https://sarabic.ae/20250215/فرنسا-تصادر-أسنان-ديناصورات-ما-علاقة-المغرب-1097811902.html

فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب

فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الفرنسية مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، الشهر الماضي، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T17:04+0000

2025-02-15T17:04+0000

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وقالت إدارة الجمارك الفرنسية إن المفتشين عثروا على 9 أسنان ديناصورات داخل الشاحنة، التي كانت قادمة من إسبانيا، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم السبت.ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتينية.وتابعت: "من المعتاد أن يعثر المفتشون على كميات من المخدرات داخل الشاحنات خلال عمليات تفتيش روتينية بواسطة الكلاب البوليسية"، مضيفة: "لكن العثور على أسنان ديناصورات كان أمرا غير متوقعا". ولفت الموقع إلى أن السلطات الفرنسية استعانت بخبير آثار أشار إلى أن أسنان الديناصورات يرجع تاريخها إلى عشرات الملايين من السنين وأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن أصلها من المغرب".وأوضح الموقع أن من بين الأسنان التي تم العثور عليها سن لزاحف بحري طويل العنق يعرف بـ"زارافاسورا أوسيانس"، الذي كان موجودا في المغرب قبل نحو 66 مليون سنة، إضافة إلى أسنان لنوع من السحالي المائية المنقرضة.

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