https://sarabic.ae/20250806/العراق-يعلن-استئناف-تصدير-النفط-عبر-الخط-التركي-1103440325.html
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير الخام عبر ميناء "جيهان" التركي، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T12:43+0000
2025-08-06T12:43+0000
2025-08-06T12:43+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
وزارة النفط العراقية
سوق النفط
كركوك
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وقال عبد الغني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى محافظة كركوك شمالي البلاد: "سيبدأ تصدير النفط عبر ميناء جيهان اليوم أو غدا"، وأضاف: "بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، سنصدّر مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إلى "افتتاح عدد من مشاريع تطوير وتأهيل محطات النفط في محافظة كركوك".وفي 25 مارس/ اَذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة وأسواق الطاقة المتطورة وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.
https://sarabic.ae/20250722/وزارة-النفط-العراقية-توضح-حقيقة-إنهاء-العمل-باتفاقية-خط-الأنابيب-مع-تركيا-1102895024.html
https://sarabic.ae/20250723/تركيا-تغلق-صمام-النفط-العراقي-اتفاق-تاريخي-يعلق-والمليارات-على-المحك-1102903124.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار تركيا اليوم, وزارة النفط العراقية, سوق النفط, كركوك, اقتصاد
العراق, أخبار تركيا اليوم, وزارة النفط العراقية, سوق النفط, كركوك, اقتصاد
العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير الخام عبر ميناء "جيهان" التركي، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.
وقال عبد الغني، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى محافظة كركوك شمالي البلاد: "سيبدأ تصدير النفط عبر ميناء جيهان اليوم أو غدا
"، وأضاف: "بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، سنصدّر مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع: "تمكّنا من زيادة الإنتاج في محطة النفط الرطب بمقدار 25 ألف و600 برميل يوميا"، مؤكدًا أن "90 ألف برميل يوميا هي ما وصلت إليه مجمل طاقة محطة النفط الرطب شمالي كركوك".
وأشار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إلى "افتتاح عدد من مشاريع تطوير وتأهيل محطات النفط في محافظة كركوك
".
وفي 25 مارس/ اَذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله، وفقا للاتفاقية والبروتوكولات بين البلدين ذات الصلة والمبرمة في عام 1973، والمجددة عام 2010.
وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة وأسواق الطاقة المتطورة
وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.