من شركة "Imaclik Service"، كما تقدم الشركة المطورة نظاما للأجهزة والبرامج مصمما للإدارة الديناميكية ومراقبة استهلاك المنتجات البترولية السائلة، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وستساعد مشاركتها في المعرض على توسيع شراكاتها وتعزيز مكانتها في سوق الشرق الأوسط. ويقدم مركز التصدير الروسي دعما كبيرا للمشاركين في المعرض الوطني. ويتم تمويل الشركات بشكل مشترك بنسبة 100% من تكاليف استئجار فعاليات الأعمال، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة، وتنظيم الفعاليات. ويجري المركز بحثا محددا عن شركاء محتملين للشركات الروسية، ويدعمهم في جميع المراحل.
"صنع في روسيا"... شركات تكنولوجية روسية تشارك في معرض "جيتكس" بدبي
تُعرض أكثر من 30 شركة روسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات تحت شعار "صنع في روسيا" في معرض "جيتكس"، أكبر معرض دولي لتكنولوجيا المعلومات، والذي افتتح في 13 أكتوبر/ تشرين الأول في دبي.
وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "يشغل المعرض الوطني الروسي لهذا العام مساحة 200 متر مربع. ويعرض المطورون المحليون حلولا متطورة في أمن المعلومات، ورقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها الكثير للشركاء المحتملين من الشرق الأوسط".
وتقدم شركة "سي كيور" منصة لتدريب الموظفين على مهارات الأمن السيبراني، ويعد العامل البشري أحد أهم نقاط الضعف في إدارة مخاطر أمن المعلومات، قلة الوعي بالقواعد، والنسيان، وتجاهلها أحيانا. ويمكن لهذه الثغرات أن تضعف دفاعات الشركة بشكل كبير وتجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية. ووفقًا للمطورين، يقل احتمال وقوع الموظفين ضحايا للهجمات السيبرانية بنسبة تتراوح بين 10 و25 مرة بعد التدريب.
وتروج "مدرسة الطيران من دون طيار" (UAVPROF) لجهاز محاكاة الطائرات من دون طيار المحلي UAVProf في معرض جيتكس، وصمم هذا البرنامج لتدريب مشغلي أنظمة الطائرات من دون طيار، ويجرى التدريب في بيئة افتراضية آمنة، ويستخدم هذا الجهاز المحاكي بالفعل في نيجيريا والكويت والهند.
وفي جناح "صنع في روسيا"، يمكن لزوار المعرض
تقييم منتجات الواقع المعزز والواقع الافتراضي من "آندي"، بما في ذلك سوق الجولات المصحوبة بمرشدين ومنصة الذكاء الاصطناعي لدعم الصحة العقلية، ومنذ عام 2006، نفذ الفريق أكثر من 200 مشروع لرواد الصناعة، تغطي مجالات رئيسية، السياحة المبتكرة، والتعليم الرقمي، وصناعة النفط والغاز، والطب. وتستعد الشركة لدخول الأسواق الخارجية، مع التركيز على دول منظمة شنغهاي للتعاون، ودول "بريكس"، ودول الشرق الأوسط.
ومن بين المشاركين الآخرين شركة "غاليليوسكي"، وهي شركة مطورة ومصنعة لمحطات احترافية لمراقبة المركبات عبر الأقمار الصناعية. محطات "جاليليوسكي" لمراقبة الأقمار الصناعية هي أجهزة تتبع GPS/GLONASS للتحكم الذكي بالمركبات، وتنقل هذه المحطات معلومات موقع المركبة حتى في مناطق التايغا النائية، وتراقب استهلاك الوقود وأداء المحرك، وتتحكم بالكاميرات وأجهزة الاستشعار، وتُصدر تحذيرات بشأن الأعطال. وتعمل الشركة بنشاط مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وفي السياق ذاته، يمكن للشركاء المحتملين تقييم التطورات في مجال التلفزيون التفاعلي، وأجهزة التحكم في المنازل الذكية، والمعدات المتطورة لمشغلي الاتصالات من شركة "Imaclik Service"، كما تقدم الشركة المطورة نظاما للأجهزة والبرامج مصمما للإدارة الديناميكية ومراقبة استهلاك المنتجات البترولية السائلة، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وستساعد مشاركتها في المعرض على توسيع شراكاتها وتعزيز مكانتها في سوق الشرق الأوسط.
ويقدم مركز التصدير الروسي دعما كبيرا للمشاركين في المعرض الوطني. ويتم تمويل الشركات بشكل مشترك بنسبة 100% من تكاليف استئجار فعاليات الأعمال، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة، وتنظيم الفعاليات. ويجري المركز بحثا محددا عن شركاء محتملين للشركات الروسية، ويدعمهم في جميع المراحل.