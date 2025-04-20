https://sarabic.ae/20250420/صخرة-أثرية-لزواحف-طائرة-عمرها-ملايين-السنين-تتعرض-للسرقة-في-دولة-عربية-1099714257.html

صخرة أثرية لزواحف طائرة عمرها ملايين السنين تتعرض للسرقة في دولة عربية

صخرة أثرية لزواحف طائرة عمرها ملايين السنين تتعرض للسرقة في دولة عربية

سبوتنيك عربي

تعرضت صخرة في دولة عربية، تحمل آثارا متحجرة لزواحف طائرة وديناصورات وكائنات منقرضة أخرى، للسرقة. 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T06:31+0000

2025-04-20T06:31+0000

2025-04-20T06:31+0000

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وتتواجد الصخرة في موقع "ميبلادن" قرب مدينة ميدلت بالمغرب، حيث تم تقطيعها بمنشار صخري.ويعد الموقع ذو أهمية علمية كبرى، نظرا لاحتوائه على آثار تعود إلى ما بين 110 و115 مليون عام، ويُصنف من بين المواقع النادرة على الصعيدين الوطني والدولي، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وكشف أستاذ الجيولوجيا المتقاعد والمشرف على متحف الجيولوجيا والتاريخ في أنزا، موسى مسرور، أمس السبت، أن فريقه أجرى دراسة ميدانية بالموقع، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لكن أحد الباحثين اكتشف لاحقا اختفاء الصخرة، مرجحا ضلوع مهربين وتجار مستحاثات في العملية.وأكد مسرور أنه "قبل أن يتعرض الموقع للسرقة، تم توثيق البصمات التي تحملها الصخرة بدقة والتقاط عدد كبير من الصور لها، بهدف إعداد خريطة ونموذج ثلاثي الأبعاد للموقع".وأشار إلى أن الخطر لم يعد يقتصر على تهريب المستحاثات، بل أصبح يشمل تقطيع الصخور ذات القيمة العلمية، التي تنتشر في نحو 65 موقعا بالمغرب.كما دعا إلى تحويل المواقع الجيولوجية، التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن، إلى محميات (جيوبارك)، أسوة بتجربة أزيلال، لضمان حمايتها.وختم الخبير الجيولوجي موسى مسرور، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية التراث الجيولوجي المغربي، عبر جرد وطني شامل وتوفير الحماية الميدانية للمواقع ذات الأهمية العلمية والسياحية.

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