المغرب... اكتشاف أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250816/المغرب-اكتشاف-أسنان-متحجرة-لديناصورات-عملاقة-في-مدينة-بولمان-1103833052.html
المغرب... اكتشاف أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان
المغرب... اكتشاف أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان
سبوتنيك عربي
عثر فريق من الباحثين المغاربة والدوليين على ثلاث أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة من فصيلة "التورياسور"، قرب مدينة بولمان المغربية. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T20:32+0000
2025-08-16T20:32+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102403/54/1024035404_0:422:4050:2700_1920x0_80_0_0_5a485078457409476b9cb4c0504c2cbd.jpg
وأكدت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أنه في اكتشاف علمي نادر، تم العثور على 3 أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان، ويقدر عمر هذه الأسنان بحوالي 168 مليون سنة، ما يجعلها أقدم دليل معروف على وجود هذه الفصيلة من الديناصورات في القارة الأفريقية حتى اليوم.وشارك في الكشف العلمي باحثون من جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس المغربية، والمتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي بلندن، ومتحف ميامي للعلوم بالولايات المتحدة.ويعد هذا الكشف ثمرة تعاون علمي طويل الأمد يجمع بين فرق بحثية متخصصة في علم الحفريات من ثلاث قارات، حيث أوضحت الصحيفة أن "الأسنان الثلاث التي تم العثور عليها تختلف في أطوالها بين 53 و71 ميليمترًا، وتتميز بتاج عريض يشبه شكل القلب".وأوضحت الصحيفة أن "هذا التاج سمة معروفة لدى ديناصورات التورياسور، وهي مجموعة من الديناصورات العملاقة العاشبة، التي كانت تملك أعناقا طويلة وأجساما ضخمة، لكنها تختلف عن الصوروبودات الحديثة المعروفة مثل البراكيوصور والدبلودوكس".وتعود الأسنان إلى نوع جديد غير معروف من قبل، أو إلى فرع تطوري مبكر ضمن مجموعة التورياسور، فيما يساعد هذا الاكتشاف على ملء فجوة مهمة في سجل الديناصورات بالقارة الأفريقية، وخاصة خلال العصر الجوراسي.ويشار إلى أن السلطات الفرنسية قد أعلنت، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة.ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتيني
https://sarabic.ae/20241224/الديناصورات-عاشت-في-دولة-عربية-قبل-نحو-72-مليون-سنة-1096108990.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102403/54/1024035404_245:0:3845:2700_1920x0_80_0_0_717284f1cf6ecaf9fa43350ec147550c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الأخبار

المغرب... اكتشاف أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان

20:32 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaursديناصورات
ديناصورات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaurs
تابعنا عبر
عثر فريق من الباحثين المغاربة والدوليين على ثلاث أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة من فصيلة "التورياسور"، قرب مدينة بولمان المغربية.
وأكدت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أنه في اكتشاف علمي نادر، تم العثور على 3 أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة في مدينة بولمان، ويقدر عمر هذه الأسنان بحوالي 168 مليون سنة، ما يجعلها أقدم دليل معروف على وجود هذه الفصيلة من الديناصورات في القارة الأفريقية حتى اليوم.
وشارك في الكشف العلمي باحثون من جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس المغربية، والمتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي بلندن، ومتحف ميامي للعلوم بالولايات المتحدة.
أحد أصناف الديناصورات الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
مجتمع
الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة
24 ديسمبر 2024, 10:03 GMT
ويعد هذا الكشف ثمرة تعاون علمي طويل الأمد يجمع بين فرق بحثية متخصصة في علم الحفريات من ثلاث قارات، حيث أوضحت الصحيفة أن "الأسنان الثلاث التي تم العثور عليها تختلف في أطوالها بين 53 و71 ميليمترًا، وتتميز بتاج عريض يشبه شكل القلب".
وأوضحت الصحيفة أن "هذا التاج سمة معروفة لدى ديناصورات التورياسور، وهي مجموعة من الديناصورات العملاقة العاشبة، التي كانت تملك أعناقا طويلة وأجساما ضخمة، لكنها تختلف عن الصوروبودات الحديثة المعروفة مثل البراكيوصور والدبلودوكس".
وتعود الأسنان إلى نوع جديد غير معروف من قبل، أو إلى فرع تطوري مبكر ضمن مجموعة التورياسور، فيما يساعد هذا الاكتشاف على ملء فجوة مهمة في سجل الديناصورات بالقارة الأفريقية، وخاصة خلال العصر الجوراسي.
ويشار إلى أن السلطات الفرنسية قد أعلنت، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة.
ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتيني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала