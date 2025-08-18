عربي
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يحتل النقاشات... المغرب ينشد تمويلا للتحرك
مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يحتل النقاشات... المغرب ينشد تمويلا للتحرك
يعتبر أنبوب الغاز الأطلسي مشروعا استراتيجيا كبيرا، يريد المغرب من خلاله جذب تمويل أجنبي يتماشى مع طموحاته في أن يصبح مركزا محوريا لعبور الطاقة نحو أوروبا. 18.08.2025, سبوتنيك عربي
ويريد المغرب، من خلال هذا المشروع، تحويل موقعه الجغرافي الاستراتيجي إلى نقطة عبور حيوية، تربط الغاز النيجيري بالأسواق الأوروبية، وهذا الطموح يعزز دوره في منظومة الطاقة الإقليمية ويمنحه مكانة تفاوضية أقوى أمام الشركاء الدوليين.ويعتبر المشروع خطوة محورية، لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في دول العبور، ومن المنتظر أن يوفر مشروع أنبوب الغاز الأطلسي آلاف فرص العمل ويعزز التكامل بين شمال وغرب أفريقيا.مشروع الأنبوب المغربي - النيجيريتحتل فكرة أنبوب الغاز المغربي النيجيري، موقعًا مركزيًا في النقاشات الجارية بين المغرب والمستثمرين الغربيين، إذ عرض مكتب الهيدروكربورات والمعادن الوطني تقدم الأعمال والدراسات الفنية، مؤكدًا أن المشروع بلغ مرحلة استراتيجية تتطلب شراكات مالية متينة لتسريع التنفيذ.ويمتد أنبوب الغاز المغربي النيجيري على طول 6 آلاف كيلومتر، لتصل احتياطات الغاز النيجيرية إلى المغرب، ومنه إلى أوروبا، ما يمنحه بعدًا قاريًا، ويحوّل خط الأنابيب إلى أداة للاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب.إمكانيات ضخمة وتجاوز العقبات الفنيةوصُمم أنبوب الغاز الأطلسي لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعادل إمداد نحو 400 مليون شخص في 13 دولة أفريقية، وهو الرقم الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تلبية احتياجات الطاقة وتوسيع قاعدة المستفيدين.ووافق القادة الأفارقة في قمة "سيداو" رقم 66، بنهاية العام الماضي 2024، على الاتفاق الحكومي المشترك الذي يحدد مسؤوليات الدول المشاركة، ويعد هذا الاتفاق أساسا قانونيا ومؤسسيا لانطلاق المشروع على أرضية من الشفافية والتعاون الإقليمي.فرص كبيرة للدول الأفريقيةبدوره، أكد المغرب أن "المشروع سيتيح للدول الأفريقية الحصول على مصدر طاقة مستدام ومعقول التكلفة، فضلًا عن كونه أداة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي".ويؤكد خبراء الصناعة أن أنبوب الغاز الأطلسي قادر على دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية، بما يوفر وظائف ويعزز الابتكار التكنولوجي.
تابعنا عبر
يعتبر أنبوب الغاز الأطلسي مشروعا استراتيجيا كبيرا، يريد المغرب من خلاله جذب تمويل أجنبي يتماشى مع طموحاته في أن يصبح مركزا محوريا لعبور الطاقة نحو أوروبا.
ويريد المغرب، من خلال هذا المشروع، تحويل موقعه الجغرافي الاستراتيجي إلى نقطة عبور حيوية، تربط الغاز النيجيري بالأسواق الأوروبية، وهذا الطموح يعزز دوره في منظومة الطاقة الإقليمية ويمنحه مكانة تفاوضية أقوى أمام الشركاء الدوليين.
ويعتبر المشروع خطوة محورية، لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في دول العبور، ومن المنتظر أن يوفر مشروع أنبوب الغاز الأطلسي آلاف فرص العمل ويعزز التكامل بين شمال وغرب أفريقيا.

مشروع الأنبوب المغربي - النيجيري

تحتل فكرة أنبوب الغاز المغربي النيجيري، موقعًا مركزيًا في النقاشات الجارية بين المغرب والمستثمرين الغربيين، إذ عرض مكتب الهيدروكربورات والمعادن الوطني تقدم الأعمال والدراسات الفنية، مؤكدًا أن المشروع بلغ مرحلة استراتيجية تتطلب شراكات مالية متينة لتسريع التنفيذ.

ومنذ إطلاقه في عام 2017، برعاية الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، اعتبر مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يحظى بمتابعة دقيقة من الحكومتين، ومع اكتمال الدراسات البيئية والاجتماعية، أصبح الطريق ممهدًا نحو اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار.

ويمتد أنبوب الغاز المغربي النيجيري على طول 6 آلاف كيلومتر، لتصل احتياطات الغاز النيجيرية إلى المغرب، ومنه إلى أوروبا، ما يمنحه بعدًا قاريًا، ويحوّل خط الأنابيب إلى أداة للاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب.
المغرب في صدارة الاقتصادات المستدامة في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الربط السككي بين المغرب وموريتانيا... ما العوائد الاقتصادية والسياسية
9 أغسطس, 15:46 GMT

إمكانيات ضخمة وتجاوز العقبات الفنية

وصُمم أنبوب الغاز الأطلسي لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعادل إمداد نحو 400 مليون شخص في 13 دولة أفريقية، وهو الرقم الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تلبية احتياجات الطاقة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وتجاوزت الفرق الهندسية عقبات فنية كبيرة، بما في ذلك استكمال الدراسات التفصيلية في عام 2024، كما أنهت فرق العمل التقييمات البيئية في الشمال، وفق التطورات التي تابعتها منصة "الطاقة" المتخصصة.

ووافق القادة الأفارقة في قمة "سيداو" رقم 66، بنهاية العام الماضي 2024، على الاتفاق الحكومي المشترك الذي يحدد مسؤوليات الدول المشاركة، ويعد هذا الاتفاق أساسا قانونيا ومؤسسيا لانطلاق المشروع على أرضية من الشفافية والتعاون الإقليمي.
ديناصورات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مجتمع
المغرب... اكتشاف أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان
16 أغسطس, 20:32 GMT

فرص كبيرة للدول الأفريقية

بدوره، أكد المغرب أن "المشروع سيتيح للدول الأفريقية الحصول على مصدر طاقة مستدام ومعقول التكلفة، فضلًا عن كونه أداة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي".

ويتوقع أن يسهم مشروع أنبوب الغاز الأطلسي، في تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر ربطه بأسواق أوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي، ويعزز قدرة المملكة على أداء دور محوري في رسم خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

ويؤكد خبراء الصناعة أن أنبوب الغاز الأطلسي قادر على دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية، بما يوفر وظائف ويعزز الابتكار التكنولوجي.
