موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب
ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو والمملكة المغربية بنسبة 73%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنتائج النصف الأول من عام 2025، حسبما صرح به أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية.
وقال غاربوزوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "يشهد اهتمام مصدري موسكو بأسواق شمال أفريقيا، وخاصة المملكة المغربية، نموا متسارعا، ووفقا لنتائج الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو والمغرب بنسبة 73%، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى دعم المدينة".
ويرافق متخصصون من مركز دعم التصدير والصناعة والاستثمار "موسبروم" صناعيي العاصمة في جميع مراحل نشاطهم الاقتصادي الخارجي"، وفقًا لأناتولي غاربوزوف.
على وجه الخصوص، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2025، نظمت "موسبروم"، بالتعاون مع البعثة التجارية الروسية في المغرب، بعثة تجارية دولية لشركات موسكو الموجهة نحو التصدير إلى الدار البيضاء.
وقد شاركت ست شركات من موسكو في هذا الحدث، من بين هذه الشركات، شركات تصنيع المعدات الطبية، والأدوية، وشاشات العرض، والطابعات ثلاثية الأبعاد، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى شركة متخصصة في إنتاج الأسماك المعلبة.
وقال ستيبان بوغوتدينوف، مستشار البعثة التجارية الروسية في المغرب لـ"سبوتنيك": "نقدر عالياً مبادرات موسكو لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة المغربية، وقدّمت الشركات المشاركة في وفد العاصمة، مجددا، مستوى رفيعاً من التكنولوجيا وجودة المنتجات المطلوبة في أسواق دول شمال إفريقيا، ونحن على ثقة بأن هذه اللقاءات ستساهم في توسيع التبادل التجاري وتعميق الشراكة بين موسكو والشركاء المحتملين من المغرب".
في إطار البعثة التجارية، عقدت شركات موسكو اجتماعات عمل مع شركاء محتملين، وأجرت شركة "نيكس - تي"، المُصنّعة لأجهزة العرض والتفاعل، والتي تنتج أجهزة عالية التقنية تحت العلامة التجارية "نيكس تاتش"، محادثات مع عدد من الموزعين وغرفة التجارة والصناعة المغربية، بالإضافة إلى جامعة طبية ناطقة بالفرنسية.
وأكدت الشركة استعدادها لتكييف تطويراتها مع الاحتياجات الخاصة للمؤسسة التعليمية، وعقب المفاوضات، أدرجت الجامعة الشركة ضمن قائمة الموردين المحتملين لمعدات المبنى الجديد، الذي لا يزال قيد الإنشاء.
كما قدمت شركة "إنترموبيليتي إيفا"، الشركة الروسية المصنعة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، منتجاتها للاتحاد الأفريقي للشركات الرقمية.
وقد أبدت هذه المنظمة، المسؤولة عن تطوير القطاعات الاقتصادية المبتكرة في المملكة المغربية وعدد من الدول الأعضاء الأخرى في القارة الأفريقية، اهتماما بالحلول الحديثة التي تقدمها الشركة.
وعقدت شركة "عالم الأسماك الروسي"، المتخصصة في إنتاج الكافيار والأسماك المعلبة، أكثر من 10 اجتماعات موجهة مع الموزعين وسلاسل البيع بالتجزئة في المغرب.
وتتيح نتائج المفاوضات توقع بدء عمليات التصدير ليس فقط إلى المملكة المغربية، بل أيضًا إلى دول أخرى في شمال أفريقيا.