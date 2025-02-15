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https://sarabic.ae/20250215/فرنسا-تصادر-أسنان-ديناصورات-ما-علاقة-المغرب-1097811902.html
فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب
فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الفرنسية مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، الشهر الماضي، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T17:04+0000
2025-02-15T17:04+0000
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وقالت إدارة الجمارك الفرنسية إن المفتشين عثروا على 9 أسنان ديناصورات داخل الشاحنة، التي كانت قادمة من إسبانيا، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم السبت.ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتينية.وتابعت: "من المعتاد أن يعثر المفتشون على كميات من المخدرات داخل الشاحنات خلال عمليات تفتيش روتينية بواسطة الكلاب البوليسية"، مضيفة: "لكن العثور على أسنان ديناصورات كان أمرا غير متوقعا". ولفت الموقع إلى أن السلطات الفرنسية استعانت بخبير آثار أشار إلى أن أسنان الديناصورات يرجع تاريخها إلى عشرات الملايين من السنين وأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن أصلها من المغرب".وأوضح الموقع أن من بين الأسنان التي تم العثور عليها سن لزاحف بحري طويل العنق يعرف بـ"زارافاسورا أوسيانس"، الذي كان موجودا في المغرب قبل نحو 66 مليون سنة، إضافة إلى أسنان لنوع من السحالي المائية المنقرضة.
https://sarabic.ae/20250124/دراسة-تكشف-عن-مواقع-مخفية-تحوي-آثار-الديناصورات-الأولى-1097100827.html
https://sarabic.ae/20241224/الديناصورات-عاشت-في-دولة-عربية-قبل-نحو-72-مليون-سنة-1096108990.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا

فرنسا تصادر "أسنان ديناصورات".. ما علاقة المغرب

17:04 GMT 15.02.2025
© Getty Images / Hindustan Times / Contributorأسنان ديناصور
أسنان ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / Hindustan Times / Contributor
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الفرنسية مصادرة أسنان ديناصورات داخل شاحنة كانت متجهة إلى إيطاليا، الشهر الماضي، وقالت إن عمر بعضها يتجاوز 60 مليون سنة.
وقالت إدارة الجمارك الفرنسية إن المفتشين عثروا على 9 أسنان ديناصورات داخل الشاحنة، التي كانت قادمة من إسبانيا، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم السبت.
مجسم ديناصور تي-ريكس الشهير - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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دراسة تكشف عن مواقع مخفية تحوي آثار الديناصورات الأولى
24 يناير, 08:39 GMT
ونقل الموقع عن مسؤولة في الجمارك الفرنسية قولها إن أسنان الديناصورات ربما تكون قادمة من المغرب، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها خلال عملية تفتيش روتينية.
وتابعت: "من المعتاد أن يعثر المفتشون على كميات من المخدرات داخل الشاحنات خلال عمليات تفتيش روتينية بواسطة الكلاب البوليسية"، مضيفة: "لكن العثور على أسنان ديناصورات كان أمرا غير متوقعا".
أحد أصناف الديناصورات الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
مجتمع
الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة
24 ديسمبر 2024, 10:03 GMT
ولفت الموقع إلى أن السلطات الفرنسية استعانت بخبير آثار أشار إلى أن أسنان الديناصورات يرجع تاريخها إلى عشرات الملايين من السنين وأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن أصلها من المغرب".
وأوضح الموقع أن من بين الأسنان التي تم العثور عليها سن لزاحف بحري طويل العنق يعرف بـ"زارافاسورا أوسيانس"، الذي كان موجودا في المغرب قبل نحو 66 مليون سنة، إضافة إلى أسنان لنوع من السحالي المائية المنقرضة.
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