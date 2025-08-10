https://sarabic.ae/20250810/أكبر-10-دول-عربية-استيرادا-للألواح-الشمسية-الصينية-في-2025-1103561864.html

أكبر 10 دول عربية استيرادا للألواح الشمسية الصينية في 2025

تُظهِر قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في النصف الأول من عام 2025، تَصدّر دولتين من دول الخليج في المنطقة العربية، وصعود واضح للعراق... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وتوضح القائمة أن واردات الدول العربية من الألواح الشمسية الصينية انخفضت إلى 12.52 غيغاواط خلال المدة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2025، مقابل 14.94 غيغاواط في المدة ذاتها من العام 2024.وفي الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، انضمت دول لأول مرة إلى قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مثل العراق والجزائر والسودان، مقابل خروج دول أخرى من القائمة مثل سلطنة عمان.أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية 2025استحوذت الدول الخليجية على أول مركزين في القائمة.السعوديةتصدّرت السعودية القائمة، في ظل الزخم الذي تشهده للإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، إذ جاء تصدّر المملكة رغم تراجع وارداتها إلى 4.49 غيغاواط، خلال المدة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 8.16 غيغاواط في المدة ذاتها من العام الماضي.الإمارات العربية المتحدةالعراقوفي مقابل ذلك، قفز ترتيب العراق إلى المركز الثالث ضمن القائمة، إذ سجّل 0.95 غيغاواط، مقابل 0.14 غيغاواط بالنصف المقارن، أي بمقدار زيادة سنوية 0.81 غيغاواط.الجزائرمصروجاءت مصر بالمركز الخامس بواردات من الألواح الصينية بلغت 0.55 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.77 غيغاواط في المدة المقابلة من العام الماضي.المغربجاء المغرب في المركز السادس ضمن القائمة بسعة بلغت 0.54 غيغاواط خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.68 غيغاواط في النصف ذاته من العام 2024.الأردناليمنجاء في المركز الثامن جاء اليمن في قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية مع قفزة وارداته إلى 0.41 غيغاواط في الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، مقابل 0.2 غيغاواط في المدة نفسها من عام 2024، أي بمقدار زيادة سنوية 0.21 غيغاواط.السودانلبنانجاء لبنان في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية بسعة ارتفعت إلى 0.28 غيغاواط، مقابل 0.25 غيغاواط.العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركيالصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا

