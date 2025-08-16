https://sarabic.ae/20250816/المغرب-اكتشاف-أسنان-متحجرة-لديناصورات-عملاقة-في-مدينة-بولمان-1103833052.html

المغرب... اكتشاف أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان

عثر فريق من الباحثين المغاربة والدوليين على ثلاث أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة من فصيلة "التورياسور"، قرب مدينة بولمان المغربية. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أنه في اكتشاف علمي نادر، تم العثور على 3 أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان، ويقدر عمر هذه الأسنان بحوالي 168 مليون سنة، ما يجعلها أقدم دليل معروف على وجود هذه الفصيلة من الديناصورات في القارة الأفريقية حتى اليوم.وشارك في الكشف العلمي باحثون من جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس المغربية، والمتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي بلندن، ومتحف ميامي للعلوم بالولايات المتحدة.ويعد هذا الكشف ثمرة تعاون علمي طويل الأمد يجمع بين فرق بحثية متخصصة في علم الحفريات من ثلاث قارات، حيث أوضحت الصحيفة أن "الأسنان الثلاث التي تم العثور عليها تختلف في أطوالها بين 53 و71 ميليمترًا، وتتميز بتاج عريض يشبه شكل القلب".وأوضحت الصحيفة أن "هذا التاج سمة معروفة لدى ديناصورات التورياسور، وهي مجموعة من الديناصورات العملاقة العاشبة، التي كانت تملك أعناقا طويلة وأجساما ضخمة، لكنها تختلف عن الصوروبودات الحديثة المعروفة مثل البراكيوصور والدبلودوكس".وتعود الأسنان إلى نوع جديد غير معروف من قبل، أو إلى فرع تطوري مبكر ضمن مجموعة التورياسور، فيما يساعد هذا الاكتشاف على ملء فجوة مهمة في سجل الديناصورات بالقارة الأفريقية، وخاصة خلال العصر الجوراسي.ويشار إلى أن السلطات الفرنسية قد أعلنت، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة.ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتيني

