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أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة
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العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير الخام عبر ميناء "جيهان" التركي، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T12:43+0000
2025-08-06T12:43+0000
العراق
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وزارة النفط العراقية
سوق النفط
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وقال عبد الغني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى محافظة كركوك شمالي البلاد: "سيبدأ تصدير النفط عبر ميناء جيهان اليوم أو غدا"، وأضاف: "بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، سنصدّر مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إلى "افتتاح عدد من مشاريع تطوير وتأهيل محطات النفط في محافظة كركوك".وفي 25 مارس/ اَذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة وأسواق الطاقة المتطورة وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.
https://sarabic.ae/20250722/وزارة-النفط-العراقية-توضح-حقيقة-إنهاء-العمل-باتفاقية-خط-الأنابيب-مع-تركيا-1102895024.html
https://sarabic.ae/20250723/تركيا-تغلق-صمام-النفط-العراقي-اتفاق-تاريخي-يعلق-والمليارات-على-المحك-1102903124.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم, وزارة النفط العراقية, سوق النفط, كركوك, اقتصاد
العراق, أخبار تركيا اليوم, وزارة النفط العراقية, سوق النفط, كركوك, اقتصاد

العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي

12:43 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير الخام عبر ميناء "جيهان" التركي، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.
وقال عبد الغني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى محافظة كركوك شمالي البلاد: "سيبدأ تصدير النفط عبر ميناء جيهان اليوم أو غدا"، وأضاف: "بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، سنصدّر مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع: "تمكّنا من زيادة الإنتاج في محطة النفط الرطب بمقدار 25 ألف و600 برميل يوميا"، مؤكدًا أن "90 ألف برميل يوميا هي ما وصلت إليه مجمل طاقة محطة النفط الرطب شمالي كركوك".

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وأشار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إلى "افتتاح عدد من مشاريع تطوير وتأهيل محطات النفط في محافظة كركوك".
وفي 25 مارس/ اَذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.
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يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله، وفقا للاتفاقية والبروتوكولات بين البلدين ذات الصلة والمبرمة في عام 1973، والمجددة عام 2010.

وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة وأسواق الطاقة المتطورة وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.
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