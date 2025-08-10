https://sarabic.ae/20250810/أكبر-10-دول-عربية-استيرادا-للألواح-الشمسية-الصينية-في-2025-1103561864.html
أكبر 10 دول عربية استيرادا للألواح الشمسية الصينية في 2025
سبوتنيك عربي
تُظهِر قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في النصف الأول من عام 2025، تَصدّر دولتين من دول الخليج في المنطقة العربية، وصعود واضح للعراق... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
الطاقة الشمسية
اقتصاد
العالم العربي
وتوضح القائمة أن واردات الدول العربية من الألواح الشمسية الصينية انخفضت إلى 12.52 غيغاواط خلال المدة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2025، مقابل 14.94 غيغاواط في المدة ذاتها من العام 2024.وفي الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، انضمت دول لأول مرة إلى قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مثل العراق والجزائر والسودان، مقابل خروج دول أخرى من القائمة مثل سلطنة عمان.أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية 2025استحوذت الدول الخليجية على أول مركزين في القائمة.السعوديةتصدّرت السعودية القائمة، في ظل الزخم الذي تشهده للإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، إذ جاء تصدّر المملكة رغم تراجع وارداتها إلى 4.49 غيغاواط، خلال المدة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 8.16 غيغاواط في المدة ذاتها من العام الماضي.الإمارات العربية المتحدةالعراقوفي مقابل ذلك، قفز ترتيب العراق إلى المركز الثالث ضمن القائمة، إذ سجّل 0.95 غيغاواط، مقابل 0.14 غيغاواط بالنصف المقارن، أي بمقدار زيادة سنوية 0.81 غيغاواط.الجزائرمصروجاءت مصر بالمركز الخامس بواردات من الألواح الصينية بلغت 0.55 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.77 غيغاواط في المدة المقابلة من العام الماضي.المغربجاء المغرب في المركز السادس ضمن القائمة بسعة بلغت 0.54 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.68 غيغاواط في النصف ذاته من العام 2024.الأردناليمنجاء في المركز الثامن جاء اليمن في قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مع قفزة وارداته إلى 0.41 غيغاواط في الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، مقابل 0.2 غيغاواط في المدة نفسها من عام 2024، أي بمقدار زيادة سنوية 0.21 غيغاواط.السودانلبنانجاء لبنان في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية بسعة ارتفعت إلى 0.28 غيغاواط، مقابل 0.25 غيغاواط.العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركيالصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا
07:12 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 07:17 GMT 10.08.2025)
تُظهِر قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في النصف الأول من عام 2025، تَصدّر دولتين من دول الخليج في المنطقة العربية، وصعود واضح للعراق والجزائر.
وتوضح القائمة أن واردات الدول العربية من الألواح الشمسية الصينية انخفضت إلى 12.52 غيغاواط خلال المدة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2025، مقابل 14.94 غيغاواط في المدة ذاتها من العام 2024.
وتتميز المنطقة العربية بمعدل شمسي من بين الأعلى عالميًا، وهو ما يدعم مواصلة تصدُّر دول المنطقة سوق الطاقة العالمية مع تحقيق الاستدامة ومحاربة الانبعاثات الضارة بالبيئة، لذلك تعمل الدول العربية على استغلال الإمكانات الطبيعية المستدامة لديها.
وفي الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، انضمت دول لأول مرة إلى قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مثل العراق والجزائر والسودان، مقابل خروج دول أخرى من القائمة مثل سلطنة عمان.
أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية 2025
استحوذت الدول الخليجية على أول مركزين في القائمة.
تصدّرت السعودية القائمة، في ظل الزخم الذي تشهده للإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، إذ جاء تصدّر المملكة رغم تراجع وارداتها إلى 4.49 غيغاواط، خلال المدة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 8.16 غيغاواط في المدة ذاتها من العام الماضي.
وفي المركز الثاني جاءت دولة الإمارات، بسعة استيراد من الألواح الشمسية الصينية بلغت 3.18 غيغاواط.
وفي مقابل ذلك، قفز ترتيب العراق إلى المركز الثالث ضمن القائمة، إذ سجّل 0.95 غيغاواط، مقابل 0.14 غيغاواط بالنصف المقارن، أي بمقدار زيادة سنوية 0.81 غيغاواط.
الجزائر في المركز الرابع ضمن القائمة، مع قفزة في وارداتها من الألواح الشمسية الصينية إلى 0.85 غيغاواط خلال المدة المرصودة، مقابل 0.01 غيغاواط في النصف ذاته من العام الماضي، التي اقتصرت على شهر واحد فقط.
وجاءت مصر بالمركز الخامس بواردات من الألواح الصينية بلغت 0.55 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.77 غيغاواط في المدة المقابلة من العام الماضي.
جاء المغرب في المركز السادس ضمن القائمة بسعة بلغت 0.54 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.68 غيغاواط في النصف ذاته من العام 2024.
وبحسب منصة "الطاقة"، حلّ الأردن في الترتيب السابع، بسعة واردات من الألواح الشمسية بلغت 0.49 غيغاواط في المدة المرصودة، مقابل 0.3 غيغاواط في النصف المقارن من العام الماضي.
جاء في المركز الثامن جاء اليمن في قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مع قفزة وارداته إلى 0.41 غيغاواط في الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، مقابل 0.2 غيغاواط في المدة نفسها من عام 2024، أي بمقدار زيادة سنوية 0.21 غيغاواط.
المركز التاسع كان من نصيب السودان، إذ حقق ارتفاعًا واضحًا في وارداته، لتصل إلى 0.37 غيغاواط في المدة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 0.02 غيغاواط في النصف المقارن من العام الماضي، أي بمعدل زيادة سنوية 0.35 غيغاواط.
جاء لبنان في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية بسعة ارتفعت إلى 0.28 غيغاواط، مقابل 0.25 غيغاواط.