عربي
أكبر 10 دول عربية استيرادا للألواح الشمسية الصينية في 2025
وتوضح القائمة أن واردات الدول العربية من الألواح الشمسية الصينية انخفضت إلى 12.52 غيغاواط خلال المدة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2025، مقابل 14.94 غيغاواط في المدة ذاتها من العام 2024.وفي الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، انضمت دول لأول مرة إلى قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مثل العراق والجزائر والسودان، مقابل خروج دول أخرى من القائمة مثل سلطنة عمان.أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية 2025استحوذت الدول الخليجية على أول مركزين في القائمة.السعوديةتصدّرت السعودية القائمة، في ظل الزخم الذي تشهده للإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، إذ جاء تصدّر المملكة رغم تراجع وارداتها إلى 4.49 غيغاواط، خلال المدة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 8.16 غيغاواط في المدة ذاتها من العام الماضي.الإمارات العربية المتحدةالعراقوفي مقابل ذلك، قفز ترتيب العراق إلى المركز الثالث ضمن القائمة، إذ سجّل 0.95 غيغاواط، مقابل 0.14 غيغاواط بالنصف المقارن، أي بمقدار زيادة سنوية 0.81 غيغاواط.الجزائرمصروجاءت مصر بالمركز الخامس بواردات من الألواح الصينية بلغت 0.55 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.77 غيغاواط في المدة المقابلة من العام الماضي.المغربجاء المغرب في المركز السادس ضمن القائمة بسعة بلغت 0.54 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.68 غيغاواط في النصف ذاته من العام 2024.الأردناليمنجاء في المركز الثامن جاء اليمن في قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مع قفزة وارداته إلى 0.41 غيغاواط في الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، مقابل 0.2 غيغاواط في المدة نفسها من عام 2024، أي بمقدار زيادة سنوية 0.21 غيغاواط.السودانلبنانجاء لبنان في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية بسعة ارتفعت إلى 0.28 غيغاواط، مقابل 0.25 غيغاواط.العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركيالصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا
تُظهِر قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في النصف الأول من عام 2025، تَصدّر دولتين من دول الخليج في المنطقة العربية، وصعود واضح للعراق والجزائر.
وتوضح القائمة أن واردات الدول العربية من الألواح الشمسية الصينية انخفضت إلى 12.52 غيغاواط خلال المدة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2025، مقابل 14.94 غيغاواط في المدة ذاتها من العام 2024.

وتتميز المنطقة العربية بمعدل شمسي من بين الأعلى عالميًا، وهو ما يدعم مواصلة تصدُّر دول المنطقة سوق الطاقة العالمية مع تحقيق الاستدامة ومحاربة الانبعاثات الضارة بالبيئة، لذلك تعمل الدول العربية على استغلال الإمكانات الطبيعية المستدامة لديها.

وفي الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، انضمت دول لأول مرة إلى قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مثل العراق والجزائر والسودان، مقابل خروج دول أخرى من القائمة مثل سلطنة عمان.
محطة للطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مجتمع
دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية
أمس, 08:51 GMT
أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية 2025
استحوذت الدول الخليجية على أول مركزين في القائمة.
السعودية
تصدّرت السعودية القائمة، في ظل الزخم الذي تشهده للإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، إذ جاء تصدّر المملكة رغم تراجع وارداتها إلى 4.49 غيغاواط، خلال المدة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 8.16 غيغاواط في المدة ذاتها من العام الماضي.
الإمارات العربية المتحدة

وفي المركز الثاني جاءت دولة الإمارات، بسعة استيراد من الألواح الشمسية الصينية بلغت 3.18 غيغاواط.

العراق
وفي مقابل ذلك، قفز ترتيب العراق إلى المركز الثالث ضمن القائمة، إذ سجّل 0.95 غيغاواط، مقابل 0.14 غيغاواط بالنصف المقارن، أي بمقدار زيادة سنوية 0.81 غيغاواط.
الجزائر

الجزائر في المركز الرابع ضمن القائمة، مع قفزة في وارداتها من الألواح الشمسية الصينية إلى 0.85 غيغاواط خلال المدة المرصودة، مقابل 0.01 غيغاواط في النصف ذاته من العام الماضي، التي اقتصرت على شهر واحد فقط.

مصر
وجاءت مصر بالمركز الخامس بواردات من الألواح الصينية بلغت 0.55 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.77 غيغاواط في المدة المقابلة من العام الماضي.
المغرب
جاء المغرب في المركز السادس ضمن القائمة بسعة بلغت 0.54 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.68 غيغاواط في النصف ذاته من العام 2024.
الأردن

وبحسب منصة "الطاقة"، حلّ الأردن في الترتيب السابع، بسعة واردات من الألواح الشمسية بلغت 0.49 غيغاواط في المدة المرصودة، مقابل 0.3 غيغاواط في النصف المقارن من العام الماضي.

أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025
5 أغسطس, 09:58 GMT
اليمن
جاء في المركز الثامن جاء اليمن في قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مع قفزة وارداته إلى 0.41 غيغاواط في الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، مقابل 0.2 غيغاواط في المدة نفسها من عام 2024، أي بمقدار زيادة سنوية 0.21 غيغاواط.
السودان

المركز التاسع كان من نصيب السودان، إذ حقق ارتفاعًا واضحًا في وارداته، لتصل إلى 0.37 غيغاواط في المدة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 0.02 غيغاواط في النصف المقارن من العام الماضي، أي بمعدل زيادة سنوية 0.35 غيغاواط.

لبنان
جاء لبنان في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية بسعة ارتفعت إلى 0.28 غيغاواط، مقابل 0.25 غيغاواط.
السعودية: 4.49 غيغاواط.
الإمارات: 3.18 غيغاواط.
العراق: 0.95 غيغاواط.
الجزائر: 0.85 غيغاواط.
مصر: 0.55 غيغاواط.
المغرب: 0.54 غيغاواط.
الأردن: 0.49 غيغاواط.
اليمن: 0.41 غيغاواط.
السودان: 0.37 غيغاواط.
لبنان: 0.28 غيغاواط.
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا
