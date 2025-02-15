https://sarabic.ae/20250215/فرنسا-تصادر-أسنان-ديناصورات-ما-علاقة-المغرب-1097811902.html
فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب
فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الفرنسية مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، الشهر الماضي، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T17:04+0000
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وقالت إدارة الجمارك الفرنسية إن المفتشين عثروا على 9 أسنان ديناصورات داخل الشاحنة، التي كانت قادمة من إسبانيا، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم السبت.ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتينية.وتابعت: "من المعتاد أن يعثر المفتشون على كميات من المخدرات داخل الشاحنات خلال عمليات تفتيش روتينية بواسطة الكلاب البوليسية"، مضيفة: "لكن العثور على أسنان ديناصورات كان أمرا غير متوقعا". ولفت الموقع إلى أن السلطات الفرنسية استعانت بخبير آثار أشار إلى أن أسنان الديناصورات يرجع تاريخها إلى عشرات الملايين من السنين وأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن أصلها من المغرب".وأوضح الموقع أن من بين الأسنان التي تم العثور عليها سن لزاحف بحري طويل العنق يعرف بـ"زارافاسورا أوسيانس"، الذي كان موجودا في المغرب قبل نحو 66 مليون سنة، إضافة إلى أسنان لنوع من السحالي المائية المنقرضة.
https://sarabic.ae/20250124/دراسة-تكشف-عن-مواقع-مخفية-تحوي-آثار-الديناصورات-الأولى-1097100827.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا
فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب
أعلنت السلطات الفرنسية مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، الشهر الماضي، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة.
وقالت إدارة الجمارك الفرنسية إن المفتشين عثروا على 9 أسنان ديناصورات داخل الشاحنة، التي كانت قادمة من إسبانيا، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم السبت.
ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب
، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتينية.
وتابعت: "من المعتاد أن يعثر المفتشون على كميات من المخدرات داخل الشاحنات خلال عمليات تفتيش روتينية بواسطة الكلاب البوليسية"، مضيفة: "لكن العثور على أسنان ديناصورات كان أمرا غير متوقعا".
24 ديسمبر 2024, 10:03 GMT
ولفت الموقع إلى أن السلطات الفرنسية استعانت بخبير آثار أشار إلى أن أسنان الديناصورات
يرجع تاريخها إلى عشرات الملايين من السنين وأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن أصلها من المغرب".
وأوضح الموقع أن من بين الأسنان التي تم العثور عليها سن لزاحف بحري
طويل العنق يعرف بـ"زارافاسورا أوسيانس"، الذي كان موجودا في المغرب قبل نحو 66 مليون سنة، إضافة إلى أسنان لنوع من السحالي المائية المنقرضة.